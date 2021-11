Kommentar

Det sunne raseriet

Av Hanne Skartveit

Mange er rasende etter Stortingets boligskandaler. Det skal politikerne være glade for. For det betyr at vi fortsatt har forventninger til våre folkevalgte. At vi ikke har gitt opp.

Men politikerne våre må passe seg. Tapt tillit er nesten umulig å få tilbake. Det ser vi i de mange landene der folk har resignert. Der de ikke lenger stoler på politikerne sine, på myndighetene eller på systemet.

Det er derfor det som skjedde på Stortinget denne uken er så alvorlig.

Hadde boligsaken til avtroppende stortingspresident Eva Kristin Hansen vært den eneste her hjemme, så kunne vi tenkt at det var en enkeltstående hendelse i norsk politikk. Men slik er det ikke. Hansens brudd på reglene er bare ett av flere eksempler på folkevalgte som får gratis bolig i Oslo, uten å ha rett til det. Eller som får andre goder urettmessig, slik vi har sett i en rekke avsløringer den siste tiden.

Norge i verdenstoppen

Hele den vestlige verden er i en tillitskrise. Verst er det antagelig i USA, der folk flest hverken stoler på politikerne eller på institusjonene. Og der mange knapt snakker med dem de er uenig med. De ser hverandre som motstandere, som ikke vil den andre noe godt.

Norge ligger i verdenstoppen på ulike tillitsmålinger. Vi stoler på lederne våre, og vi stoler på hverandre. Det gjør Norge til et velfungerende og ganske ubyråkratisk samfunn, der det er godt å leve.

Men tillit er skjørt. Erfaringer fra andre land skremmer. I USA, på midten av 1960-tallet, ble tilliten målt til nærmere 80 prosent. Omtrent det nivået vi har i Norge i dag. Amerikanernes tillit falt dramatisk gjennom 1960- og 70-tallet, etter nasjonale rystelser som Vietnam-krigen og Watergate. I løpet av en tiårsperiode var tilliten halvert.

Eva Kristin Hansen hadde ikke noe valg. Hun måtte trekke seg som stortingspresident etter at det ble avslørt at hun hadde brutt Stortingets regler for pendlerleiligheter.

I dag stoler ikke amerikanerne på politikerne, og politikerne stoler ikke på hverandre. Folk tror ikke lenger at motparten ønsker det beste for landet. Saklig uenighet tolkes som personangrep. Motsetningene er dype, debattklimaet er giftig.

Mye felles med USA

Vi liker tanken på at det i Norge er kort avstand mellom folk og folkevalgte. Mellom borgere og ledere. Men slik var det også lenge i USA, faktisk helt frem til terrorangrepet mot tvillingtårnene for tjue år siden. Kongressen var åpen, hvem som helst kunne vandre inn og banke på dører. Den som nå reiser til Washington, D.C. møter steinblokker og lag på lag med sperringer.

Og politikerne spiser ikke lenger lunsj med sine politiske motstandere. I tidligere tider kunne demokrater og republikanere møtes og forhandle frem kompromisser som begge parter kunne leve med. I dag tilhører det sjeldenhetene.

Norge og USA har mye felles. Vår grunnlov er inspirert av den amerikanske. Norges høyeste domstol har mange fellestrekk med amerikansk høyesterett. Og amerikanske politikere har ofte den samme direkte og uformelle formen som våre egne. De er lette å snakke med, uhøytidelige og åpne.

Ønsker det beste

Norsk politisk kultur preges fortsatt av tillit og åpenhet. Politiske motstandere kan snakke hyggelig sammen på bakrommet. De har omsorg for hverandre på tvers av politiske skillelinjer. De sender gjerne en hyggelig hilsen til en kollega som står i stormen, også når kollegaen kommer fra et annet parti.

Nå må politikerne rydde opp i eget rot, og få tydelige regler på plass.

Og kanskje viktigst av alt: Våre folkevalgte tviler ikke på at deres politiske motstandere, i likhet med dem selv, ønsker det beste for flest mulig. De kan være uenige i sak, og diskutere høylytt. Men de tviler ikke på at den de diskuterer med, er like overbevist som de selv er, om at akkurat deres standpunkt er det som i størst grad tjener land og folk.

Politikernes tillit til hverandre bidrar antagelig også til at vi stoler på dem. Men hvis vi får en mistanke om at de også beskytter hverandre, og skjuler hverandres overtramp og regelbrudd, så snus tillit til kameraderi.

Urovekkende

Derfor reagerte så mange så sterkt på den siste ukens stortingsskandale. Det tok lang tid før Eva Kristin Hansen selv forsto alvoret. Først da politiet ble koblet inn, trakk hun seg fra vervet som stortingspresident. Det er ille nok. Men det verste er at det ser ut til at apparatet rundt henne heller ikke tok inn over seg hvilken kritisk situasjon Hansen, og faktisk hele Stortinget, hadde havnet i.

Statsminister Jonas Gahr Støre har ennå ikke gitt tydelige svar på om Eva Kristin Hansen fortsatt hadde hatt hans tillit dersom politiet ikke hadde satt i gang etterforskning.

Vi har ennå ikke fått gode nok svar fra statsminister Jonas Gahr Støre og hans folk på om Hansen fortsatt hadde hatt deres tillit dersom politiet ikke hadde startet etterforskning. Det er urovekkende. Folk flest oppfatter det som grovt urettferdig dersom politikere slipper unna sine feilsteg, mens NAV-klienter og andre ikke vises nåde, selv ikke for uforskyldte misforståelser. Hvis våre øverste ledere ikke forstår det, så har de mistet kontakten med folket de skal lede. Da blir regjeringens favoritt-uttrykk, “vanlige folk”, en floskel uten innhold.

Våre tillitsvalgte

Midt oppe i alt dette må vi huske at de aller fleste norske folkevalgte følger reglene. Det blir galt å tegne et bilde av at politikerne ofte snyter og lurer. De arbeider hardt, og møter på jobb hver dag for å gjøre en innsats for det de tror på.

De må ha ordninger som gjør det mulig å leve et liv med familie, og samtidig ha kontakt med velgerne på hjemstedet. Ordningene må være gode nok. Men ikke så gode at de bryter med det vanlige folk synes er rimelig.

Nordmenns tillit til myndighetene bygger på at våre politikere ser seg som våre tillitsvalgte. Ikke som en overklasse, hevet over folk flest. Når avstanden mellom styrende og styrte blir for stor, kommer avmakten. Deretter følger polariseringen, raseriet og opprøret. Slik vi har sett og ser i land der ytterliggående krefter nå truer tilliten og stabiliteten.

Norge har ikke kommet dit. Vi kan antagelig unngå det også, dersom våre folkevalgte klarer å rydde opp i sitt eget rot, og gjenopprette tilliten de nå kan ha mistet.