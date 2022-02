Kommentar

Regjeringens omtrentligheter

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

En bivirkning av å sitte lenge i opposisjon, er at man gjerne blir upresis. Noe man lærer som fersk statsråd er å være varsom med å slenge rundt seg med påstander. Opposisjonen har kastet seg over omtrentligheter fra de ferske Sp-statsrådene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum og Emilie Enger Mehl.

Opposisjonen har funnet et svakt punkt hos regjeringen. I spørsmål etter spørsmål vrir de kniven rundt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

En bivirkning av å sitte lenge i opposisjon, er at man gjerne blir litt upresis. Når man skal kritisere makten, er det enkelt å ty til spissformuleringer, forenklinger og anekdoter. Det slår hardere enn tallenes tidvis kjedelige tale, og det ingen som arresterer deg på fakta.

De mest effektive opposisjonspolitikerne er som regel flinkere til å skape en stemning og en følelse av hva som er problemet enn av å dokumentere det.

Noe man raskt lærer som fersk statsråd, er at det ikke bare er å slenge rundt seg med påstander. Når man sitter i regjering, blir alt man sier veid og målt. Alt har konsekvenser og omtrentligheter staffer seg. Derfor blir ofte den friskeste unge politikerspire raskt til en kjedelig og talepunkt-lesende versjon av seg selv.

Emilie Enger Mehl, Trygve Slagsvold Vedum og Sandra Borch.

En som har fått erfare dette, er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Da debatten om lønnsstøtte til coronarammede bedrifter kom opp før jul, ga han inntrykk av at det var EUs konkurranseregler som satte en stopper for å gi mer støtte. Men da Esa selv tilbakeviste dette, fikk Vedum et forklaringsproblem.

Opposisjonen krevde at han kom til Stortinget for å svare. Om det gjorde inntrykk på Vedum er uvisst, men den observante kunne i alle fall se at neste gang han stilte i debatt var det med en dokumentbunke tilsvarende en liten regnskog foran seg.

Opptrinnet gjorde åpenbart inntrykk på opposisjonen. For at den nye regjeringen enda ikke har ristet av seg opposisjonsrollen, er tydelig. Særlig gjelder det Sps statsråder. Gjennom å stille spørsmål, har opposisjonen funnet en måte å dokumentere dette og samtidig plage regjeringen. Det er neppe tilfeldig at de fleste spørsmålene kommer fra nylig avgåtte statsråder.

I finansdebatten i Stortinget sa eksempelvis Vedum at Norges tilslutning til ACER hadde bidratt til de høye strømprisene vi nå har. Det fikk Høyres Nikolai Astrup til å spørre hvilke konkrete vedtak fra ACER finansministeren viste til. Etter et langt og noe mumlende svar kom innrømmelsen: «Det er så langt ikke truffet vedtak som gjelder direkte mot Norge».

Et annet Vedum-utsagn som vakte oppsikt, er da han på Dagsrevyen sa at «bare det ene fylkeshuset i Viken koster mye mer enn å løse det opp». Da KrFs Kjell Ingolf Ropstad spurte hvilke beregninger han baserte seg på, var det kommunalminister Bjørn Arild Grams (Sp) lodd å svare. Eller rettere sagt ikke svare. Man trenger ikke være skarpskodd programleder i Dagsnytt18 for å se at Gram slett ikke svarer på spørsmålet.

Faktisk har imidlertid gjort en faktasjekk og konkluderer med at Vedums påstand ikke stemmer.

En annen fersk statsråd som stadig blir gått etter i sømmene, er landbruk- og matminister Sandra Borch (Sp). Hun hevdet i Nationen at det er EØS som gjør at næringsliv ikke kan få strømstøtte. Det fikk Høyres Tina Bru til å spørre om hva i EØS-regelverket som ikke tillater Norge å gi strømstøtte til små- og mellomstore bedrifter.

Her er det næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som svarer, og etter litt rundtomsnakk innrømmes det at «EØS-retten ikke er prinsipielt til hinder for å etablere insentivordninger som også dekker bedrifters strømkostnader».

Leser man hele svaret, ser man at regjeringens motforestillinger handler vel så mye om å «vurdere grensene mellom bedriftenes og statens ansvar».

Uka før var det landbruksministerens kamp mot billig kålrot som stimulerte spørrelysten. Etter at Sandra Borch i VG ba dagligvarekjedene samle seg om å avlyse priskrigen på tradisjonelle matvarer før jul, spurte Høyres Linda Hofstad Helleland om mindre konkurranse og mer samarbeid mellom dagligvarekjedene er regjeringens politikk.

Her er det den samme Vestre som må svare at «svekket konkurranse kan bidra til høyere priser, mindre utvalg og mindre innovasjon», og at det er «viktig med velfungerende konkurranse i hele verdikjeden».

Også når det kommer til dyrevelferd har Sandra Borch måtte bite i seg ordene sine. Når Venstre foreslo å bedre velferden for dyr i landbruket, sa landbruksministeren at «handlingsrommet for å gi særnorske bestemmelser er svært begrenset når det gjelder transport og avliving av dyr, ettersom regelverket på disse områdene er harmonisert gjennom EØS-avtalen.»

Her måtte landbruksministeren i svar til Venstres Alfred Bjørlo innrømme at «begrepet svært begrenset som jeg brukte i mitt svar, er skjønnsmessig, men jeg ser at det kan ha gitt inntrykk av at handlingsrommet for nasjonale regler er mindre enn det faktisk er».

Det er lett å gi EU skylden, men åpenbart krevende når man tvinges til å bli mer konkret.

Mye tyder på at neste kvinne på listen er justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Høringsnotatet i forbindelse med reversering av domstolsreformen er allerede blitt kritisert for å være tynt og anekdotisk. Her brukes det formuleringer som «flere har uttrykt frykt for ...» og «det er også uttrykt bekymring for ...», uten at man konkretiserer hvem dette er.

Nå hagler spørsmålene om hvem denne eller disse noen er. Er det konkrete navngitte fagmiljøer, eller lokale partifeller?

Justisministeren hevder det er uenighet i fagmiljøene, noe som har fått Venstres Alfred Bjørlo til å spørre «hvilke fagmiljø kjenner statsråden til som er uenige i den nye samlede desentraliserte modellen for rettsvesenet i Sogn og Fjordane, og som ønsker å starte en ny omorganiseringsprosess?».

Svaret kommer i neste episode av føljetongen «Sjukt mange spørsmål til omtrentlige statsråder». Det er uklart om det blir en ny sesong.

