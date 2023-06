MANN I BIL: – Mediedekningen av en nisse som ankommer i bil, går inn i en rettssal og forlater den kunne vært unnagjort på to minutter i Kveldsnytt. Men siden dette er selveste sjefnissen, tar det til sammen nesten tre kvarter, skriver Dagfinn Nordbø. Akkurat dette bildet av Donald Trump i bil ble tatt dagen før han møtte for retten i Miami denne uken.

Stopp pressen: Trump sitter i en bil!

Dagsrevyen (og andre nyhetssteder) føler en sterk forpliktelse til å fortelle oss absolutt alt om at absolutt ingenting skjer.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Det er liten tvil om at jeg ser og leser for mye nyheter. Det er det første jeg gjør om morgenen og det siste jeg gjør om kvelden. Det finnes sikkert en kur for det, men jeg har ikke funnet den.

Her om dagen (13. juni) kunne for eksempel NRK Dagsrevyen fortelle at en viktig sak i kveldens sending var at Trump skulle møte opp i en rettssal.

Lenge har vi vært spart for den oransjefargede sytenissen, men nå pipler det fram igjen.

NRK hadde satt av en solid bolk av sendingen, og så skjer det som ofte skjer, nissen er forsinket. Vi blir derfor forsynt med bilder tatt fra helikopter, som viser noen svarte biler i lang kortesje på motorveien.

Disse bildene ruller og går mens så godt som ingenting av nyhetens interesse blir nevnt av kommentatorene.

Derimot får vi høre omtale av hva saken dreier seg om, cirka ordrett hva som er blitt sagt i alle andre nyhetssendinger alle de foregående dagene.

Det har samlet seg noen folk utenfor rettssalen. De blir intervjuet og det viser seg at noen støtter nissen og andre gjør det ikke. Bombe. Klipp til helikopterbilder som viser noen svarte biler i lang kortesje.

Minuttene snegler seg av sted, og den viktige saken som ble annonsert, er blitt en cirka kvarterslang ikke-sak med minimalt innhold. Så kommer værmeldingen.

Siden TV 2 kjører nyheter døgnet rundt sånn cirka, har NRK svingt seg opp til tre nasjonale nyhetssendinger på kvelden.

Mitt håp var da at det skulle komme noe av substans til 21-sendingen. Og substans får vi. Vi får nemlig se at nissen forflytter seg fra en svart bil og inn i rettsbygningen.

Utover dette får vi ikke se noe nytt, bortsett fra at den enda en gang blir opplyst om at det står mange mediefolk og fotografer og venter.

Vi får se bilder av disse mediefolkene og fotografene, pluss de nevnte støttespillerne og andre, som allerede var presentert i den tidligere sendingen.

Det er sterkt å anbefale journalister å ta et improkurs eller to. Det kan komme godt med når du plutselig har en ikke-sak i fanget og absolutt mindre enn ingenting skjer.

I gamle dager sende NRK kortfilmer med Skippern eller Televimsen ved behov, eventuelt bilder av noen sympatiske svømmende gullfisk i et akvarium.

Alt dette hadde vært å foretrekke fremfor en endeløs repeat av bilder som ikke får følge av noen substansielle kommentarer overhodet. Så kommer værmeldingen.

Ja ja, vi får sette vår lit til Kveldsnytt, da. Denne blindtarmen av en nyhetssending som i løpet av ett kvarter skal presentere alle dagens viktige nyheter inkludert sport og vær. Og det er myyye sport og vær i Norge.

Er det noe nytt i saken? Ja faktisk. Det opplyses at nissen har vært inne i rettsbygningen og kommet ut igjen.

I salen var det verken lov til å ta filme eller fotografere, så absolutt ingenting lekker ut av hva som skjedde. Dette kommenteres med hva som er vanlig prosedyre i en rettssak, det vil si at tiltalepunktene leses opp for den siktede.

Men så – helt ut av det blå – kommer den virkelig store nyheten: Nissen erklærer seg ikke skyldig på alle punkter. Som om nissen noensinne har innrømmet noe som helst skyld.

(Det viser seg senere at CNN hadde fått plassert noen studenter på publikumsplass, som snek seg ut og rapporterte til dem via payphones. Derfra spredde bomben seg over verden, altså at nissen erklærte seg ikke skyldig – og inn i NRK Kveldsnytt.)

Skjedde det mer? Ja, NRKs korrespondent kan opplyse sine seere om at støttespillere og motstandere nå begynner å bevege seg bort fra stedet. Det samme gjelder mediefolkene og fotografene.

Vi får så se bilder av at disse beveger seg bort fra stedet. Klipp til helikopterbilder som viser en lang kortesje av svarte biler.

Så det store scoopet: noen bilder av nissen på et bakeri han har stoppet ved, der han hilser på fans og proklamerer at det hele er en heksejakt og at USA er et korrupt land med en enorm rekke av problemer som alle er resultat av at han ikke er øverste sjef i landet.

Det ble en gang sagt av medieforskere at Dagsrevyen er som folkeeventyrene: Den skal bekrefte at verden er som den er. Har noe blitt sagt av ankerne på Dagsrevyen, er det sannheten og vi kan igjen lene oss tilbake og vite at vi bor i et trygt land.

Vi vet nå at denne analysen kan kompletteres med at Dagsrevyen (og andre nyhetssteder) også føler en sterk forpliktelse til å fortelle oss absolutt alt om at absolutt ingenting skjer.

Mediedekningen av en nisse som ankommer i bil, går inn i en rettssal og forlater den kunne vært unnagjort på to minutter i Kveldsnytt. Men siden dette er selveste sjefnissen, tar det til sammen nesten tre kvarter.

Så hvis volumet av mediedekning er at parameter på hvor store sjanser nissen har til å bli verdens mektigste mann igjen, ligger han dessverre meget godt an.

Og så er det værmelding.