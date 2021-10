Leder

Kims trusler

LOKKER OG ADVARER: Nord-Koreas leder Kim Jong-un taler på et møte i kommunistpartiet i juni.

Den siste uken har leder Kim Jong-un i Nord-Korea med alle midler forsøkt å få internasjonal oppmerksomhet. For å oppnå sine mål bruker Kim både trusler og lokkemidler.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Diktatorens strategi er velkjent. Han bruker Nord-Koreas atomvåpen som forhandlingskort for å oppnå lettelser i de økonomiske sanksjonene mot det isolerte landet.

Det underliggende motiv for alt Kim gjør er å sikre seg selv, og sørge for at det kommunistiske regimet består. Kim spiller sine kort godt. Så langt har ikke stormakter og naboland klart å bli enige om noe mottrekk.

Befolkningen i nord lider av dyp fattigdom og total mangel på frihet. De mangler både mat og medisiner. I stedet for å utvikle landet bruker Kim enorme beløp på raketter og masseødeleggelsesvåpen.

Det er ikke blitt inngått en fredsavtale etter Koreakrigen selv om kampene tok slutt i 1953. En fastfrossen konflikt fra Den kalde krigen består derfor på den koreanske halvøy. Kim øker spenningen ytterligere ved å gjennomføre en farlig militær opprustning.

les også Nord-Korea gjennomførte ny rakettest

I løpet av noen dager i forrige uke foretok Nord-Korea testing av langtrekkende kryssermissiler og skjøt opp det de hevder er deres første hypersoniske raketter, som er fem ganger raskere enn lydens hastighet.

Nord-Korea fortsetter å utvikle kjernefysiske våpen og raketter som kan avlevere disse, stikk i strid med alle FN-vedtak.

Samtidig som Kim rasler med sablene kommer det også signaler fra nord om at de villige til å gjenoppta de politiske samtalene med Sør-Korea. Mandag ble også den direkte kommunikasjonslinjen, en hotline, mellom de to landene gjenopprettet.

Det er et positivt første skritt. I Sør-Korea har Moon Jae-in i hele sin presidenttid tatt til orde for avspenning og fred på den koreanske halvøy. Hans ønske om forhandlinger støttes av USA, som er Sør-Koreas viktigste allierte.

les også Nedstengning og sultkatastrofe i Nord-Korea: Avslår tilbud om vaksiner

President Donald Trump møtte Kim Jong-un tre ganger. Ingen sittende president hadde tidligere møtt en nordkoreansk leder.

Hverken Trump eller Kim oppnådde det de ønsket. Trump klarte ikke å fjerne et eneste atomvåpen fra Nord-Koreas arsenal og Kim fikk ingen sanksjonslettelser.

Fredag innkalte USA, Storbritannia og Frankrike FNs sikkerhetsråd for å diskutere Nord-Koreas rakettester. Det er forstemmende at Russland og Kina valgte å blokkerte for en uttalelse.

Nord-Korea er økonomisk helt avhengig av sin gamle allierte Kina. USA bør fortsette det diplomatiske arbeidet med å søke en fredelig løsning i Korea. Men en forutsetning for at det skal lykkes er at Kina spiller en konstruktiv rolle. Så langt har Kim lykkes i å spille stormaktene ut mot hverandre.