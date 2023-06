Leder

Freia-boikott er frivillig

Skal vi slutte å spise Kvikk Lunsj, Firkløver og Melkesjokolade? Svaret på det spørsmålet ligger hos hver enkelt av oss. Ikke hos regjeringen.

Freias eierselskap, Mondelez, opererer fortsatt i Russland, i motsetning til mange andre internasjonale aktører som trakk seg ut etter at Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

Det er på høy tid at Mondelez følger andre selskapers eksempel. Eller rettere sagt – på overtid.

Etter Russlands brutale og folkerettslige angrep på Ukraina samlet Vesten seg raskt bak et omfattende sanksjonsregime.

EU har vedtatt og gjennomført en rekke sanksjonspakker gjennom det siste halvannet året. Norge har sluttet opp om disse pakkene.

BOIKOTTES: Freias produkter er boikottet av en rekke norske selskaper, som SJ Nord og NTB. De store matvarekjedene fortsetter derimot å selge Freia.

For at sanksjoner skal fungere etter hensikten, må regelverket være oversiktlig og tydelig. Både næringslivet, organisasjoner og folk flest må forstå hva de har å forholde seg til. Vite hva som er innenfor, og hva som er utenfor det de kan og bør gjøre.

Freia er ikke omfattet av dagens sanksjonsregime. Freias eier, matvarekonsernet Mondelez, er heller ikke det.

Men Mondelez er svartelistet av ukrainske myndigheter, fordi selskapet har opprettholdt sin virksomhet i Russland.

Norske myndigheter forholder seg til de vedtatte sanksjonene, og rådgir norsk næringsliv på grunnlag av disse. Slik må det være.

Listene over bedrifter og aktører som er omfattet av sanksjonene, må være gjennomtenkt og gjennomarbeidet.

De kan ikke baseres på stemningsbølger rundt tilfeldige merkenavn. Som Freia.

Samtidig står både bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner selvsagt fritt til å boikotte hvem de vil, når de vil.

Kampanjen mot Freia og den norskeste av alle norske sjokolader, Kvikk Lunsj, bunner i et sterkt engasjement mot russernes krigføring i Ukraina. I en fortvilelse hos mange over hvor lite hver av oss kan gjøre. Og i et ønske om å vise gjennom handling at vi bryr oss om det som skjer.

HAR FABRIKK I OSLO: Freias sjokolade lages på Rodeløkka i Oslo.

Men for Russlands president Vladimir Putin betyr Kvikk Lunsj og melkesjokolade i norske butikkhyller fint lite. Mens arbeiderne på Rodeløkka midt i Oslo får hele regningen dersom boikotten mot Freia blir omfattende.

Dersom Freia gjennom sine eiere i Mondelez hadde blitt en del av EUs sanksjonsregime, er det åpenbart at det måtte fått konsekvenser for Freias virksomhet i Norge. Men at Freia som en av mange aktører blir plukket ut som et symbol på russernes overgrep i Ukraina, rammer skjevt og urettferdig.

Regjeringen kan ikke gjøre mye med denne saken. Statsminister Jonas Gahr Støre og hans folk må forholde seg til de sanksjonene Norge er del av, og norsk næringslivs etterfølgelse av disse.

Men de kan ikke legge seg opp i enkeltbedrifters valg av hvilke sjokolader og andre varer de ønsker å tilby sine kunder. Det valget må vi ta på egen hånd.