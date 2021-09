Leder

Dør trærne, dør vi

Artsmangfoldet i verdens skoger er kritisk truet, viser en ny rapport.

Dør trærne, dør vi. Så enkelt er det.

Trær fanger og lagrer CO₂. Skogen står for om lag halvparten av jordens karbonlagring. Trærne gir oss mat, rent vann, brensel, medisiner og bygningsmaterialer. Foruten estetikk og livskvalitet som skog og trær også leverer, skjermer trærne oss for vær og vind, de binder jorden og forhindrer erosjon og uttørking.

Planter og dyreliv – kort sagt naturen for øvrig – forutsetter også beskyttelsen og betingelsene som skogen gir dem. Trær er livgivende.

Et internasjonalt forskerpanel har i fem år jobbet med en studie for å klarlegge klodens tilstand i skogen. Ifølge sluttrapporten, som ble fremlagt sist uke, står jorden i akutt fare for å miste mellom en tredjedel og halvparten av spesifikke treslag for godt.

Med tanke på at det finnes i overkant av 58 000 unike arter som går under betegnelsen tre, skulle man kanskje tro at vi kunne tåle en viss avskalling. Og har ikke naturlig evolusjon gjennom millioner av år også ført til at en art har fortrengt andre?

Jo, absolutt. Man har også trodd at aktiv skogplanting og fremdyrking av mer hurtigvoksende treslag har kunnet kompensere for det som forsvinner i skogbranner, rovhogst av regnskog, svibruk og kommersielt uttak av virke. I tillegg har man nå sett hvordan klimaendringer har endret eksistensvilkårene til enkelte arter.

Men økosystemet er forrykket fordi artssammensetningen er blitt skjev.

I sum finnes det i dag flere trær enn for tre tiår siden. Vi ser dem ikke for bare skog. Mer enn 400 unike arter har ifølge studien mindre enn 50 individer igjen. 142 kjente arter er helt utryddet i vår levetid. Avskogingen i Amazonas alene kan utrydde 20 prosent av det globale artsmangfoldet.

Hvert økosystem består av flere samhandlende økosystemer. Menneskeheten har bare så vidt begynt å forstå det som forskerne kaller «world wide wood» – verdensveven under mosen, som forbinder klodens trær og planter via røtter, sopp og bakterier. Når ett eller flere av de små økosystemene settes ut av spill, får det konsekvenser for det store økosystemet som gir liv til planeten.

Lærdommen av å plante hurtigvoksende treslag, er den samme som å sette ut pukkellaks og stillehavsøsters. Nykommeren forrykker naturlige habitater og tar livet av eksisterende artsmangfold. Det betyr at ødelagte skogsområder må få gjenreise seg selv med tiden til hjelp. Via frøbanker må eksakte arter tilbakeføres.

Den beste forsikring mot et større sammenbrudd av økosystemet er likevel mer bruk av fredning av større områder, slik regjeringen nylig har initiert med sitt forslag om nye nasjonalparker i Norge.

Rike land må også sørge for at fattigere nasjoner ser seg råd til å verne naturområder. I dette tilfellet er ikke det nødvendigvis bistand i tradisjonell forstand, snarere en investering i at verden fortsatt skal ha frisk luft, rent vann og dyrkbar jord.

Alle gode ting er tre.

søndag 19. september 2021