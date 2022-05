KRITISK, MEN: – Jeg hører ikke til dem som oppfordrer til å holde seg helt og holdent unna Facebook. Det blir litt som å melde seg ut av Golfstrømmen, skriver Dagfinn Nordbø.

Debatt

Flytt hele livet ditt til Facebook!

Det er ikke umulig. Hundretalls millioner av mennesker har gjort det, og Mark Zuckerberg syns naturligvis det er flotte saker.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Det som startet som Marks nettside for å «rangere damer», er nå en milliardbusiness så enorm at det er vanskelig å fatte.

Den gode Mark har leid inn en hærskare av de beste psykologene for å sikre at du bruker så mye tid som mulig i universet hans, og det artige er at denne avhengigheten oppstår ganske ubevisst for de fleste brukerne.

Du blir hektet uten å vite det.

Resultatet er for eksempel at når to venner (i den virkelige verden) møtes på gaten eller på puben, har de ikke noe å snakke om, fordi begge allerede har brettet ut alle detaljer fra livet sitt på Facebook.

For ordens skyld: Dette gjelder aldersgruppen 50–100 år. Det er derfor du får annonser for fancy gåstoler i feeden din.

Jeg skal ikke påstå at jeg kjenner alle de djevelske formlene og algoritmene Mark bruker for å holde oss limt fast til krammet hans. Men, hvis folk på en enkel måte hadde fått tilgang til hvor mye tid de bruker hver uke på Facebook, ville de skammet seg og rødmet.

Deretter hadde de lagt det ut på Facebook.

BARE HVIS: – Si aldri ja til venneforespørsel dersom det ikke er altfor fristende. Med fristende mener jeg Kate Moss eller Bob Dylan, skriver kronikkforfatteren.

Alle som ikke er Petter Stordalen, sover cirka en tredjedel av livet. Hvis man så antar at folk mellom 50 og 100 år er på Facebook like lenge som de sover, cirka åtte timer hver dag, er det én tredjedel igjen.

Hva bruker vi den tiden til?

Mark vet jo alt om oss. Han vet når vi står opp og når vi våkner, han vet hvor vi jobber, hva vi spiser og drikker, om vi spiser og drikker for lite eller for mye, hvordan vi trener og hvorfor vi eventuelt ikke gjør det, hva slags musikk vi liker, hvor vi står politisk, hvor vi reiser, hvor vi til enhver tid befinner oss og en hel haug andre ting han ikke vil innrømme at han vet.

I det siste har Mark skrudd til systemet sitt ytterligere. Legg merke til tidsangivelsen på varslene du får, nesten ikke flytter seg de første timene.

Siden Mark lever av at du klikker, jukser han ved å selge inn at varslene er nyere enn de er. Selv om det er flerfoldige timer siden onkel Arne reagerte på vitsen din, står det at han gjorde det «Akkurat nå» eller «for to minutter siden».

Og et nytt varsel er i dette økosystemet mer interessant enn et gammelt, og derfor klikker folk enda flere ganger fordi de ikke helt husker. Plutselig kan Mark selge inn enda flere titalls milliarder klikk og heve prisene overfor annonsørene sine.

Et enkelt trykk på «liker» har de siste årene blitt mye mer effektivisert som salgsfremstøt. Hvis du selv er så dum å trykke liker på en teit webshop, risikerer du at dine såkalte venner blir fortalt at hei, din venn X og fem andre liker denne annonsen for rompeballetrenere i svart PVC til kroner 199.

Og når en av dine «venner» har reagert på et Facebook-innlegg, kommer det opp i din feed. Hver eneste dag får du venneforespørsler og gruppeinvitasjoner, naturligvis fordi jo flere interaksjoner som oppstår i systemet, desto mer lønnsomt er det for Mark.

METADEBATT: Facebook ble i fjor til Meta – som også eier og driver Instagram og WhatsApp.

Hvis du kunne tenke deg å bruke mindre tid på Facebook, gjør følgende:

1. Si aldri ja til venneforespørsel dersom det ikke er altfor fristende. Med fristende mener jeg Kate Moss eller Bob Dylan.

2. Kom deg ut av alle grupper du ikke husker hvorfor du ble medlem av. De er bare til å for å øke bruken din.

3. Hiv ut alle venner du ikke aner hvem er og hvorfor du lagt dem til – du har da fan ikke 3000 venner. Hiv ut 2700 av dem (jeg er godt i gang).

4. Hiv så ut alle som skriver teite eller uinteressante ting, aldri gjør noe annet enn å legge ut bilder av forfremmelser, jobbmiddager, bunader, treningsturer, politisk korrekt meningsposering i dusinvare og konfirmasjoner.

5. Hiv ut alle som tror folk syns det er interessant med et dårlig bilde av svinekoteletten deres.

6. Aldri åpne Facebook på morgenen, for der er det 1283 kaninhull som venter på at du skal hoppe nedi.

7. Begrens brukertiden til et fast tidspunkt, for eksempel mellom 22 og 23. Prøv å komme ned i ett kvarter pr. dag.

8. Hiv ut bråkebøtter og kranglefanter som syns tre utropstegn etter hverandre er for lite i en posting.

9. Slett Facebookappen fra telefonen, så du ikke alltid har Mark i lommen når du er ute av huset.

10. Prøv å holde deg til folk som sier eller deler noe interessant, morsomt eller originalt. Mange Facebook-brukere lager skakke, rare og helt unike greier på siden sin. Ofte er det grensen til kunst- og mange ganger er det kunst. Bruk litt tid på å lage din egen, særegne feed.

Jeg hører ikke til dem som oppfordrer til å holde seg helt og holdent unna Facebook. Det blir litt som å melde seg ut av Golfstrømmen, og Mark har jo også greid å få de store nyhetskildene inn i feeden sin.

Det er derfor en god start at NRK nå har fjernet seg fra plattformen. Det bør flere av riksmediene gjøre.

Deres Facebooksider har jo stort sett alle et illeluktende haleheng av amatørkverulanter, som sitter 18 timer i døgnet og bare venter på å bli førstemann til å skrive den mest usympatiske, rasistiske eller bedritne kommentaren til saken.

Å ved et uhell komme til å gløtte ned i de kommentarfeltene er virkelig som å tråkke i hundebæsj, og bør unngås på samme måte som den som ligger på fortauet.

Det ironiske er at det Mark tjener aller mest penger på, faktisk er den hundebæsjen. Shit makes clicks.

Dit er vi dessverre kommet for lenge siden.