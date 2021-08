Leder

Desperat despot

DIKTATOR: Aleksandr Lukasjenko styrer Hviterussland med jernhånd.

Aleksandr Lukasjenkos bruk av migranter fra Midtøsten som «våpen» mot Europa, sier det meste om den hviterussiske diktatoren og hans menneskesyn.

Det sier også noe om han desperasjon. USA, Canada, Storbritannia og EU har innført straffetiltak mot regimet i Minsk etter «valget» for ett år siden da Lukasjenko «vant» en ny presidentperiode takket være valgfusk, korrupsjon og grov vold mot egen befolkning.

Sanksjonene ble skjerpet etter at et sivilt passasjerfly fra Ryanair ble tvunget ned i Minsk. Ombord var en Lukasjenko-kritiker som ble arrestert.

Som svar på tiltale har Lukasjenko sagt at hans regjering «ikke lenger vil hindre flyktninger som ønsker å ta seg til EU». Men én ting er å slippe migranter gjennom landet. Noe annet er den aktive handling som regimet utviser ved fysisk å hente folk fra utsatte områder og gi dem falske forhåpninger om en ny fremtid i Europa.

Foruten å være brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov, er det Lukasjenko holder på med både etisk og moralsk forkastelig.

De siste ukene er mange tusen mennesker fra Irak, Afghanistan og vestafrikanske land blitt fløyet inn via Bagdad og Istanbul og regelrett dumpet ved Hviterusslands grenser til Litauen, Latvia og Polen.

Litauiske myndigheter har nylig publisert en video som skal vise hvordan 12 hviterussiske politioffiserer formelig jager 35 migranter over grensen. Ifølge bildene kommer hviterusserne etter dem inn i Litauen, noe Vilnius med rette kaller «en provokasjon».

På bakgrunn av denne hendelsen sist uke, kalte EU denne uken sammen unionens 27 innenriksministre for å vurdere nye sanksjoner.

Det er ingen tvil om at transporten av flyktninger og migranter fra Midt-Østen og Afrika til EUs yttergrense, er en organisert og villet handling fra Minsk.

Bare hittil i år har litauiske myndigheter registrert 4026 irregulære grensekrysninger fra Hviterussland – 50 ganger flere enn i 2020. I Polen har mer enn 2100 mennesker ulovlig entret landet fra hviterussisk side, mot 122 i hele fjor. Latvia har erklært unntakstilstand og beordret hæren til å vokte grensen mot Hviterussland.

Lukasjenkos hensikt er å forsøke å destabilisere Europa med illegale flyktninger, vel vitende om at innvandring fyrer opp polariserende politikere i de fleste europeiske land. Han har også sagt at han vil «flomme over Europa med narkotika, våpen og radioaktivt materiale».

EU ønsker derfor å legge press på både Irak og Tyrkia hvor myndighetene stilltiende har tillatt hviterusserne å bruke deres flyplasser i den koordinerte uttransporten av migranter. I tillegg vurderer EU å straffe virksomheter, også europeiske, som har samarbeidet med Minsk. Deriblant selskaper som har leid ut fly til det hviterussiske flyselskapet Belavia.

Lukasjenko viser med tydelighet at han ikke har tenkt å gi etter for press. Samtidig viser nettopp hans rabiate metoder at sanksjonene gjør ham sårbar. Sanksjoner er et tveegget sverd. I dette tilfellet har det internasjonale samfunnet imidlertid få andre muligheter enn å isolere despoten i Minsk mest mulig.