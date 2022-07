Leder

Sultkatastrofe uten sidestykke

AKUTT NØD: Stadig flere mennesker er kronisk underernærte grunnet mangel på mat. FN slår alarm i ny rapport.

Aldri har så mange mennesker gått sultne til sengs. Verdenssamfunnet må gjøre mer for å stanse de massive lidelsene.

Varsellampene har glødet illevarslende i månedsvis. Nå går FN og fire av verdens viktigste organisasjoner for matsikkerhet sammen og roper enda et varsku.

Verden sulter som aldri før.

Tallene er ufattelige: 828 millioner mennesker var kronisk underernærte i 2021, det er 150 millioner flere enn før pandemien. 3,1 milliarder mennesker har ikke råd til en sunn og variert kost.

Det betyr at mer enn hver tiende verdensborger ikke har nok mat å spise. Det viser den årlige matsikkerhetsrapporten som ble lagt frem i New York onsdag.

Det skulle gått andre veien. En av FNs bærekraftsmål er å utrydde sult innen 2030. Vi var på god vei, men ikke nå lenger. Og verre vil det antagelig bli, varsler organisasjonene.

Det skyldes særlig tre ting: Haltende verdensøkonomi etter pandemien, stadig mer ekstremvær grunnet klimaendringer – og Ukraina-krigen.

Sistnevnte involverer to av verdens viktigste produsenter av korn, solsikkeolje og gjødsel. Konsekvensene er historisk høye priser på korn, mat og drivstoff.

Dette kommer på toppen av tørke noen steder, og oversvømmelser andre steder. Ekstremværet truer livsviktige avlinger i noen av de viktigste matproduserende land som India, USA, Frankrike og Kina.

Det finnes likevel nok mat til alle. Den er bare blitt for dyr å frakte, og for dyr å kjøpe for nær halvparten av verdensbefolkningen.

Situasjonen er katastrofal for 750 000 mennesker som er i ferd med å sulte i hjel.

Lidelsene er ekstraordinære, og fordrer drastiske tiltak. Vi har tidligere sett at langsiktige og målrettede tiltak virker. Mellom 2005 og 2014 klarte verdenssamfunnet å redusere antallet mennesker som sultet. Verdenssamfunnet må jobbe sammen for å bekjempe sultedød.

Verdens matvareprogram (WFP) fikk Nobels fredspris i 2020, fordi deres innsats for å nå sultrammede med hjelp virkelig fremmer fred.

FN-rapporten oppfordrer også til at verden skal produsere mer av annen type, bedre mat. Det kan skje gjennom omprioritering av de massive subsidiene til bøndene. Ris, sukker og kjøtt er noen av den vestlige verdens mest sponsede matvarer. Verden trenger mer av frukt, grønnsaker og belgfrukter.

Sulten er menneskeskapt, det er også løsningene. Det må gjøres mer, og det må gjøres nå. Kostnadene ved å la være er rett og slett for store.