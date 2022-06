Leder

Å lede med eksempel

Dronningens 70-årsfeiring ga britene en velfortjent festhelg. Hverdagen meldte mandag – med mistillitsforslag mot statsminister Boris Johnson.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Platinajubileet synliggjorde både kongehusets bestandighet og politikkens forgjengelighet.

Mens festen var som et eneste stort utstillingsvindu for monarkiets tusenårige historie og videreføringen gjennom en fastsatt arvefølge, ble statsministeren møtt med bu-rop da han ankom helgens jubileumsmesse i St. Paul-katedralen i London.

Johnson ble tydeligvis overrasket av «velkomsten» fra en forsamling som bare ved sin tilstedeværelse ved et såpass konservativt anliggende som en kongelig gudstjeneste, burde vært hans hjemmepublikum.

Britiske kommentatorer tror nettopp den spontane reaksjonen fra denne gruppen mennesker kan ha utløst søndagens tilskudd av signerte brev til den såkalte 1922-komiteen. Signaturer som i sum utløste kravet om mistillit.

I tillegg kan det ha spilt inn at underhusets medlemmer gjennom hele jubileumshelgen har vært på sine hjemtrakter og snakket med fotfolket i respektive valgkretser. Det er slett ikke usannsynlig at enkelte har fått tilbakemeldinger som ved neste korsvei kan redusere mulighetene for gjenvalg.

Slik har dronningjubileet markert et vannskille i britisk offentlighet og samfunnsliv. 70-årsfeiringen kan trygt kalles enestående. En platinafest har aldri før funnet sted. Det vil ikke skje igjen. Ikke i vår levetid. Det er ikke engang gitt at hverken det britiske kongehuset eller noen annen majestet overhodet vil kunne oppnå et edelt jubileum.

Men den ovale festhelgen styrker muligheten. Når en hel nasjon samler seg til en så positivt anlagt feiring av sitt statsoverhode som de siste dagene har vist, er det i seg selv en manifestasjon av monarkiets overlevelsesevne.

I likhet med Norge er Storbritannia et konstitusjonelt monarki med parlamentarisk styresett. Det har vist seg å ha noen opplagte fordeler. Som dette jubileet har bekreftet.

Et kongehus har ingen legitimitet, eller varighet, for den del, utover folkets vilje. Monarkiet opphører når det ikke lenger har folket tillit. En majestet som misbruker denne tilliten, eller som misforstår sin funksjon, faller i unåde. Monarker i dag er ikke av Guds nåde. De er av folkets nåde.

I urolige tider har britene kunnet samle seg om sitt kongehus. Monarken har representert kontinuitet. Med enkelte unntak, det skal sies, har monarkiet og dets ledende representanter vært forbilder.

Slik som her hjemme, var den britiske kongefamilien under siste verdenskrig sterke symboler for den nasjonale motstandskampen. Kong Georg VI bodde sågar i et utbombet Buckingham Palace og nektet å evakuere ut av London.

Storbritannia gjennomlever for tiden en økonomisk krise og en sosial krise. I tillegg har britene lenge stått i en politisk krise og en tillitskrise etter at deres eget lederskap ikke har fulgt de lover og restriksjoner som de påla befolkningen.

Et av de tydeligste bilder på dette var fotografiet som viste Dronning Elizabeth i ensom majestet, da hennes mann, prins Philip ble begravet. Samtidig ble det danset og drukket i Downing Street.

Derfor jublet folket for Dronningen i helgen. Hun gjorde som sine undersåtter. Og selv om hun står over loven, fulgte hun den til punkt og prikke. Det gjorde ikke statsminister Boris Johnson.