Nå starter opprydningen. Problemene står i kø

SAS-DUO: SAS-sjef Anko van der Werff og SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs på vei inn i Næringslivets hus mandag. Natt til tirsdag ble det klart at streiken er avsluttet.

Streiken er over, men problemene står fortsatt i kø for SAS. Nå skal det ryddes, spares og reorganiseres. Spørsmålet er om ledelsen har den nødvendige tilliten og samarbeidsevnen for å lykkes med det.

For SAS-sjefen Anko van der Werff er vel første prioritet å fortsette restrukturering av selskapet, redde det fra konkurs og gjøre det bærekraftig.

Spørsmålet er om han er den rette til det.

Det streiken har lært oss om ham som skulle være SAS redningssjef, er ikke særlig flatterende.

Sjefer som legger skylda på ansatte, snakker dem ned i offentligheten, virker å tro at det kun finnes én løsning på problemene og som hevder at ti år uten streikerett er helt nødvendig for å holde selskapet stabilt, ja en sånn sjef kan det rett og slett være vanskelig å ha tillit til.

Det samme kan man si om styret som ansatte ham, det samme styret som i 2018 fikk en honorarøkning på mellom 40-og 60 prosent.

Anko van der Werff har snakket mye om hva som er nødvendig for å skaffe investorer til det kriserammede selskapet, og at hvis ikke alle gjør som han sier, går det ikke.

Noen som har fått til noe, er det amerikanske flyselskapet Delta.

I juni leverte de et overskudd før skatt på over ti milliarder kroner. Samtidig tilbyr American Airlines, som også går med overskudd, sine piloter en tosifret prosent lønnsøkning.

STREIKET: SAS-pilotene hadde disse T-skjortene da de stod streikevakt på Youngstorget i Oslo.

Neida, Amerika er ikke Norge, Delta og American er ikke SAS og ikke alt kan sammenlignes.

Men hvis markedskreftene virkelig skal rå, slik van der Werff stadig påpeker, hva er egentlig løpende markedspris på en sjef som snakker ned sine ansatte og i krisetid oppfører seg som et uoppdragent barn i offentligheten?

Pilotene derimot har klart det kunststykke å få folks sympati, også fra mange av dem som har fått ferien ødelagt.

Noe handler nok om at pilotene har lært fra tidligere lekser, noe om at de muligens har lagt en plan for hvordan de skal opptre i offentligheten når de er en del av en konflikt som rammer så mange mennesker. Det var lurt.

For piloter er liksom noen vi kan like å identifisere oss med, selv om sykepleiere, som har like lang utdanning, har mye mindre mulighet til lønnsstigning etter noen år i yrket.

På mesterlig vis klarte fagforeningene å få gjeninnsatt pilotene som ble oppsagt under pandemien.

Men prisen var høy: 5.5 år uten streikerett.

At tre sosialdemokratiske regjeringer med eierinteresser i, og lån til selskapet synes det er greit, er verdt å merke seg. Om pilotene har gitt for mye eller for lite, vil tiden vise.

De har gitt og tatt, slik forhandlinger krever. Om selskapet likevel går overende, vil de nok få sin del av skylden.

I mellomtiden kan mange av oss kjenne på både stolthet og glede over pilotene som har tatt «kampen for oss alle», som har kjempet for våre grunnleggende arbeidsrettigheter.

SKAPTE FERIEKAOS: Kanselleringer på Gardermoen og andre flyplasser. Knuste feriedrømmer og forlengete opphold har blitt virkeligheten for mange nordmenn denne sommeren.

Så får det heller være at vi aldri har gjort det for håndverkere fra lavkostland som kommer hit for å brødfø familien, og ofte belønnes med luselønn og elendige arbeidsvilkår. Dem trenger vi jo hvis vi fortsatt skal være verdensmestere i å pusse opp, og de norske håndverkerne er såååå dyre.

Passasjerene har utvilsomt lidd under konflikten. Planlagte ferier gått i vasken, folk er strandet med størknet solkrem og store utfordringer for arbeid- og familieliv.

Mange har støttet pilotene, en del har ikke.

Sistnevnte viser gjerne til markedskreftene som om de var vårherre, det er bare å bøye nakken. Men en del av de samme markedselskerne tåler dårlig den urett som rammer dem selv: Da løper de straks til myndighetene med skamløse krav om hjelp og penger enten det er finanskrise, bankkrise eller pandemi.

– Markedet er en god tjener, men en dårlig hersker. Det må reguleres og virke innenfor politisk vedtatte rammer, sa Støre nylig til Aftenposten i et intervju om kraftkrisen.

Jeg skulle ønske han sa og mente det samme om flybransjen.

KAOS: Kanselleringer og bagasjekaos har preget flybransjen denne sommeren.

For det er vel markedet som rår når det gledestrålende meldes at sommerens nærmest astronomiske priser på flybilletter nærmer seg slutten.

Snart kan du heldigvis fly til London for 149 kroner igjen.

Er det virkelig noe å rope hurra for?

Hvis en flybillett koster 149 kroner, hva tjener pilotene og de kabinansatte da? Hvor hentes penger til drivstoff, de som håndterer bagasjen din, sjekker deg inn og ikke minst hvor hentes den astronomiske lønnen til sjefen og styret fra?

Når noen tjener veldig dårlig, og andre synes de skal fortsette med det for å glede dem, er det også noen som ler hele veien til banken.

I sommer har noen flyselskaper helt sluttet å selge billetter, andre har tatt titusener av kroner for en billett som pleier å koste en brøkdel.

Målet har vært å få færre til å reise med fly.

Hvorfor? Fordi mange som jobber på bakken og i flyene ikke vil ha tilbake de dårlig betalte jobbene sine de fikk sparken fra under pandemien.

Da blir det flyplasskaos, bagasjekaos, ødelagte ferier og rasende passasjerer.

BILLIG ØL, BILLIG FLY: «Mens du koser deg med en pint på pub i London, dit du har fløyet for 149 kroner, er det dumt å ødelegge den fine stunden med å tenke på klimautfordringene.»

Og hva med sikkerheten?

Får man de mest erfarne, best egnede, mest krisemestrende piloter og kabinpersonale hvis man tilbyr dårlig lønn, overarbeid og uforutsigbar arbeidstid?

Får flyene de beste mekanikerne og tekniske kontrollene? Svaret er vanskelig å umiddelbart måle i tall, forutsatt at ikke flyet detter ned, og det skal heldigvis en del til. Ja, det finnes noen regler for et minimum av hva som kreves. Jeg føler meg tryggere med litt mer enn det.

Og mens du koser deg med en pint på pub i London, dit du har fløyet for 149 kroner, er det dumt å ødelegge den fine stunden med å tenke på klimautfordringene.

På hvor mye flyene slipper ut, på hvor lite bærekraftig det er at nordmenn, som forbruker nest mest i hele Europa, skal fortsette med storbyferier og andre ferier til billigst mulig pris.

Også vi må gi og ta.

Hvis vi vil ha et arbeidsliv uten sosial dumping, hvis vi vil redde kloden og oss selv fra flere klimakonsekvenser og hvis vi ønsker et samfunn uten for store økonomiske forskjeller, med den risiko det innbærer, ja da må vi bidra alle sammen.