– Kanskje Olav Thon har franske aner, spør Lorelou Desjardins.

Disse nordmennene slipper unna Janteloven

I Norge er det viktig å følge Janteloven. Men nordmenn har forskjellige versjoner av hva det innebærer.

LORELOU DESJARDINS, fransk jurist og blogger, bosatt i Norge

«Det betyr at du ikke kan tro at du er bedre enn andre». «Det betyr at alle er like». «Det betyr at du må alltid være ydmyk, selv om du er veldig flink».

I Frankrike, hvor jeg opprinnelig kommer fra, finnes det overhodet ikke noe Jantelov. Uskrevne sosiale regler sier det motsatte. Hvis nordmenn er født med ski på beina, er franskmenn født med arroganse som forsvarsmekanisme.

I teorien følger nordmenn Janteloven. Men i praksis kan nordmenn være arrogante. Bare på en mer subtil måte enn den franske arrogansen. For eksempel kan en en franskmann si «du er en idiot», mens en nordmann skal snakke til deg som om du er en idiot.

Den norske arrogansen er egentlig verre, syns jeg. Fordi det er vanskelig å svare på en nedlatende person som smiler til deg.

Så – hvilke grupper får lov å være arrogante i Norge? Mine observasjoner etter 12 år i Norge tilsier at disse gruppene slipper unna Janteloven:

1. Idrettshelter som vinner medaljer

Janteloven gjelder alle, inkludert Kongen. Men om du vinner pokaler for Norge kan du slippe unna. Etter de har vunnet, sier de fleste norske idrettsutøvere hvor takknemlig de er for å ha et så fint lag og så flinke kolleger. De gjentar at det ikke var så lett å oppnå dette her.

Noter at det ikke er nok å være ydmyk. Man må ha lidd for å kunne vinne. Et bilde av Karsten Warholm som løper i snøen, representerer godt den forventede ydmykheten hos norske idrettsutøvere. Det hadde overskriften «Her løper Karsten Warholm mot varaordførerens traktor i 20 kuldegrader.»

Det er forventningen. Også er det Petter Northug. Han bryr seg ikke om Janteloven. Han var sikkert fransk i et tidligere liv. Han respekterer ingen av de uskrevne sosiale koder om ydmykhet i Norge, men siden han vant pokaler for Norge ble han unnskyldt.

2. Self-made rikinger

Om du har klart å bygge opp en diger formue uten hjelp fra andre, og har mye makt i finanssektoren, kan du egentlig være så arrogant du vil. Nordmenn er nesten overrasket når en superrik fortsatt er ydmyk. Jeg er blitt fortalt mange ganger hvordan Olav Thon, som sikkert betaler en halv million i skatt før han engang våkner, har samme bil, samme lue og til og med samme kone. Og samme kjæresten. En kone og en elskerinne i over 30 år? Olav Thon har kanskje også franske aner!

For ydmykhet er oppfordret hos veldig rike nordmenn, men ikke forventet. Når en som Øystein Stray Spetalen dukker opp er det likevel akseptert at han blåser i Janteloven. Han mener at han vet alt. Han er best. Alle andre kan bare hold munnen, spesielt om du er en marxist som vil brenne kapitalismen ned. Jeg snakker selvfølgelig om partiet Rødts politiker i Rogaland, Mimir Kristjansson, som Spetelan angrep i media med lite rasjonalitet og stor arroganse.

3. De fleste nordmenn, når de snakker til utlendinger om janteloven

Det kan høres veldig ironisk ut, men det skjer ofte at nordmenn er arrogante akkurat når de snakker om Janteloven. «Her i Norge finnes det regler som sier at du ikke må tro at du er bedre enn oss. Du må være ydmyk».

Avhengig av konteksten og tonen, kan det være ganske nedlatende.

4. Hvem som helst som snakker om unge miljøaktivister

En annen gruppe som er i ekstrem fare for å bli snakket til med stor grad av arroganse er unge miljøaktivister. Der er regelen at ingen er bedre enn andre glemt.

Disse barna og ungdommene som ønsker å stoppe oljeboring og redde verden fra oss voksne, blir møtt med mye arroganse.

5. De som ikke slipper Janteloven

De som ikke får lov å være arrogante er innvandrere, spesielt flyktninger. De som har flyktet fra et land i krig og ble «heldige» nok til å havne i Norge får ingen sosial rett til å være arrogant. Vær ydmyk! Du bor i verdens beste land. Men om du er amerikaner fra en rik familie, har du både lov og rett til å være arrogant ifølge norske standarder.

En annen gruppe som ikke får lov til å være arrogante er norske politikere. Siden de alltid må vise at de representerer «folk flest», må de være ydmyke nok slik at folk flest for lyst til å stemme på dem.

Men Frps Per-Willy Amundsen har fått meg å innse at jeg har tatt feil på dette punktet. Han skrev nylig i et Facebook-innlegg at «jeg forventer ikke at dette er noe alle forstår, for jeg vet om den norske skoles totale mangel på elementær forståelse av vår historie». Hele teorien min om at politikere ikke får lov å være arrogante faller med dette utsagnet. For: Sier han ikke der at han er bedre enn alle som har gått i den norske skolen (altså nesten alle andre som bor i Norge)?

Alt dette ble så forvirrende for meg, at jeg kjøpte en utgave av boka «En flyktning krysser sitt spor», av Aksel Sandemose, der Janteloven opptrer for første gang.

Der fant jeg ut at Janteloven ikke handler om at vi skal være like. Janteloven er tvert i mot et verktøy for de høyere sosiale klassene å kontrollere de fattige klassene med. «Ikke tro at du er noen, ikke tro at du kan være på mitt nivå» sier en butikksjef til faren til hovedpersonen Espen Arnakke.

Når nordmenn snakker om Janteloven til meg pleier jeg nå å minne dem på hva som står i Sandemoses berømte bok.

Er det arrogant av meg, da?

