STRAFFEKONK: – Loddtrekning ville egentlig vært mer rettferdig, mener Arve Tellefsen.

Vekk med straffesparkkonkurranser!

Fotball er vel fortsatt et lagspill, og straffesparkkonkurranse har ingenting med lagspill å gjøre!

ARVE TELLEFSEN, musiker og fotballinteressert

Det er ofte tilfeldigheter som avgjør fotballkamper, og det er noe av sjarmen med dette spillet.

Men sjarmen blir brått borte når cupkamper skal avgjøres med straffesparkkonkurranse.

Hvem som har funnet på dette aner jeg ikke, men tiden er overmoden for å slutte med dette tøvet. Straffekonk har ingenting med fotball å gjøre. Man oppnår å få en vinner og en taper, men man oppnår også å henge ut en syndebukk, og det er ofte en av de spillerne som har vært best i selve kampen. En cupkamp må kåre en vinner, men straffesparkkonkurranse er en elendig løsning.

Loddtrekning ville egentlig vært mer rettferdig, og da ville i hvert fall ingen bli hengt ut som syndebukk for det tapende lag. Fotball er vel fortsatt et lagspill, og straffesparkkonkurranse har ingenting med lagspill å gjøre!

NORGES MEST BERØMTE STRAFFESPARK: Kjetil Rekdal scorer fra ellevemetersmerket mot Brasil i Marseilles i 1998.

Men det går jo an å tenke annerledes, som for eksempel:

Er det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, kan man fortsette kampen, men begge lagene må ta ut 2 spillere fra sitt eget lag.

Da blir det atskillig bedre plass på banen og de beste spillerne for vist mer av seg selv samt at frimerke-taktikken blir vanskeligere å gjennomføre. Første målet vinner.

Hvis det etter f.eks. 10 minutter fortsatt er uavgjort, tar begge lagene ut

ytterligere 2 spillere. Da er det bare 6 utespillere igjen på banen, og de beste spillerne har en enda større fordel. Slik kan man holde på til det bare er en utespiller igjen på begge lag. Da ville selv jeg ha klart å score.

Da er det fortsatt et lagspill i tillegg til at trenere og lagledere får vist sin dyktighet, eller udyktighet, i valget av spillere de mener vil gjøre det best etter hvert som det blir større rom ute på banen.

Det vil også være mye mer underholdende for publikum i motsetning til dette straffespark-tullet, og man unngår å henge ut en enslig spiller som får

skylden for hele nederlaget.