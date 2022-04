OVERGREP: – Vi ga fredsprisen til jenta som gjorde det til sin misjon å reise verden rundt og fortelle om overgrepene, som talte i FN, som brøt barrierene av skam, for å åpne verdens øyne for det stille, billige og uhyggelig effektive våpenet. Skal vi denne gangen gjøre en forskjell i realtid, spør forfatterne.

Mente vi noe med å gi fredsprisen til Nadia Murad?

Ukrainske kvinner påføres et trippelt traume: krig. Voldtekt. Fravær av nødprevensjon og abort. Vil Norge stå opp for kvinnenes rett til å ta tilbake sitt eget liv?

MARIT ØIMOEN, kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund

ALEKSANDRA WEDER SAWICKA, aktivist og initiativtager Angrepilleaksjonen

Først er livet falt i grus av krig. Mann, bror, far, sønn er kalt inn til fronten.

Så entrer fiendens soldater hjembyen. De voldtar henne.

« ... så grundig at de aldri igjen ville ønske å ha seksuell kontakt med noen menn, for å forhindre dem i å få ukrainske barn,» refererer en av de 25 voldtatte kvinnene i en kjeller i Butsja til Ukrainas ombud for menneskerettigheter. 11 av kvinnene i kjelleren ble gravide.

Hun slipper alt hun eier, og flykter til nabolandet Polen. Endelig i trygghet. Da oppstår tredje traume: tilgangen til nødprevensjon og abort, er i praksis stengt. Landet har Europas strengeste abortlov, og selv om ett av tre unntak er voldtekt, gjelder ikke dette så lenge overgrepet skjedde utenfor Polens grenser, forteller kilder på stedet.

I hjemlandet hennes, Ukraina, har hun rett til selvbestemt abort til uke 12. Klinikker er klare for å hjelpe henne å avslutte den voldspåførte graviditeten.

Men de mangler medisinene. Etterspørselen etter akkurat denne behandlingen, har økt i det siste.

«Jeg er bekymret for at det vi har sett til nå kun er toppen av isfjellet», sier Kateryna Cherepakha, leder av La Strada Ukraine, en organisasjon for overlevende etter trafficking, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Det er en grunn til at seksuell vold brukes, vel så aktivt som kuler: det er stille, billig og uhyggelig effektivt, som Flyktninghjelpen skriver.

En voldtatt kvinne mister fullstendig kontroll over sin kropp og sitt liv. Første steg til å få kontrollen tilbake, er å unngå graviditet eller avslutte svangerskapet gjennom selvbestemt abort. Først da kan kvinnen begynne å bearbeide trauma og gradvis ta tilbake kontrollen.

I 2018 ble Nadia Murad tildelt Nobels fredspris. Husker vi hvorfor? Hun er jesidi-jenta som flyktet fra fangenskap, fra IS-krigere som hadde tatt henne under invasjon av landsbyen hun bodde i. Den jesidiske minoriteten i Nord-Irak, ble utsatt for folkemord: mennene ble drept, kvinnene tatt som sexslaver.

Vi ga fredsprisen til jenta som gjorde det til sin misjon å reise verden rundt og fortelle om overgrepene, som talte i FN, som brøt barrierene av skam, for å åpne verdens øyne for det stille, billige og uhyggelig effektive våpenet.

Skal vi denne gangen gjøre en forskjell i realtid?

Kjære norske politikere: Vi vet om overgrepene! De skjer nå!

Gå foran og gi ofrene muligheten til å ta livet sitt tilbake, muligheten til å skåne fremtidige generasjoner for traumet de selv opplever. Fort!

Sørg for den medisinske nødhjelpen nødprevensjon og abortpiller, er. De må distribueres på ukrainsk side. Men de må også nå flyktninger som har passert grensen til Polen.

La de ukrainske kvinnene slippe voldtektsgraviditeter. La ukrainske familier, og en hel nasjon, slippe et tredje, umenneskelig traume.