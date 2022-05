Leder

LO, den gode norske modellen - og atomvåpen

Det er det motsatte av internasjonal solidaritet dersom LO, med leder Peggy Hessen Følsvik i spissen, går inn for at Norge skal jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Det norske, velordnede arbeidslivet hviler på en sterk fagbevegelse. Uten det viktige trepartsamarbeidet, hadde Norge vært et fattigere samfunn.

Denne uken samles LO til kongress. Det vil være ulike meninger om sakene som behandles, også blant LOs egne medlemmer. Men uavhengig av hva man måtte mene om LOs syn på oljeutvinning eller pensjon, så er det åpenbart for de fleste at Norge ville vært annerledes uten en sterk fagbevegelse.

Det er på arbeidslivsområdet, og i den brede fordelingspolitikken, at LO spiller en viktig rolle. I en verden der både land og mennesker er mer og mer avhengige av hverandre, er også LOs internasjonale arbeid av stor betydning.

Moskvas jernhæl

Men at LO, som en bred interesseorganisasjon, skal mene noe om det betente spørsmålet om et internasjonalt atomvåpenforbud, stiller vi oss undrende til. Særlig nå. Dersom LO under kongressen denne uken stemmer for forslag om at Norge skal arbeide for et slikt forbud, stemmer kongressen i virkeligheten for at bare verstingene i verden skal ha atomvåpen. Og dermed holde resten av verden som gissel.

For det er ingen som tror at land som Nord-Korea, Kina og Russland vil gi slipp på sine atomvåpen. Og særlig nå, etter at Russland har invadert nabolandet Ukraina, og rasler med atomtrusselen, vil dette være et vedtak som vitner om det motsatte av internasjonal solidaritet.

For dette er hverken solidaritet med Ukraina, eller med Russlands utsatte naboland. Tidligere østblokkland som har kjent Moskvas jernhæl, og som nå har funnet trygghet under NATOs atomparaply.

En verden uten atomvåpen er en god tanke. Men så lenge verstingregimene har slike våpen, og kunnskapen finnes, er det uansvarlig å gå inn for et forbud.

Det er heller ikke et klokt signal å sende i en tid der vesten mer enn på svært lenge trenger å vise styrke og samhold. Ingen andre NATO-land har signert FN-traktaten om et slikt forbud. Atomvåpen er en del av NATOs forsvarsstrategi. Å jobbe for at Norge skal opptre i strid med NATOs interesser i en tid som dette, er vanskelig å forstå.

En god metode

Vi kan ikke se at et slikt vedtak tjener LOs knapt en million medlemmer. Skal LO bevare sin posisjon i det norske samfunnet, må organisasjonen føre en politikk som medlemmene kjenner seg igjen i, som de føler representerer dem og deres interesser på en god måte.

Norge trenger en sterk fagbevegelse. Også arbeidsgivere har glede og nytte av det. Det vil alltid være interessekonflikter og motsetninger. Både mellom ulike grupper internt i fagbevegelsen, og mellom eiere og ansatte.

Trepartsamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten er nettopp en metode for å organisere konfliktløsning. Å få sterke motsetninger inn i ordnede former. Norge er heldig stilt, med strukturer som gjør det mulig å finne løsninger som tar hensyn til alle parter, og som samtidig ivaretar fellesskapets interesser.

Derfor er Norge tjent med at flest mulig arbeidstakere er organisert, enten det er LO eller noen av de andre store sammenslutningene. Vi tviler på om vedtak som kommer i konflikt med norsk NATO-medlemskap, er det som gir fagbevegelsen økt tyngde. Eller flere medlemmer.