Basepolitikken har utspilt sin rolle

Norge bør helt suverent avgjøre hvem som opererer på norsk jord, og under hvilke betingelser. Vi trenger ikke en stående politikk der vi fravrister oss selv den retten.

ANDERS G. ROMARHEIM, leder Senter for Internasjonal Sikkerhet, Forsvarets Høyskole

Norge befinner seg i en ny, annerledes og forverret sikkerhetssituasjon. Norske våpen penetrerer russisk panser i Ukraina.

I en slik situasjon bør vi revurdere de norske forsvarspolitiske selvbindingene slik som basepolitikken og våpensalg til stridende. Bindinger som ikke lenger innehar noen særlig funksjon, annet enn til innvortes norsk bruk, bør fases ut.

For selvbinding er selvpining.

Man påfører ikke seg selv unødig strategiske beskrankninger i møte med en overlegen aggressiv atommakt.

For det er masochismens sikkerhetspolitikk som kommer til uttrykk i selvbindingene. Vi straffer oss selv ved å binde oss fast til ubehagelige posisjoner i forsvarspolitikken. Vi gir ensidig innrømmelser ingen har bedt om, og nedgraderer på et vis vår egen suverene rett til å samvirke helt fritt med nære allierte.

Basepolitikken setter en underdanig ramme for hva vi kan foreta oss på eget territorium. Den skaper en ferniss av russisk råderett, her i Norge.

Basepolitikken er som kjent ingen avtale. Den er kun et internt norsk politisk forlik, som har blitt kommunisert utad.

La meg stadfeste av selvbindingene har hatt bred oppslutning, og fungerte i sin tid. Men nettopp over tid har de utviklet seg til å bli anakronismer. God sikkerhetspolitikk i en historisk fase, gir ikke samme effekt når omveltningene i trusselbildet nærmer seg fundamentale. Ensidig brevveksling på slutten av 40-tallet, med et land som desintegrerte for over 30 år siden, utgjør ikke noe ankerfeste for utformingen av moderne norsk sikkerhetspolitikk.

Det samme er langt på vei tilfellet med Norges vektlegging av beroligelse, slik statsviter Kristin ven Bruusgaard antyder i Dagens Næringsliv 25. februar. Putins Russland fremstår ikke utpreget rolig akkurat nå, og Norge kan ikke ha noen ambisjon og illusjon om at det står i vår makt å endre dette. Han er opptatt med å forsyne seg av så mye ukrainsk territorium som mulig.

Det er derfor ikke å anta at Russland blir særlig mer forarget på Norge om vi terminerer basepolitikken nå, selv om de antageligvis vil late som for å så splid. Dette igjen henger sammen med hva slags instrument basepolitikken har blitt.

BASEPOLITIKKEN: – Den norske militærbasepolitikken er nedfelt i den såkalte baseerklæringen fra 1949, mens Einar Gerhardsen (bildet) var statsminister, etter at Sovjetunionen advarte Norge mot å slutte seg til NATO samme år.

For den utgjør en retorisk brodd som NATO-motstandere trykker i siden på den sikkerhetspolitiske debatten. Når vi burde diskutere hvordan Norge skal forsvares, henger noen seg ofte opp i om noe er i strid med basepolitikken, eller ikke. Slik avspores viktige sikkerhetspolitiske debatter.

Det er derfor å anta de som er opptatt av å distansere oss fra NATO vil forsvare basepolitikken. Men med meningsmålinger på NATO-støtte rundt 95 prosent, og en tidsånd der alle siviliserte land distanserer seg fra aktivt fra Russland, så kan ikke NATO-motstand utgjøre noen rettesnor for norsk sikkerhetspolitikk.

Vi må være klar på hvem basepolitikken gagner. Det er en strategisk gavepakke til Putin. En selvpåført tvangstrøye som utvanner fleksibiliteten i balanseringen og avskrekkingen av Russland i nord. Her er lederen av utenrikskomiteens ord forrige helg verdt å legge seg på minne: «Det finnes bare ett Russland.»

Vi må ikke agere som om det er at annet Russland vi står overfor i nord, enn det som invaderer, dreper og lemlester det ukrainske folk i sør. Samme regimet. Samme leder. Samme revisjonistiske tankegang om at Russland er historisk forurettet og har krav på en interessesfære.

Norge må avvise dette, og terminering av basepolitikken ville være et godt egnet signal. Et signal om at ettergivende innrømmelser overfor krigsforbrytere ikke kan påregnes fra Norge. For basepolitikken er på et plan underdanig politikk. En frivillig inntreden i en russisk innflytelsessfære, der det utstedes garantier som begrenser alliert tilstedeværelse.

Mitt syn er at Norge helt suverent avgjør hvem som opererer på norsk jord, og under hvilke betingelser. Vi trenger ikke en stående politikk der vi fravrister oss selv den retten. Det vurderer vi fortløpende.

Jeg er allikevel ikke for at permanente utenlandske baser skal opprettes i Norge. Her må vi skille mellom politikken som «forbyr» dette, fra det å etablere slike baser. Det jeg derimot er imot er å legge strategiske kort i hendene til Putins Russland.

Overfor en annen russisk leder kan en slik begrensning gi strategisk mening for Norge. Men ikke løgneren Putin.

Oppsigelse av basepolitikken ville slik gi oss et ekstra forhandlingskort på hånden. Husk også at om vi opphever basepolitikken er det helt opp til oss å gjeninnføre den umiddelbart, dersom vi angrer oss, og ser oss tjent med det.

Vi må håpe vi atter får en ny tid for beroligelse. Men det fremstår åpenbart at den sagnomsuste reset-knappen i forholdet til Russland er midlertidig ute av drift.

Beroligelse overfor en aggressiv militær ekspansjonist er simpelthen feil medisin. Det blir som å utskrive 500 milligram Paracetamol til et nesehorn som går amok over steppene. Du står bedre rustet med panservernraketter som M72, slik Norge har forsynt Ukraina med.

Det må en logisk spagat av stort format til for å tenke at vi kan berolige Russland, samtidig som vi utstyrer Ukraina med våpen for å forsvare seg mot Putin. Selv fredsnasjonen Norge makter ikke å skape fredsopprettende dialog, med M72 i hånd. Skjønt, dialog?

Hva slags verdi utvekslinger med en åpenlys løgner egentlig har er et spørsmål i seg selv. Det samme gjelder overenskomster med løgnere. Derfor mener jeg tiden er kommet for å ta debatten om basepolitikken.

Tidspunktet for å la en passé basepolitikk passere inn i historien kan knapt bli mer opportunt.