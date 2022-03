Kommentar

Kontrakter i fotballen: Må slutte å sutre!

Av Leif Welhaven

Hamarkameratenes Kristian Eriksen kjemper for en overgang til Rosenborg kort tid før seriestart.

«Jeg har så lyst til å spille et annet sted at jeg bør få blåse i hva jeg har skrevet under på»-linjen holder ikke. Hva er det som får fotballspillere til å tro at kontrakter er luft?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Partenens signaturer gjør at det inngås en gjensidig bindende avtale. Den gir rettigheter og plikter.

De som skriver under har med åpne øyne valgt å forplikte seg til avtalens innhold, noe som blant annet skal sikre forutsigbarhet.

Så enkelt er grunnprinsippet for kontrakter.

Det gjelder selvsagt også i fotballens verden. Men av en eller annen grunn tror visst mange ballaktører at de kan operere med helt egne spilleregler.

Dessverre er det noe som skurrer i samspillet mellom spillere, klubber og agenter både i innland og utland.

Ekstremeksemplene har vi sett når store stjerner nærmest truer med streik for å trumfe gjennom en overgang fra en klubb de er under kontrakt med.

Jeg sliter med å se en eneste grunn som taler for å behandle fotballen annerledes enn det som gjelder på andre arenaer.

Striden rundt Kristian Eriksen, Hamarkameratene og Rosenborg er siste skudd på en pinlig storvokst stamme.

Her går Eriksen nå til frontalangrep på klubben han har en gyldig avtale med.

«Jeg hadde håpet at Kamerater var mer enn bare et slagord», har han uttalt til lokalavisen Hamar Arbeiderblad.

Hva betyr det?

Bør arbeidsgiveren til Eriksen være «kompis» nok til å la ham gå før seriestart, fordi det er noe spilleren har så fryktelig lyst til?

Den logikken er det vanskelig å forstå.

Litt for mange spillere ser ut til å slite med å ta inn at bordet fanger når du setter navnet ditt på den stiplede linjen. Vi bør kunne kreve at sutringen opphører når det kreves at en avtale overholdes.

Samtidig er det noe som heter «it takes two to tango».

Det som fort vekker vrede fra spillernes side, er om klubben i en forhandling har kommet med et mer eller mindre (u)tydelig løfte om å la spilleren gå før kontraktsutløpet, dersom den eller den forutsetningen innfris.

Her vil bevisbildet for hva som er sagt i lukkede rom ofte være vanskelig. En slik forhandlingsform er i mange tilfeller å be om bråk i fremtiden. Det kan være ekstremt kortsiktig å lokke med noe diffust, for å sikre deg en underskrift der og da.

Legger du til at agentbransjen er en tredjepart innsmurt med egeninteresser, blir bildet dessverre litt for ofte altfor uryddig. En agent tjener jo selv penger på overganger og kan fort bidra til å både tenne bålet og kaste på vedkubber underveis. Hva som er å representere spilleren og hva som er å mele sin egen kake, er det ikke alltid så enkelt å ha oversikt over.

I den konkrete Eriksen-striden må det selvsagt tas forbehold om at ikke alle faktorer er offentlig kjent. Det virker å være ulike oppfatninger om intensiteten i Rosenborgs interesse for Hamkam-spilleren på forskjellige tidspunkter. Her kan det godt være at både den ene, andre, tredje og fjerde kunne håndtert saken smartere.

Men uansett hvordan det vris og vendes på, er det grenser for hva en spiller under kontrakt har rett til å forvente seg av ekstraservice.

I mange tilfeller vil det være mulig å bytte klubb underveis, dersom alle parter er enige om et skifte. Et spiselig bud i et åpent vindu er selvsagt fint.

Men å få gå når man ønsker det kan aldri være noe en part har rett til å forvente eller kreve, så lenge avtalen de står i er tidsbestemt.

En underskrift er tross alt en underskrift.

Også om du lever av å sparke til en ball.