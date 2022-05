Kommentar

Byttet bort kaffekopp, fikk kalkulator igjen

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Finansminister-Vedum er et underlig syn, men han har ikke stort annet valg. Håpet ligger i at velgerne (og han selv) venner seg til den nye rollen.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum befinner seg ikke akkurat i flytsonen om dagen. Nå ser det mest ut som Sylvi Listhaug har rappet det gamle manuset hans, mens byråkratene i Finansdepartementet har utstyrt ham med nye talepunkter som han ikke helt behersker.

Men her er det bare å øve, skal han lykkes bedre i rollen som finansminister. Og skal Sp og Ap lykkes bedre i regjering, må Vedum lykkes bedre som finansminister. Alt henger som kjent sammen med alt.

Velgerne er åpenbart ikke så begeistret for den nye Vedum, men det kan bli verre. En finansminister som ikke oppfører seg og virker som en finansminister er det absolutt ingen som vil ha.

Politikere må fylle den rollen de til enhver tid har. Dersom Vedum fortsetter å oppføre seg som en opposisjonspolitiker, vil det bare tjene, og legitimere, den ekte opposisjonen.

Selv om Frp-landsmøtet ville ha seg frabedt sirkulærøkonomi og andre MDG-greier, forhindrer det ikke Listhaug fra å storkose seg med å gjenbruke Vedums gamle munnhell.

Her gjelds akkurat de samme mekanismene som da de andre partiene prøvde å kopiere Vedum-suksessen. Det gjorde bare Sps oppslutning enda sterkere.

Vedums første virkelige forsøk på å være makroøkonom, gikk ikke så bra. Regnestykket som skulle vise at vanlige familier får mer å rutte med, ble plukket fra hverandre av den ene økonomen etter den andre.

Ifølge Aftenpostens beregninger sitter familier tvert imot igjen med mindre i lommeboken. Tallknuserne i Finansdepartementet skal visstnok bare ha tatt med virkningen av økte priser på mat, strøm og drivstoff. Prisveksten på andre varer og tjenester var utelatt.

Heller ikke Vedums matbudsjettet får applaus. Her må man være svært nøysom for å få endene til å møtes. Ikke bare ligger det langt under det forbruket både banker og Nav legger til grunn.

Det kler heller ikke det bondevennlige partiet å være så knipne på utgiftene til «trygg, norsk mat». I så fall trengs det mye av den priskrigen på mat som landbruksminister Sandra Borch før jul kalte «respektløst» og «en uting».

Vel så mye som at regnestykkene ikke går opp, er det selve tanken på Vedum med kalkulator som skurrer. Troverdigheten er på minussiden, og han starter jobben med å fremstå som ansvarlig med blylodd rundt beina.

I mange år har han vært en magnet på misnøye og opprør, og en effektiv leverandør av enkle løsninger. Vedums magiske evner med kaffekoppen er sannsynligvis en viktig årsak til partiets eventyrlige vekst.

Problemet er at kollapsen er enda mer spektakulær. Valgnestor Bernt Aardal beskriver Sps fall på målingene som «det store dramaet» i norsk politikk. Siden Sp gikk inn i regjering, har de falt omtrent ett prosentpoeng i måneden. Ingen regjering har tapt så mye oppslutning så raskt. Det er rett nok en rekord, men lite å skryte av.

Trøsten er at han ikke er den første usannsynlige finansministeren. Både Kristin Halvorsen og Siv Jensen lyktes og trivdes i rollen.

I dag virker det nesten uforståelig at et så uerfarent og rufsete parti som Frp skulle klare seg langt bedre i regjering enn det styringsdyktige maktpartiet Sp.

Det har åpenbart ikke vært enkelt å vite hvilken strategi de skal velge. Da Vedum slengte statsbudsjettet opp på lasteplanet på sin dieseldrevne pickup, var det et varsku om at han ikke ville bli en helt vanlig finansminister i dress og regjeringsbil.

Iblant har han vært løssluppen og havnet i trøbbel, for så å stille med talepunkter og regnestykker. Denne schizofrenien har preget Vedums første halvår som finansminister.

I det ene øyeblikket snakker han om medianinntekt og rentebane, for så å slå om til sitt bredeste stangemål for å slå fast at vanlige folk skal få det «bære». Det ligner verken på fugl eller fisk.

Få ting er så lite attraktivt på velgerne som politikere som ikke vet hvem de selv er.

Trygve med kaffekoppen finnes ikke lenger. Nå gjelder det å få velgerne til å venne seg til Vedum med kalkulatoren.

Da må han i det minste tro på det selv.

