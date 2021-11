FRAGMENTERING: – Nederland avholdt valg i april i år. 31 partier stilte og 16 kom inn i nasjonalforsamlingen. Kun et parti fikk mer enn 20 prosent. Snart et halvt år etter, har landet fortsatt ikke regjering, skriver kronikkforfatteren.

De moderate folkepartienes fall

Over hele Europa har moderate folkepartier – både til høyre og venstre, tapt oppslutning eller kollapset. Samtidig som europeiske partilandskap fragmenteres, har populistiske og ytterpartier vokst. Det største partiet i Europa er nå «ikke-velgere». Forstår vi alvoret av denne utviklingen?

TARJEI SKIRBEKK, forfatter av boken «De moderate folkepartienes fall i Europa»

1990-tallet var et tiår preget av stor optimisme: Berlinmuren hadde falt, kommunismen forsvunnet og demokratiet spredte seg over hele kontinentet. Men i all euforien, var det også en politisk naivitet.

Allerede på tidlig 2000-tallet så vi at økende sosial uro begynte å gi politiske utslag. Etter finanskrisen i 2008–2009 begynte det å rakne for moderate partier og populistiske partier vokste. Etter den såkalte «flyktningkrisen» i 2015 fortsatte nedgangen for de moderate samtidig som spesielt ytre-høyre nå fikk økt oppslutning. I tillegg har utallige nye partier blitt etablert. I et mer fragmentert partipolitisk landskap er det krevende å etablere styringsdyktige regjeringer.

Det største partiet i Europa i dag, er «ikke-velger-partiet». Valgdeltagelse ved nasjonale valg har sunket fra 85 % til 65 %. I mange europeiske land er valgdeltagelse under 50 %. Tilliten til politikere er gjennomgående lav og synkende. I enkelte Østeuropeiske land mener flere enn halvparten at et liberalt demokrati ikke er den beste styreformen.

I mer enn halvparten av de 11 østeuropeiske EU-land, sitter populistiske eller ytre-høyre-partier i regjering. I Italia viser meningsmålinger at 42 prosent har tenkt å stemme på ytre-høyre (Lega Nord og Brødre for Italia) og ytterligere 17 prosent på det populistiske Femstjernersbevegelsen. En samlet venstresiden får 25 % på en god dag. Moderate høyre – hvis vi kan kalle «Forza Italia» for det, får 7 %.

I det franske presidentvalget i 2017 fikk liberale Macron 66,1 % og nasjonalkonservative Le Pen 33,9 %. I dag viser målinger at Macron ligger an til mellom 53–55 prosent i andre runde i Presidentvalget (april neste år) og Le Pen ca. 45–47 prosent. Vi er altså forholdsvis små velgerbevegelser fra at Le Pen blir ny fransk president. De to tradisjonelle moderate partiene til høyre og venstre har en samlet oppslutning på ca. 18 %.

Nederland avholdt valg i april i år. 31 partier stilte og 16 kom inn i nasjonalforsamlingen. Kun et parti fikk mer enn 20 prosent (liberale VVD 21,9 %). Snart et halvt år etter, har landet fortsatt ikke regjering. At Belgia bruker et år på å finne ny regjering, er ikke nytt. Men det er nytt at nasjonalister i Flandern fikk nærmere 50 % oppslutning i valget i 2019 og at den nye regjeringen består av 7 (!) partier.

I Nederland er venstresiden marginalisert (totalt 20 %). I store deler av Øst-Europa er venstresiden blitt irrelevante. Den moderate høyresiden er også spilt helt ut i en rekke vesteuropeiske land, og i de fleste østeuropeiske. For første gang siden andre verdenskrig, sitter ikke moderate høyre i regjering i noen store EU-land (Polen, Tyskland, Frankrike, Italia og Spania). I Norden og i Tyskland blir det nå sosialdemokratiske regjeringsledere, men partiene har historisk lav oppslutning.

I land etter land er ikke den politiske kampen lenger mellom en moderat høyreside og en moderat venstreside. Nå handler det om en konflikt mellom liberale/liberalistiske og nasjonalkonservative. Denne konfliktlinjen er langt mer uforsonlig, tøffere og kan – som vi ser i for eksempel Polen og i Ungarn, utfordre våre liberale demokratier. Denne «nye» konfliktlinjen er en hovedårsak til de moderate partienes «melt down»: alliansen mellom liberale og konservative i disse partiene sprenges.

Utviklingen av et mer oppsplittet partilandskap, flere og sterkere populistiske partier og svakere moderate krefter, kan forklares i raske samfunnsendringer, utrygghet, større sosial uro og økt økonomisk, kulturell og politisk polarisering. Det har vært en utvikling som grovt sagt skyldes teknologisk utvikling, globalisering (økonomi og migrasjon) og internasjonal kapitalisme, kombinert med en politisk tilrettelagt samfunnstilpasning hvor de moderate partier har vært førende. Det er i den sammenheng at vi kan si at de moderate partiene har lagt grunnlaget for egen nedgang, og for populister og ytterpartiers fremgang. De har ikke balansert ut samfunnsendringene.

Dette er alvorlig for de moderate partiene, men mest alvorlig for våre samfunn. For å sikre sosial bærekraft, vil det trolig være avgjørende med moderate folkepartier som klarer å balansere interesser internt, for slik å ha evne og egeninteresse av å balansere motsetninger eksternt, i samfunnet. Jo mindre eller mer radikale partier er, desto mindre evne og interesse har de av å sosialt og politisk balansere sine samfunn. De lever i en «enten/eller»-verden.

Det etablerte europeiske politisk liv virker ikke å forstå alvoret av den politiske uro vi nå ser i de fleste europeiske land. Det er ikke sikkert vi vil like følgende av det.