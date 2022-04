Leder

Et nydelig nedslag

NEDSLAG: Maren Lundby inn for landing i det hun tok OL-gull i Sør-Korea i 2018. Nå kan kvinnelige skihoppere få prøve seg i de aller største bakkene.

Den som venter på noe godt, venter av og til veldig lenge. Heldigvis har det norske hoppmiljøet aldri gitt seg i kampen for like muligheter.

Fortsatt gjenstår noe formalia, men med et enstemmig vedtak på kalendermøtet til Den internasjonale skiforbundet (FIS) er saken i realiteten avgjort:

Neste år får kvinnene omsider slippe til i skiflyging.

For nordmenn med et hjerte for hoppsporten, er det ekstra gledelig at Vikersund blir arrangør av noe så etterlengtet som skiflyging for kvinner.

Veien dit har vært hard, lang og kronglete.

Flere av argumentene mot å la kvinnene få fly, har det dessverre ikke vært mulig å anse som annet enn kjønnsdiskriminering fra en mannstung ledelse. Til grunn for at internasjonale skiledere til slutt snudde, ligger blant annet et imponerende arbeid fra norsk side.

Her er det mange som har kjempet hardt, og som endelig kan slippe jubelen løs. Men det er umulig å komme utenom Maren Lundby, som er blitt et forbilde på flere områder.

Vi vet ikke om hun lykkes med å komme tilbake som topphopper, men vi krysser fingrene for å få se henne i den aller største bakken.

Det hadde vært noe symbolsk og vakkert om Lundby får oppfylt drømmen hun har hatt så lenge. Men kampen hun har frontet vil uansett få stor betydning for mange andre.

Også flere norske skiledere har gått foran i kampen for like muligheter i et konservativt internasjonalt idrettsledermiljø. Lundby trekker særlig frem innsatsen til landslagssjef Clas Brede Bråthen.

I fjor tapte et tilsvarende forslag med sifrene 7-9, mens det denne gangen til slutt ble enstemmighet for grønt lys for jentene. Her er det utøvd god idrettspolitikk i perioden som har gått.

Forutsetningene for å gjennomføre skiflygingsrenn for kvinner er 15 deltagere, som alle må være myndige. På sikt bør det nok diskuteres om hvilke begrensninger som er kommet for å bli eller ei, men i denne omgang var det viktigste å få den prinsipielle åpningen på plass. Forhåpentligvis vil utviklingen av sporten fremover også medføre større bredde blant de beste kvinnelige skihopperne.

Vi har riktignok sett kvinnelige prøvehoppere i skiflyging ved noen anledninger, men det er noe annet enn milepælen vi nå opplever.

I mars 2023 er tidenes første renn i skiflyging for jenter terminfestet i Vikersundbakken.

Det er bare å se frem til et historisk øyeblikk om mindre enn et år. La oss håpe arenaen da fylles til randen når nedslaget skal settes for en altfor lang debatt.