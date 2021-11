DEMOKRATISK KUNST: – Hvem fant opp at man skal liste seg rundt i museer mens man nesten parodisk stopper opp for stirre inn i et bilde? Hvem ga snobbene rett til å hysje på barn på museene, spør kronikkforfatteren.

Debatt

MUNCH er en demokratisk knyttneve rettet mot kunsteliten

Tiden er inne for å gjøre kunstinstitusjonene våre mer tilgjengelige for folk. For hvis man oppriktig mener at kunst er en viktig del av demokratiet, så må den være reelt tilgjengelig for alle.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

OMAR SAMY GAMAL, kulturbyråd i Oslo (SV)

Da mine foreldre kom til Norge fikk de en bok med Munchmalerier i gave av noen venner. I oppveksten bladde jeg mye i den boka og funderte over innholdet i bildene jeg så. Det ga meg mye. Likevel var det ikke før jeg ble kulturbyråd at jeg for første gang så bildene på ekte på Munchmuseet jeg var blitt sjef for.

Det opprører meg at en stor del av befolkningen holdes utenfor kunstverden. Det er den etablerte kultureliten som holder dem ute. Bevisst eller ubevisst. Det ser ut som om bedreviterne blant kunstkritikere, kulturredaktører, kommentatorer og til og med noen institusjonsdirektører mener kunst fortsatt bør være for de innvidde. Det er et problem.

For litt over en uke siden åpnet Oslo kommune «MUNCH» – det nye Munchmuseet. Det er helt fantastisk. Men det som er aller mest fantastisk med det er den jobben museet gjør for å nå ut til flere. At kunsten skal være et demokratiprosjekt og ikke et eliteprosjekt. At kunsten reelt skal være tilgjengelig for alle. Uansett om du har en mastergrad i kunsthistorie eller aldri har hørt om Edvard Munch før.

For det er jo det som er hensikten med kunst. At den får oss til å tenke, føle og mene. Det bør være irrelevant hva andre, selv om de er mer «dannet» enn meg, tenker, føler og mener. Det viktige er hva du som menneske sitter igjen med. Erling Indreeide har skrevet et dikt som heter To kloke. I det diktet er det «…ein som er så klok at i lag med han skjøner eg kor dum eg er. Og så er det ein annen som er så klok at i lag med han er eg klok eg og.»

les også Munch-museet offisielt åpnet

60 prosent av befolkningen besøker ikke kunstmuseene. For ofte når noen prøver å gjøre noe med det, blir det enten dysset ned og ignorert, forsøkt avsporet med meningsløse debatter eller initiativet blir devaluert som et sosialprosjekt som ikke er forenlig med som er kunstinstitusjonenes mandat.

Utstillingen «Gi meg et navn» var første gang på lenge at jeg opplevde en kunstutstilling ved en av de store kunstinstitusjonene som ikke tok utgangspunkt i en den hvite overklassens narrativ. I stedet for å prøve å forstå og reflektere over hva utstillingen prøvde å si, hvilke debatt den inviterte til, og at utstillingen forsøkte å nå ut til et bredere publikum enn de med klippekort - ble den avfeid av kulturlivets bedrevitere. Definisjonsmaktens innehavere var mer interessert i å diskutere om utstillingen spottet Edvard Munch som rasist. Det er trist, men denne hoveringen vitner også om intellektuell latskap.

Debatten rundt nye MUNCH har vært et hett tema i disse dagene. Alle vet at fasaden på bygget ser ut som autovern. Du trenger ikke være kunst- eller arkitekturekspert for å se det. Folk er i sin fulle rett til å mene hva som helst om museets utseende. Men er det noen av disse «kunstekspertene» som kan fortelle meg hva byggets utseende har å si for interessen for Munchs kunst og kunstinteressen generelt? Jeg elsker at bygget utfordrer hvordan vi tenker at et museum skal se ut. Munchmuseets direktør Stein Olav Henrichsen beskriver det godt når han sier at museet ikke skal være en høyborg der man trenger en doktorgrad for å føle seg hjemme.

MUNCHs aller første gjester var barn fra Tøyen, Vahl og Gamlebyen skole. Åpningen av MUNCH var åpen for alle, og «viktige» mennesker som hadde forventet VIP-billetter ikke kom inn fordi alle gratisbillettene til åpningen var tatt av vanlige folk. HORDE, en danseproduksjon med ungdommer fra Gamle Oslo var en naturlig del åpningsprogrammet. Både Musti og Karin Krogh holdt konserter under åpningen. Dette er ikke tilfeldig, og det må kunstfeltets maktinnehavere forholde seg til.

les også Munch har endelig kommet hjem – til oss

Det opprører meg at det finnes kritikere, kommentatorer, redaktører, direktører og eksperter som tilsynelatende ikke har noe behov for diskutere hvordan vi skal endre de strukturene og normene i kunstverdenen som holder vanlige folk utenfor.

Vi vet at en av de viktigste grunnene til at folk ikke oppsøker kunstmuseer nettopp er normene om hvor høytidelig og intellektuell man skal oppføre seg på museum. Hvem fant opp at man skal liste seg rundt i museer mens man nesten parodisk stopper opp for stirre inn i et bilde? Hvem ga snobbene rett til å hysje på barn på museene? Hvorfor skal det å besøke et kunstmuseum i det hele tatt være så høytidelig?

MUNCH gjør et ærlig forsøk på å bryte opp strukturene, og gjøre kunsten tilgjengelig for flere. Jeg er vilt begeistret for Munchmuseets ansatte som har omfavnet dette oppdraget. Kunsten åpnes opp for mange nye perspektiv og får gå i dialog med mange nye mennesker. På vegne av barna, på vegne av ungdommer, på vegne av vanlige folk som ikke er så museumsvante. Jeg synes MUNCH ser ut som en demokratisk knyttneve, rettet mot dem som synes museet kun skal være for innvidde. Alle er velkomne – og kom som du er!

Dagen etter åpningen av MUNCH besøkte jeg ungdom på TekstLabs festival «Glokale stemmer». Der diskuterte unge reflekterte kunstnere og samfunnsdebattanter de-kolonialisering av kunst og kulturinstitusjoner. Og for å være ærlig lærte jeg mye mer av disse ungdommene enn jeg har lært av den siste tidens debatter om det nye museet i Bjørvika.

Tiden er inne for å gjøre kunstinstitusjonene våre mer tilgjengelige for folk. For hvis man oppriktig mener at kunst er en viktig del av demokratiet, så må den være reelt tilgjengelig for alle.

Det er den ikke i dag. Jeg inviterer herved til debatt.