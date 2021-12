Kommentar

Flukten fra profetenes land

Av Per Olav Ødegård

I løpet av det 21. århundre kan de kristne være borte fra steder der troen først slo rot for 2000 år siden.

Den store utvandringen av kristne skyldes brutal forfølgelse. Men også en opplevelse av håpløshet, at det ikke lenger finnes en fremtid for dem der deres familier har levd i uminnelige tider.

Når de kristne bryter opp forsvinner tro, tradisjoner og historie fra kristendommens opprinnelige kjerneområde. Og samfunn de har vært med på å bygge opp taper noe uerstattelig.

Midtøsten har gjennom mange hundre år lignet en mosaikk av ulike trosretninger og kulturelle impulser. Det flerkulturelle har skapt konflikter, men også vært til stor berikelse. Nå er mangfold i ferd med å gå tapt. I stedet kommer ensretting og intoleranse.

GJENOPPBYGGET KLOSTER: IS ødela St. Georges klosteret i Mosul da de okkuperte den irakiske storbyen. I forrige måned ble det holdt gudstjeneste i det gjenoppbyggede klosteret.

I dagene før jul har jeg lest Janine di Giovannis bok «The Vanishing», om det som forsvinner. Bokens undertittelen er: Tro, tap og skumring for kristendommen i profetenes land. Det er en dypt tragisk historie. Men samtidig også en beretning om tro og håp. Hun møter mennesker som klamrer seg fast, selv om motkreftene er sterke.

Janine di Giovanni er en journalist som i 30 år dekket krig og konflikter i Midtøsten, på Balkan og i Afrika. Hennes første oppdrag var å dekke den første intifadaen, den palestinsk oppstanden, som startet i Gaza i 1987.

Det var også mitt første journalistiske oppdrag i en konflikt. Jeg har siden oppsøkt mange av de samme stedene som di Giovanni beskriver i sin bok, i Syria, Irak, Egypt, i Gaza og på Vestbredden. Jeg gjenkjenner steder og historier.

SYRISKE KRISTNE: Byen under Kristusstatuen heter Maaloula og ligger i fjellene nord for Damaskus. VG besøkte byen før krigen nådde den gamle byen med ødeleggende kraft.

Di Giovannis styrke er at hun i lange perioder har arbeidet i disse områdene, og stadig vendt tilbake, ofte på leting etter de samme menneskene. For henne er det også en åndelig reise. I kaotiske og krevende tider finner hun fred og mening i Midtøstens gamle kirker. Jeg har opplevd det samme.

Selv om boken er en svært personlig beretning er det alltid menneskene hun møter som står i fokus. Det er mennesker som er truet på livet og som har opplevd at deres tilværelse er blitt rykket opp. Det er ikke bare en fortelling om kristne minoriteter, men også om samfunn i oppløsning.

Den amerikanskledede invasjonen av Irak i 2003, og den påfølgende borgerkrigen, førte til masseflukt av kristne fra Irak. Senere ødela terroristene fra den såkalte islamske stat (IS) eldgamle kristne kirker. De knuste og brant uerstattelige kulturminner, biblioteker og monumenter i både Syria og Irak. Kristne og andre religiøse minoriteter, som jezidiene, måtte i all hast flykte fra det som hadde vært deres hjem i uminnelige tider.

HELLIG GRUNN: Før borgerkrigen i Syria oppsøkte både kristne og muslimer de hellige stedene fra tidlig kristendom.

Apostelen Filip skal ha brakt kristendommen til kyststripen som kalles Gaza. I det fjerde århundre var nesten alle i Gaza kristne. I dag bor det færre enn tusen kristne og to millioner muslimer i Gaza.

– Det er vanskelig for alle kristne i Palestina. Men Gaza er umulig. Likevel, vi blir. Det er mitt hjem, forteller en kvinne.

I Betlehem på Vestbredden, som inntil nylig var en hovedsakelig kristen by, er muslimene i dag i klart flertall. I de palestinske områdene er det færre enn 50 000 kristne. I Israel bor det om lag 150 000 kristne og de langt fleste tilhører den arabiske befolkningen.

Det som i dag kalles Irak var oldtidens Mesopotamia, landet mellom de to elver. Herfra kommer historien om Edens hage, og Adam og Eva. I Ur ble Abraham født, patriarken for jødedom, kristendom og islam.

MINNES OFRENE: Syriske barn deltar i minneseremoni for kristne som ble drept av IS i det nordlige Syria. Bildet er fra 2019, etter at IS var drevet tilbake.

Apostelen Thomas, en av Jesu tolv disipler, skal ha brakt kristendommen til Irak i det første århundre. De kristne samfunn i dagens Irak er derfor blant verdens eldste. Det ble den dominerende trosretning i området inntil islam ankom i det 7. århundre.

–De kan ikke ta Gud fra oss. De har tatt alt annet, men ikke Gud, sa den siste geistlige som forlot Mosul i Irak etter at IS erobret byen.

De fleste kristne i regionen er i Egypt og Libanon. I Egypt utgjør de koptiske kristne en stor minoritet, men utsettes for diskriminering i mange former. I Libanon er de kristne en stor befolkningsgruppe, men landet er oppslukt av kaos og krise.

Ingen var trygge i diktaturene til Saddam Hussein i Irak eller i al-Assads familiedynasti i Syria. Men som gruppe var de kristne ganske beskyttet.

Før krigen kom til Syria møtte jeg både muslimer og kristne som snakket om hverandre med toleranse og respekt. De kom med gaver og gratulerte hverandre på religiøse høytidsdager.

Som i den eldgamle landsbyen Maaloula nord for Damaskus, en fredelig, liten og vakker by med 5000 mennesker, åtte kirker og to moskeer. Sammen med fotograf Espen Rasmussen besøkte jeg byen for vel ti år siden. Her snakket folk arameisk som Jesus gjorde.

Muslimer og kristne levde i fordragelighet. De sa at de skulle stå sammen hvis krigen kom, skriver di Giovanni. Men Maaloula ble en krigsskueplass, med selvmordsbomber, bortføring av nonner og voldsomme kamper mellom Assads styrker og opprørere.

LEVDE I FRED: I Maaloula, en liten by med 5000 innbyggere, var det åtte kirker og to moskeer. Under borgerkrigen var det bombing og harde kamper om kontroll over byen.

I løpet av to tusen år har kristne i Midtøsten opplevd både gode og vonde tider. Også i senere tid har det vært perioder med fredelig sameksistens. Kristne og muslimer har levd sammen i mange hundre år.

Det er når det oppstår kriger eller sekteriske konflikter kristne og andre minoriteter kommer i særlig stor fare. Det gir også rom for ekstremister som vil drive etnisk rensing, slik IS gjorde i Syria og Irak.

I Saddams tid var det om lag 1,5 millioner kristne i Irak. I dag er det kanskje 150 000 tilbake. I 1914 var 24 prosent av befolkningen i Midtøsten kristne. I dag er det redusert til noen få prosent.

Kristne forlater Midtøsten bare på grunn av forfølgelse. Usikkerhet, økonomiske vanskeligheter og håpløse fremtidsutsikter gjør at mange som har mulighet forsøker å komme seg til Nord-Amerika eller Europa.

I Betlehem har jeg hørt kristne med stolthet omtale seg selv som de “levende steiner”. Det viser til Peters første brev i Det nye testamentet: “bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus”. Kristne i Israel, og i de palestinske områder, oppfatter seg som levende byggesteiner, som ledd i en uavbrutt tradisjon fra Jesu tid.

Det var her, i profetenes land, grunnmuren ble lagt for en verdensomspennende kirke. Det er fare for at grunnmuren kan bli revet i vår tid.