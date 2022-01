Kommentar

Tar for mye tippetran!

Av Leif Welhaven

FIKK KRITIKK: Christian O’Sullivan fikk skarp kritikk fra idrettspresident Berit Kjøll etter at det ble kjent at landslagsspilleren hadde investert i et utenlandsk spillselskap.

Et eller annet sted bør det gå en grense for hvilke virkemidler som er innenfor i kampen for å tviholde på spillmonopolet.

Den grensen bør gå betydelig før det vi nå ser utspille seg i to ulike saker.

Den ene handler om at Norsk Tipping velger å boikotte uavhengig forskning, den andre om at idrettspresidenten blander seg borti hvordan en landslagskaptein lovlig investerte private midler.

Strengt tatt er det vanskelig å avgjøre hvilken av de to casene som er mest absurd.

Om vi tar «O’Sullivan-saken» først, så handler den om at håndballstjernen har investert penger i et utenlandsk spillselskap.

Det har han selvsagt all rett til.

Det gir ikke mening at idrettstoppene mener de har noe med det valget å gjøre. Men idrettspresident Berit Kjøll mener det er «umusikalsk» å plassere penger på denne måten, fordi bettingbransjen utfordrer det norske spillmonopolet.

Som kjent har myndighetene valgt å finansiere idrett gjennom det folk gambler bort til staten, i stedet for over det ordinære statsbudsjettet.

Men gir det Kjøll og andre idrettsledere en rett til å påvirke hvor idrettsutøvere skal og ikke skal kjøpe aksjer?

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll ble valgt som idrettspresident i 2019.

Da VG i 2019 omtalte hvordan idrettsstjerner har brukt millionbeløp på bettingaksjer, kalte Kjølls forgjenger Tom Tvedt det illojalt mot alt det idretten står for.

Her er det på tide å drøfte forskjellen på begrepene lojal og lydig.

Strengt tatt burde verken Kjøll, Lio eller andre idrettsledere ha noe med hvor Christian O’Sullivan eller andre legalt putter egne penger.

Men monopolsoldatene på toppen av norsk idrett gått veldig langt i å formalisere en rett til å kreve ensretting av meninger i spillspørsmål.

På idrettstinget i 2019 ble det for eksempel banket gjennom en resolusjon til støtte for enerettsmodellen, uten at det ble åpnet for en ordentlig pro/contra-diskusjon.

Det finnes også et styrevedtak på at det er en «illojal handling» å fremme utenlandske pengespill, og at slikt kan sanksjoneres mot.

Her er det litt interessant å tenke over at idrettens grunntanke er å være «for alle» - liten og stor, lys og mørk, fra by og land. Men tydeligvis bare så lenge du mener at monopol for pengespill er en knakende god ide.

Hva skjedde så med O’Sullivan?

SNUDDE: Christian O’Sullivan fortalte i helgen at han hadde til hensikt å selge aksjene han eide i et utenlandsk spillselskap.

Noen dager etter at han forståelig nok mente at private investeringer var hans egen sak, kom en skikkelig snuoperasjon. Nyheten om at aksjene skal selges og at han nå visst mener det kan være upassende å eie bettingaksjer, ble formidlet av håndballforbundets pressesjef.

Hvis denne private investeringen virkelig er så problematisk, hvor strenge grenser bør vi ha for hva statens eget oljefond investerer i på vegne av oss alle?

Den andre saken har versert en stund, og har ført til forsuret stemning mellom Spillforsk ved Universitetet i Bergen og Norsk Tipping.

Det uavhengige forskermiljøet ønsket å kartlegge endrede nordiske spillvaner på et samfunnsmessig nivå under pandemien. Men det ble bråstopp da Norsk Tipping nektet å dele data med forskerne, så lenge et utenlandsk bettingselskap var invitert med. Som kjent er det lisensordninger i Norge og Sverige, og forskerne ønsket totalbildet. Men den norske monopolisten argumenterte blant annet med at de “ikke vil legitimere lovstridig spillselskap”. Dermed forsvant prosjektet til Finland, som for øvrig også har spillmonopol.

Saken har vært i spørretimen i Stortinget, og den ene kronikken har avløst den andre på det betente feltet.

Overordnet koker det ned til om det virkelig er greit at Norsk Tipping slår hånden av uavhengig forskning, og i stedet skal ordne noe selv, fordi konkurrenter de misliker ikke er utestengt. Uansett hva man mener om bransjen, er det jo relevant for temaet hva som faktisk er brukt hos alle type tilbydere.

Bettingbransjen er kynisk, og både idrettsorganisasjonene og Norsk Tipping må gjerne ønske disse selskapene dit pepper’n gror.

Men uansett hvor høyverdig man måtte mene det er å fighte for monopolet, finnes det et punkt der forkjemperne «har tatt for mye tippetran», for å omskrive en kjent reklame.

Hensiken helliger nemlig ikke alltid middelet.

PS. Uansett hvor lite det norske etablissementet liker å snakke om det, kan nordmenn fullt lovlig velge å benytte seg av tjenester fra selskaper med lisens i landet de holder hus.