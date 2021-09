Kommentar

Slik det måtte gå

Av Hanne Skartveit

TRAKK SEG: Kjell Ingolf Ropstad hadde ikke noe valg. Han måtte trekke seg.

Kjell Ingolf Ropstad hadde ikke noe valg. Han måtte trekke seg. Men han bærer ikke alene ansvaret for det som har skjedd.

Ropstad har trukket seg både som KrF-leder og som barne- og familieminister. Fredag ettermiddag mente han at det var uaktuelt, han kunne fint fortsette i begge roller. Men fredag kveld, nærmere midnatt, kom meldingen om pressekonferanse lørdag formiddag. Ropstad hadde åpenbart tenkt seg om. Eller andre hadde tenkt sammen med ham.

Skattesaken til Ropstad er sammensatt. Det mest alvorlige er den oppkonstruerte avtalen han inngikk med sine foreldre, for å unngå skatt. Den vitner i beste fall om usedvanlig dårlig skjønn.

Avtalen gikk ut på at Ropstad skulle betale noen av foreldrenes utgifter for deres hus i Agder, der han sto registrert som bosatt. Fortsatt på gutterommet.

Arbeidsgivernes ansvar

Bakgrunnen for avtalen med foreldrene om å betale noen av deres regninger, var at han hadde fått en kraftig skatteregning for 2019, på 140.000 kroner, for fordelen av å ha bodd gratis i Oslo. I en leilighet betalt av skattebetalerne, gjennom Statsministerens kontor - som i denne sammenheng må anses som arbeidsgiver.

Vi må anta at han, med regningen på 140.000 i hånden, lurte på hva som hadde truffet ham. Han tok kontakt med Statsministerens kontor, som i første omgang opplyste ham om at han bare kunne bo skattefritt i leiligheten i Oslo dersom han også hadde boutgifter på hjemstedet, der han var folkeregistrert. Derfor inngikk han avtalen med foreldrene.

Også statsminister Erna Solbergs eget kontor har surret det til.

Senere fikk han vite fra Statsministerens kontor at han ikke trengte å dekke disse utgiftene for foreldrenes hus likevel, han ville uansett slippe å betale skatt for boligen dekket av staten. Samtidig fikk han beskjed om å selv undersøke med skattemyndighetene detaljene rundt sin egen situasjon, noe han gjorde. Han venter fortsatt på svar.

Som skatteytere har vi alle ansvar for å gi skattemyndighetene riktige opplysninger om det som handler om vår private økonomi. Om lønn og andre ytelser, om formue og eiendom. Men også våre arbeidsgivere har ansvar for å rapportere inn alt vi får av skattepliktige goder, enten det er lønn, bil, bolig eller andre ting.

Må betale skatt

Her har både Stortinget og Statsministerens kontor surret det til. Stortinget har i alle år åpenbart tolket skattelovgivningen feil. Administrasjonen her har lagt til grunn at de som bor i Stortingets leiligheter, slipper å betale skatt av denne fordelen, uavhengig av om de har utgifter til egen bolig på hjemstedet. Derfor har Stortinget heller ikke rapportert dette inn til skattemyndighetene.

Det er underlig, i grunnen. Hensikten med ordningen med gratis stortingsleiligheter, er at representanter fra hele landet skal kunne opprettholde sitt hjem der de er valgt inn fra. Både fordi familien fortsatt kan bli boende der, og fordi de som er valgt inn på Stortinget, nettopp skal representere sitt hjemfylke. Derfor må de kunne ha et sted å være når de har kontakt med sine velgere.

ARVTAGER?: KrFs nestleder Olaug Bollestad meldte seg raskt til å overta etter Ropstad allerede nå, selv om han selv sa at han ville bli stående i lederjobben frem til KrF velger en ny leder.

Men det har aldri vært meningen at stortingsrepresentanter ikke skal ha boligutgifter i det hele tatt. Derfor er det eneste naturlige at de som bor i stortingsleilighet, og ikke har andre boutgifter, må betale skatt av denne fordelen. Så langt vi vet, er det bare en eneste representant som på egen hånd har oppgitt dette til skattemyndighetene, og betalt skatt for sin stortingsleilighet.

En saftig skatteregning

Da Ropstad gikk fra å være stortingsrepresentant til å bli statsråd, hadde han i mange år bodd i stortingsleilighet, uten å ha betalt skatt av fordelen dette ga ham. Han trodde det var slik det skulle være. Det var slik Stortinget praktiserte det, for alle representanter.

Derfor tok han det antagelig for gitt at det samme gjaldt for statsrådsleiligheter. Han fikk tildelt en skikkelig stor og fin leilighet, på Frogner, på en av Oslos beste adresser. Markedspris er for 2020 ifølge Aftenposten beregnet til 450.000 i husleie, nesten 40.000 i måneden.

Det blir en saftig skatteregning når dette legges på toppen av inntekten. Det er kanskje ikke så rart om han ble overrasket da han fikk den ekstra skatteregningen for 2019, på 140.000 kroner. Og at han da begynte å lete etter en vei ut.

Usedvanlig uklokt

Men det rettferdiggjør ikke den avtalen han inngikk med foreldrene sine, om å dekke noe av deres avgifter og andre utgifter for huset de bodde i, i Ropstads hjemfylke Agder. Dette er en fiktiv avtale, kun ment for å spare skatt. Det er skatteplanlegging av en type som en folkevalgt aldri bør gå inn på, enten det er innenfor eller utenfor lover og regelverk.

Kjell Ingolf Ropstad har opptrådt usedvanlig uklokt. Han må selv ta ansvaret for sitt forhold til skattemyndighetene. Og han må ta de politiske konsekvensene, slik han nå har gjort.

Men både Stortinget og Statsministerens kontor må også gå i seg selv. De har bidratt med både forvirring og feilinformasjon. Nå må de rydde opp i sitt eget regelverk, og i praktiseringen av det.

Vi må ha regler som gjør det mulig å være folkevalgt eller statsråd fra alle deler av landet - og som samtidig oppleves som rimelige og rettferdige for oss som har valgt dem.