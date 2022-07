Leder

Pandemien er ikke over

I Los Angeles vurderer de nå å gjeninnføre maskepåbudet, om ikke smittetallene slutter å stige. Her fra et busstopp i LA denne uken.

Folk flest lever som om pandemien er historie. Det betyr på ingen måte at kampen mot coronaviruset er vunnet. Det gjenstridige viruset muterer i stadig nye varianter som fører til store smittebølger.

Leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sier at viruset fortsatt utgjør en global trussel mot folkehelsen.

Selv om vi befinner oss i en langt bedre posisjon enn i første fase av pandemien, viser nye smittebølger at den “ikke er i nærheten av å være over”.

I Norge sier direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet (FHI) at situasjonen er uforutsigbar. Derfor må helseinstitusjonene ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.

I en FHI-rapport, som ble publisert torsdag, omtales en bølge av covid-19 relaterte sykehusinnleggelser i sommer.

FHIs modell antyder at sommerbølgen vil nå toppen i midten av eller slutten av juli med 40–100 daglige innleggelser.

Situasjonen er tross alt bedre enn den var våren 2020.

Det er blitt gjennomført omfattende vaksinering og mange har allerede hatt viruset i kroppen. Vi er bedre beskyttet mot alvorlig sykdom.

Vi kan igjen leve normale liv, reise fritt og omgås andre uten særlige restriksjoner.

Ingen ønsker en ny nedstengning av samfunnet, slik vi opplevde i lange perioder i 2020 og 2021. Det er heldigvis heller ikke aktuelt i dagens situasjon.

Vi må likevel ta innover oss at smitten igjen øker. Vi vet at en del er særlig utsatt for alvorlig sykdom.

Nye varianter av viruset gjør at smitten sprer seg raskt. Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) sier til NTB at en ny bølge av epidemien feier over Europa denne sommeren.

Ifølge WHO har smittetallene i Europa vært stigende i fire uker på rad. Nye varianter gjør at folk som er godt vaksinert, og endog har hatt covid-19 sykdom tidligere, også kan bli smittet.

Immuniteten er blitt svekket hvis det har gått lang tid siden siste vaksinedose. Mange av de som smittes, har lette symptomer og få blir alvorlig syke.

I Frankrike er anbefalingen om bruk av munnbind på offentlig transport gjeninnført. Bilde er tatt på metroen i Paris for to uker siden.

WHO uttrykker likevel bekymring for at økende smittespredning igjen vil legge et hardt press på helsevesenet og medisinsk personell.

I Sverige har 17 av 21 regionsykehus gjeninnført krav om munnbind, for både ansatte og besøkende. I Italia og Spania er det fortsatt påbudt å bruke munnbind på offentlig transport.

Som vi alle har lært under pandemien finnes det enkle og effektive måter å begrense smittefaren. EUs legemiddelbyrå (EMA) anbefaler at alle over 60 år raskt får tilbud om en ny vaksinedose.

I Norge skriver FHI skriver at kommunene må tilby en oppfriskningsdose, en fjerde dose, til alle beboere på sykehjem. Det samme gjelder alle som er 75 år eller eldre.

I september må kommunene forberede seg på å vaksinere flere befolkningsgrupper.

Vaksinering og enkle smittevernregler er fortsatt de beste verktøy vi har mot pandemien. Da kan vi også forhindre mer inngripende tiltak, som ingen ønsker gjeninnført.