Kommentar

Støre og Kjerkols blytunge jobb

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

I motsetning til Solberg og Høie, som hele tiden måtte svare på «hvorfor ikke», må Støre og Kjerkol svare på «hvorfor». Det er mye vanskeligere.

Forrige uke var Ap-toppene julebordenes fremste forsvarere. Nå innfører de restriksjoner på besøk i folks hjem. Ingen kan si at politikerne ikke snur seg fort.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De siste ukene har Ap-toppene hørtes ut som de sindige, liberale røstene som vi ikke har hørt mye til i offentligheten det siste året. Vi må leve med viruset i samfunnet, puste med magen, dra på julebord og håndtere smitte lokalt, ble det gjentatt.

Det ble advart mot uforholdsmessige inngrep i folks liv, og det virket på statsministeren som det var helt uaktuelt å regulere hva vanlige folk skal gjøre i sine private hjem.

Nå høres Jonas Gahr Støre ut som en kopi av Bent Høie når han hevder at det verste som kan skje «er at smitten går fritt og helsevesenet bryter sammen». I det politiske miljøet mumles det om at Høyre har skylden. Presset fra sentrale Høyre-topper om flere tiltak var ifølge flere så kraftige at det var håpløst å stå imot.

les også Nerdenes hevn

Samtidig har advarslene fra helsemyndighetene vært usedvanlig sterke og skarpe, selv om de understreker at usikkerheten rundt den nye mutanten omikron er stor.

Selv om regjeringen har gjort seg til et lett bytte for opposisjonen og vitsemakerne, er det også beskrivende for det uforutsigbare livet under en pandemi. Det som er riktig på mandag, kan være helt feil på torsdag. Likevel er det krevende å kommunisere.

«Er det bare meg, eller var Erna og Bent bedre på korona?» Det er snakkisen i de tusen hjem, og det er heller ikke så rart. Vi er vant til at det er Høyre-toppene som har ansvar for pandemien.

De var trygge i rollene sine da viruset traff landet, og har naturlig nok et stort forsprang målt i erfaring og innsikt. Men også situasjonen er en ganske annen – både politisk, i opinionen og ikke minst helsefaglig.

Da Erna Solberg stengte ned landet i mars i fjor, satt alle i stram giv akt foran fjernsynet. Kritikken fra opposisjonen handlet stort sett om flere og bedre økonomiske støtteordninger.

Spørsmålene fra både mediene og vanlige folk handlet i all hovedsak om hvorfor de ikke gjorde mer, var strengere eller stengte ned landet fortere. Det var langt mer «hvorfor ikke» enn «hvorfor».

Regjeringen fikk god hjelp med å heve pekefingeren og sørge for at reglene ble etterlevd av det lokale smittevernpolitiet som viste seg å trives godt i mange av oss. Folk var redde, og vi har lært det siste året at frykt er et særdeles effektivt våpen.

Nå er situasjonen en ganske annen. Etter pressekonferansen onsdag brukte ikke opposisjonen mange sekunder på å hamre ut kritikk. Regjeringen er bakpå, sa Venstre, som etterlyser en plan. Regjeringen virker uforberedt, sa KrF, som mener folk blir forvirret. Selv om de bruker de samme ordene, er innholdet i kritikken fra Venstre og KrF ganske ulik.

Dette er en «rot og røre-regjering», sa Frp. Det lyste lang vei at de var fornøyd med rimet sitt. Bare fra Høyre var det stille. De trengte heller ikke si så mye mer. «Hva var det vi sa?» hang fortsatt i lufta.

Selv om noen fortsatt er redde, er det en helt annen stemning i befolkningen. Mange bryr seg ikke nevneverdig. De fleste gjør det man må, men med en helt annen overbevisning enn før. Mange er usikre på om dette virkelig er nødvendig. Folk virker vel så bekymret for strømregningen som for viruset.

Andre mener som vanlig at vi må gjøre mye mer. Påfallende nok er det folk i Nord-Norge som mener vi må stramme inn mest, mens færrest i Oslo ønsker strengere tiltak. Det sier kanskje litt om at byrdene ved pandemien har vært noe ujevnt fordelt, også geografisk.

Men dugnadsstemningen og den store følelsen av å være i samme båt, er definitivt over.

Selv om det gjør jobben til Støre og helseminister Ingvild Kjerkol vanskeligere, er både kritikken og debatten et sunnhetstegn. Den offentligheten vi hadde under nedstengningen, var ikke god. Stilte man kritiske spørsmål til smitteverntiltakene, ble man raskt satt i bås med Kari Jaquesson og vaksinemotstandere.

Nå holder det ikke lenger å gi sjablongaktige begrunnelser for tiltak, som bekymring for kapasiteten i helsevesenet. Folk kan lese tall, og det er stadig flere som stiller velfunderte spørsmål ved intensivkapasiteten og helsevesenets tåleevne. Gang på gang ble helsetoppene utfordret av medisinprofessor Mette Kalager på NRKs debatten om hvor tålegrensen går, uten å gi noe klart og overbevisende svar.

Spørsmålet som er blitt legitimt å stille er om det er for lett å dytte inngripende tiltak på befolkningen heller enn å gjøre noe med helsevesenet.

I motsetning til Solberg og Høie som hele tiden måtte svare på «hvorfor ikke», må Støre og Kjerkol svare på «hvorfor». Det er mye vanskeligere.

Trøsten er at det kan bli verre. De kan begynne å lese dikt.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her