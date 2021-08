Har de klimabekymrede forfatterne glemt noe på veien, spør KrF-politiker Øyvind Håbrekke.

Debatt

Kulturen, klimaet og KrF

33 forfattere ber oss stemme for klimaet. Har de glemt noe på veien?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ØYVIND HÅBREKKE, stortingskandidat for KrF i Trøndelag

FNs sjette klimarapport forteller oss at vi må handle nå. Da er det godt å se at kjente forfattere og kulturpersonligheter tar til orde for at velgerne bør la det få konsekvenser på valgdagen.

De går til og med så langt at de ber oss velge enkelte partier foran andre.

Men kan de ha glemt noe på veien?

I oppropet plasseres KrF «i midten» mellom de som kommer best ut og de som kommer dårligst ut. Dette ser ut til å være basert på Naturvernforbundets gjennomgang av partiprogrammene. Dette gir imidlertid ikke et riktig bilde av partienes troverdighet på klimafeltet.

Hadde man utelukkende basert seg på miljøkapitlene i partiprogrammene hadde Norges rulleblad i klimapolitikken sett mye bedre ut. Det er over 30 år siden Norge for første gang vedtok et nasjonalt utslippsmål. Hvorfor tok det nesten tre tiår før utslippene begynte å gå ned?

I tillegg til å se på partiprogrammene må vi derfor se på partienes evne og vilje til å gjennomføre politikken når de sitter med makt. Her er noen fakta for KrFs vedkommende:

Det var sentrumsregjeringen ledet av statsminister Lars Korvald (KrF) som i 1973 brøt en barriere og la frem det første langtidsprogrammet som inkluderte miljøutfordringene og det økologiske perspektivet.

Det var Syseregjeringen med Høyre, Senterpartiet og KrF som innførte «forurenser betaler-prinsippet» i klimapolitikken med CO2-avgiften i 1990.

Kjell Magne Bondevik (KrF) ble den første statsminister i verden til å gå av på en klimasak da han nektet å være med på å bygge gasskraftverk. Han tapte voteringen og sentrumsregjeringen gikk av, men dette ble et gjennombrudd for klimasakens betydning i norsk politikk.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide endret hele den norske klimadebatten ved å gjøre målet om lavutslippssamfunn til norsk politikk gjennom Randers-utvalget. Dette ble et tidsskille i klimadebatten fra det kortsiktige og forsiktige til det langsiktige og ambisiøse.

KrF er igjen i posisjon og utslippene har nå endelig begynt å falle. Landbruksminister Olaug Bollestad har gjort klima til et hovedtema i samarbeidet med næringen gjennom en klimaavtale. Samferdselsministeren har lagt frem Nasjonal Transportplan som legger opp til halvering av utslippene frem til 2030. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har satt klima øverst på sin dagsorden.

Det såkalte Klimaomstillingsutvalgets pekte på en hvordan Norge kunne gå med faste skritt ut av oljealderen og samtidig bygge en mer bærekraftig økonomi. I programmet til årets valg har KrF gjort det grønne skiftet til en hovedsak og partiet er det eneste partiet som har lagt utvalgets innstilling til grunn i vårt program

Når KrF har vist evne til sette makt bak klimapolitikken så kan det skyldes dyktige politikere. Jeg tillater meg å legge til en annen faktor. For hvorfor har norske politikere i en generasjon holdt seg med klimamål de strever med å oppfylle? Årsaken til det er motstridende mål og verdier.

Kristendemokratiet legger til grunn at mennesket er mer enn biologi. Vi har både materielle, sosiale og åndelige behov. Der andre måler suksess i Brutto nasjonalinntekt og andre økonomiske parametere, er vi like opptatt av familielivet, frivilligheten, kulturlivet og alt som skaper naturlige fellesskap mellom mennesker.

Harald Sverdrups bønn i diktet som oppropet siterer er derfor ikke å unngå å stemme på den som kommer best ut på Naturvernforbundets rangeringsskjema. Dikteren sier «stem på din sønnesønns gråt, stem på din datterdatters første smil.»

Vi kan ikke bare kjempe mot noe. Vi kan ikke bekjempe utslipp og forurensende virksomhet uten å vite hva vi kjemper for. Vi må tilby et alternativ til de rådende ideene. Skal vi endre kurs må vi også bygge de felleskapene og de verdiene som fyller menneskers liv med mening.

For mennesket lever ikke av brød alene.