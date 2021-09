Kommentar

Norge først med Jonas

Av Hans Petter Sjøli

Fem år etter «America First»-doktrinen, kommer de rødgrønne etter. Blir internasjonalisten Jonas Gahr Støre sjef for en Norge først-regjering?

«Well, that was some weird shit.»

USAs tidligere president George W. Bush var lettere sjokkskadd da Donald Trump avsluttet sin innsettelsestale som USAs 45. president i januar 2017.

Hovedbudskapet i talen var at Trump heretter ville styre verdens mektigste land i tråd med parolen «America First». Den internasjonale, multilaterale og globalt orienterte epoken i amerikansk politikk var over, erklærte den nye sjefen.

I disse dager runger ekkoet fra Washington i lille Norge. Men der Trump var en mørkeblå reaksjon på det bestående systemet, er det helt andre politiske krefter som anvender parolen her til lands.

Det er en ny sheriff i byen. Han heter Jonas Gahr Støre, og skal etter beste evne forsøke å få den balstyrige flokken på den seirende rødgrønne siden til å dra i samme retning. Som ved ethvert maktskifte trengs et nytt språk og nye fortellinger.

Men allerede før vi vet hva slags regjering han skal lede, er det skurr i beretningen om Støres nye Norge. For internasjonalisten Støre, dialogens mann, står overfor den kanskje mest nasjonalt introverte skokken en kompromissøkende norsk statsministerkandidat noensinne har måttet forholde seg til.

Senterpartiet er allerede ute og vil strupe krafteksporten gjennom utenlandskablene ut av Norge (godt «hjulpet» av strømprisen), og får støtte og litt til fra venstreopposisjonen i Rødt, som vil «ta kontroll over krafta» og utsette åpningen av den nye kraftkabelen til Storbritannia på ubestemt tid – i praksis skrinlegge hele North Sea Link-prosjektet, som settes i drift fra 1. oktober. Et ikke spesielt originalt tips er at disse to partiene vil kappes om å føre den mest nasjonalbevisste retorikken i fortsettelsen, med Frp halsende etter på blå side.

SV kjemper på sin side med nebb og klør for å forhindre at den utgående regjeringen gjennomfører tilslutningen til EUs fjerde jernbanepakke. De får selvsagt støtte fra Sp, og fra Arbeiderpartiets samferdselsespolitiske veteran Sverre Myrli, som vil at Stortingets EØS-komite skal utsette ferdigbehandlingen av saken på møtet fredag denne uken.

Regjeringen står på sitt og vil følge opp vedtaket i Stortinget i mai, til tross for at det kun er en drøy uke igjen før det nye Stortinget samles. «Vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører», sier statsminister Erna Solberg på sedvanlig lakonisk vis. Samferdselsminister Knut Arild Hareide avviser kategorisk en utsettelse, og sier at regjeringen «definitivt ikke har et mandat til å starte arbeidet med å svekke eller utfordre EØS-avtalen».

Hareide gikk friskt ut i ukene før valget, og nærmest lovte ny nattog-forbindelse til København i høst. Det er mulig det var et forsøk på å binde venstresiden og især togromantikerne i SV til regjeringens EU-forankrede jernbanepolitikk. Venstres Ola Elvestuen mener en reversering av denne politikken kan føre til at planene om nattog til kontinentet blir lagt i skuffen, enda en gang. NHO mener det vil være «oppsiktsvekkende om den nye regjeringens første handling ville være å utløse en konflikt med EU om EØS-avtalen på et så sentralt område som samferdsel».

Ap har garantert for EØS-avtalen, og Senterpartiets folk ble noe mindre krasse mot avtalen utover i valgkampen. Men for Sp og SV – og ikke minst Rødt – er EØS (det vil si EU) reven i den nasjonale hønsegården. De vil alle «take back control», helt i tråd med hovedbudskapet i den britiske Brexit-strategien, slik den ble formulert av Boris Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings.

To verdenssyn kolliderer på rødgrønn side. Ap ønsker, med visse justeringer (det såkalte «handlingsrommet»), å fortsette den internasjonale og multilaterale tilnærmingen til vår tids store utfordringer – til liks med alle våre naboland og samarbeidspartnere – mens koalisjonspartnerne vil gjenreise den suverene nasjonalstaten og tenke Norge først.

Når de tre partiene samles i idylliske, for ikke å si nasjonalromantiske, omgivelser på Hurdalsjøen hotell, er det et lite mysterium hvordan to så motstridende verdensanskuelser skal kunne forenes. Den utgående regjeringen har så visst sine stridigheter også, men de tre borgerlige regjeringspartiene er enige om at Norge først er et dårlig veivalg for dette landet vi alle er så glade i, for å sitere Sp-lederens inn- og utpust-deklamasjon i valgkampen.

Ap er i det store og hele på den samme linjen, men klarer et svekket parti med en leder som er mer kjent for ønsket om dialog enn for krystallklare premisser for dialogen å stå i mot koalisjonspartnernes ønske om en introvert kurs for land og folk?

Den norske venstresiden kan selvsagt ikke beskyldes for å være «trumpister», og det er det da heller ingen som gjør. Men en ny-nasjonal vending med stadige konfrontasjoner med våre samarbeidspartnere vil være et markant brudd med den internasjonale forankringen som all norsk politikk har vært tuftet på i mange tiår.

Mange Ap-velgere er nok lite komfortable med at den etterlengtede valgseieren er i ferd med bli en fortelling om et lite land som i stadig større grad sier nei til forpliktende internasjonalt samarbeid. Noen hver der i gården tenker nok at de mest proteksjonistiske utspillene fra Sp- og SV-hold er «weird shit».

Så får vi se om Støre, Tajik og de andre i Aps forhandlingsteam klarer å meisle ut en fortelling som tar opp i seg venstresidens Norge først-politikk uten egentlig å inkorporere den i praktisk politikk.

Det vil kreve dialogarbeid i mesterklassen.