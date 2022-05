Kommentar

Umusikalsk coronastøtte

Av Yngve Kvistad Kommentator

TAKK FOR SEG: Nåværende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har kritisert forgjengeren, Abid Raja (V), for hans coronastøtte til kulturlivet. Likevel har hun videreført langt de fleste tiltakene.

VGs avslørende gjennomgang av coronastøtten til kulturlivet viser det beste og verste ved vår tillitsbaserte velferdsstat.

Alle kriser finner sine profitører. Rettere sagt; det er profitørene som finner sine kriser.

I en samfunnsorden hvor vi som hovedprinsipp har valgt å stole på hverandre, er det nesten umulig å lage så vanntette systemer at vi ikke også risikere at det kan ekskludere dem som har reelle behov.

Leilighet gjør tyv, er det noe som heter. Et ordtak som ikke handler om kriminelt høye boligpriser i Oslo, men om å la seg lede inn i fristelse. Ikke fordi man må. Men fordi man kan.

Pandemien var knapt en uke gammel da italiensk politi aksjonerte mot lokal mafia og beslagla tankbiler med falsk Antibac. «Håndsprit» uten noen som helst effekt. Tyske tollere avslørte forsøk på å importere ikke-godkjente munnbind for videresalg til helsevesenet. I en norsk rettssal står en profilert finansmann tiltalt for det samme.

Da pandemien rammet, måtte myndigheter verden over innføre strenge restriksjoner. De regjeringer som hadde råd til det, innførte også kompensasjoner. Sommerfugleffekten av å spise flaggermus i Wuhan, hvis det var det som skjedde, skulle tøyles med økonomiske støtteordninger for å redusere de negative konsekvensene.

Hverken reiselivsaktørene, serveringsbransjen, detaljhandelen eller rammede servicenæringer hadde forberedt seg på en situasjon der hele livsgrunnlaget forsvant så å si over natten – fordi staten påla kundene å utebli.

Et kulturliv uten publikum er et fattigere kulturliv. Vedvarende nedstengt kunne det også bli et bankerott kulturliv.

I Norge hadde bedriftene en dyktig advokat i NHOs energiske direktør Ole Erik Almlid. Daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) var lydhør – hva annet kunne han være i en dramatisk smittesituasjon Norge ikke hadde erfart siden 1349 – og regjeringen var kjapp med å få på plass brede akuttordninger for å hindre at hele næringer, bedrifter og ansatte bukket under.

For kjapt og for bredt, skulle det vise seg, ved at utenlandske aksjonærer i celebre motehus, steinrike eiere av taxfree-selskaper og et herværende flyselskap – skamløst innenfor regelverket, det skal sies – kunne la seg overrisle av coronastøtte.

At ledelsen i kriserammede Norwegian stappet lommene fulle av bonusmillioner, samtidig som norske skattebetalere sørget for holde liv i bedriften deres, er noe av det aller mest umusikalske vi husker fra det første pandemiåret.

Et annet bakteppe her var de mange som hadde kjøpt og betalt flybilletter for å reise på ferie med Norwegian. Penger man måtte regne som tapt, ble det sagt, fordi selskapet ikke ville ha rygg til å refundere disse billettene.

Forklaringen kom etter hvert. Den sparkede direktøren Jacob Schram, etterfølgeren Geir Karlsen og et par andre sjefer skulle jo ha til sammen 30 millioner kroner i bonus.

Så fikk billettkjøperne, såkalt vanlig folk, kanskje refusjon for sine feriepenger etter hvert?

Neida, de fleste av oss har ikke engang fått svar fra Norwegian …

KUNNE LE HELE VEIEN TIL BANKEN: Daværende finansdirektør Geir Karlsen og konsernsjef Jacob Schram i Norwegian fikk statlig støtte i milliardklassen for å redde flyselskapet. Lite visste offentligheten om en hemmelig bonusavtale de hadde med selskapet.

Slik kan næring for næring ettergås. Det finnes bedrifter som aldri skulle hatt coronastøtte. Det finnes brodne kar. Og det finnes rene spekulanter.

Men det finnes også nyanser i gråsonen mellom optimister og opportunister. Mellom oppriktige entreprenører og beleilige søknader fra virksomheter som uansett var i ferd med å bukke under, men som fikk noen måneder livsforlengende bistand.

Noen har handlet i god tro. Noen misforsto. Noen har aktivt misforstått.

I kjølvannet av Norwegian-skandalen kunne E24 avsløre at bedrifter som hadde mottatt coronastøtte kunne ha betalt tilbake en halv milliard kr. – uten å gå i minus.

Noen har valgt å gjøre det. De fleste ikke. Bortsett fra enkelte som har oppgitt feilaktig informasjon for å få utbetalt uberettiget støtte, synes få å ha utnyttet ordningene på lovstridig vis.

At reglene både var for rause og for generelle, er anvendt etterpåklokskap.

Mange høyrøstede politikere har visst også glemt sine opprinnelige posisjoner. Nåværende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), for eksempel, var aldri nådig i sin nedsabling av forgjengeren, Abid Raja (V), og hans tiltakspakker til kulturlivet. De var alltid «for dårlige», «for sent», «for lite treffsikre» og fremfor alt «for små», må vite.

Hun hadde ikke sittet mange ukene i statsrådsstolen før Stavanger Aftenblads Jan Zahl kommenterte: «Interessant å møte seg sjølv i døra, Anette Trettebergstuen?»

Formålet med Solberg-regjeringens kompensasjonsordning overfor næringslivet, rundhåndet oppjustert av stortingsflertallet, var «å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen».

Flere bedrifter ville antakelig ikke eksistert i dag, hadde det ikke vært for denne støtten.

At så mange har overlevd og deretter kommet ut i pluss, er på ingen måte suspekt. Tvert imot hadde det vært verre om få gjorde det, gitt alle krisemilliardene som ble bevilget.

Det problematiske er aktører som har mottatt offentlig støtte, og som likevel har tatt ut overskudd, utbytte eller betalt ut bonuser som er større enn støtten.

Som E24 har dokumentert, gikk kriseåret vesentlig bedre enn fryktet for mange selskaper.

Blant disse var Bestseller AS, et firma som importerer og selger klær til flere norske butikkjeder. Selskapet mottok i underkant av 800 000 kr fra staten – og gikk 14 millioner i overskudd. Eier og administrerende direktør Anders H. Povlsen (49) er Danmarks rikeste mann med en 135.-plass på Forbes milliardærliste.

Til E24 opplyser Bestseller AS i Norge at de valgte å beholde støtten. De valgte også å ta ut et utbytte som var like stort som overskuddet.

Ikke spesielt musikalsk, det heller.

Offentlige støtteordninger vil nødvendigvis være en avveining mellom skjønnsmessige tillitsvurderinger og aktiv kontroll. Men det må ligge klare regler og økonomiske modeller til grunn. Så også når det gjelder tilbakebetaling av coronastøtte. Dette kan ikke være et moralsk anliggende, men et spørsmål om lovmessighet.