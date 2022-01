Leder

Lettelser en kalkulert risiko

Lettelsene i coronatiltakene er en kalkulert risiko. Flere vil bli smittet, men færre risikerer alvorlig sykdom.

Å åpne mest mulig for å gjenvinne mest mulig normalitet i samfunnet, synes å være riktig strategi nå. At det samtidig utvises noe tilbakeholdenhet, er forståelig.

Fortsatt vil det måtte handle om å flate ut bølgen, slik at sykehusene og helsetjenestene for øvrig ikke kneler på grunn av overbelastning og sykefravær.

Det kan også komme farligere mutasjoner, eller at helsevesenet får det for travelt. Vi må være forberedt på nye snuoperasjoner.

Da den supersmittsomme varianten med antatt opphav i Sør-Afrika angrep oss, ble spillereglene endret, slik Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) formulerte det.

Han hadde et opplagt poeng. Omikron var nytt, de medisinske fagmiljøene visste ikke hvor alvorlig det var, hverken på kort eller lang sikt, og pandemien hadde i hvert fall lært oss én ting: forvent det uventede.

Å ta forholdsregler i form av kontaktbegrensende restriksjoner var klokt. Det var det ansvarlige å gjøre i en uviss situasjon.

I helgen skrev byrådslederen og helsebyråd Robert Steen i et VG-innlegg at «nå kjenner vi omikron-spillereglene». Igjen et opplagt poeng, fordi den mildere omikron-varianten synes å ha fordrevet det farligere deltaviruset på en måte som har hatt positiv innvirkning på sykdomsbyrden.

Siden den gang har vi også fått gode beviser for at vaksinene har fungert. De har gitt beskyttelse mot alvorlig sykdom selv om de ikke har virket like godt mot smitte.

I sum har erfaringene likevel vært positive. En naturlig følge er at mange smitteverntiltak kan nedskaleres og i noen tilfeller avvikles helt.

At den nasjonale skjenkestoppen endres slik at restauranter kan gjenoppta et komplett serveringstilbud, hilses velkommen. Likeså lettelsene i breddeaktiviteten for idrett og kultur, i skoleverket og at karanteneplikten erstattes med selvtesting.

Vi er imidlertid ikke like begeistret for at regjeringen har valgt å opprettholde antallsbegrensningen om maks ti gjester, uansett alder, i eget hjem – selv om dette kun er en anbefaling.

Med såpass høy vaksinasjonsgrad som vi faktisk har, og med henvisning til hva helsemyndighetene selv har påpekt om hvor liten smitterisikoen er for barn og unge, er dette noe som lett kan skape irritasjon og underminere den – tross alt – lojalitet som folk flest har utvist overfor inngripende og til dels temmelig upopulære tiltak.

Når regjeringen gjør disse endringene, er ikke det et signal om at faren er over. Fortsatt vil coronaen kreve sine ofre. Fortsatt vil sykdommen skape både menneskelig lidelse og økonomiske tap.

Det er likevel å håpe at vi har lagt det verste bak oss. Samtidig står vi foran noen krevende måneder med flere smittede og flere innlagte enn noen gang før i pandemien. Det finnes ingen lettvint vei ut av dette.

Og det er vel den viktigste lærdommen å trekke av alt vi har gjennomlevd de siste par årene: Virus er grenseløse. Pandemier er ikke bare en teoretisk trussel, men noe som faktisk finner sted. Det må få tydelige konsekvenser for all fremtidig beredskap og hvordan vi planlegger samfunnet vårt.