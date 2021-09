Kommentar

Glem alle valgløftene!

Av Hanne Skartveit

Det blir hverken gratis tannlege eller mindre skatt. Det finnes rett og slett ikke penger de neste fire årene. Nesten alt av nye penger vil bli slukt av eldrebølgen.

Gjennom det siste tiåret har politikerne våre kunnet øse ut oljepenger. Alle har vært opptatt av på hvilke områder de kunne øke budsjettene. Knapt noen har snakket om hvor de kunne kutte utgifter.

Men det må ta slutt. Finansdepartementets egen fremskrivning av norsk økonomi, den såkalte Perspektivmeldingen, viser at festen er over. I tørr og byråkratisk språkdrakt, tegnes det et mørkt bilde av norsk økonomi i årene fremover.

Jens Stoltenberg

I årene 2011-2019 kunne vi hvert år bruke drøyt 20 milliarder kroner mer enn året i forveien. Friske penger til mange gode formål. Og til skattelettelser. I de neste ni årene, frem til 2030, er det tilsvarende tallet sunket til fire milliarder. Det er ingenting. Det er knapt det som beregnes som ekstrautgifter for å møte eldrebølgen. Pengene er altså allerede disponert - nærmest brukt opp, før vi har sett dem.

Det betyr at de som tar over makten nå, må være både nøysomme og smarte. De må både bremse utgifter, og øke inntekter. Og hele tiden sørge for at velferdsstaten fornyes og forandres, i takt med nye tider.

Jens Stoltenbergs to regjeringer gjorde mye av dette. Stoltenberg innførte en momsreform som innebar moms på tjenester. Den møtte sterk motstand, men har gitt staten store inntekter i årene etterpå. Han fikk gjennom handlingsregelen, som setter rammene for hvor mye av oljefondet staten kan bruke hvert år.

Upopulære - men nødvendige

Og aller viktigst - Stoltenberg fikk gjennomslag for pensjonsreformen, som blant annet innebærer at pensjonene justeres ned i takt med at folk lever lenger. Dette sparer staten for flere titalls milliarder kroner, kanskje mer - hvert år. Dette rammer særlig min generasjon. Det er greit, fordi pensjonsreformen gjør at vi kan klare å komme gjennom den eldrebølgen vi står foran, uten å måtte foreta brutale kutt i viktige velferdsordninger.

Disse tre, SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker i ulik grad å reversere flere av Erna Solbergs reformer. Det vil koste mer enn det smaker.

Ingen av disse reformene skaffet nye velgere. Ingen av dem var populære. Men de var helt nødvendige. Det er en evig pågående, traust jobb, slik at vi kan overbringe velferdsstaten til neste generasjon i bedre stand enn vi fikk den.

I forsøkene på å kutte utgifter, innførte Erna Solbergs regjering en såkalt ABE-reform. Den innebærer at alle deler av staten skal kutte en viss prosentandel i sine kostnader hvert år. Det kan ha noe for seg, men det er samtidig en flat og målløs reform som kutter like mye, uansett om det er viktige eller uviktige områder.

Lakseskatten

Solberg-regjeringen brukte opp mye av sin tillit og troverdighet på en helt håpløs regionreform, som bare de to småpartiene Venstre og KrF egentlig ønsket seg. Det Solberg skal ha, er at hun blant annet gjennomførte en viktig politireform. Og en domstolsreform, som riktignok ble kraftig barbert gjennom forhandlinger med andre partier. Det er liten tvil om at Høyre-leder Solberg ville gjort mer dersom hun hadde hatt et annet flertall bak sin regjering.

Men hun må bære ansvaret for at statens inntekter ikke er bedre sikret. Ikke på grunn av alle skattelettelsene gjennom de siste åtte årene. Dette er klassisk Høyre-politikk, som Erna Solberg og hennes folk gikk til valg på.

Nei, problemet er unnlatelsessynder fra Solberg og hennes folk. Som lakseskatten, som laksemilliardærene i Norge slapp helt unna. Den såkalte grunnrenteskatten har solid tradisjon i Norge. Den innebærer at de som får ekstra inntekter ved å få bruke våre felles naturressurser, betaler en avgift til fellesskapet, i form av en grunnrenteskatt. Slik vi har i oljevirksomheten i Nordsjøen, og i kraftbransjen.

Gjerrig? Eller snill?

Et offentlig utvalg kom med forslag om at det samme prinsippet skulle gjelde lakseoppdretterne. Mange av Norges rikeste har bygget opp sine formuer ved å få bruke norske fjorder til sin virksomhet. Det var åpenbart både logisk og fornuftig at de betaler for dette. Men på tross av fagøkonomenes klare råd, vant lakselobbyen frem. Mens fellesskapet tapte.

Statsminister Erna Solberg lot lakselobbyen vinne - på bekostning av fellesskapet.

Til gjengjeld har statens kostnader økt og ballet på seg under dagens regjering. Erna Solberg har kjøpt seg ut av alle problemer, og pøst ut penger for å holde den skjøre koalisjonen sin samlet.

Mange uttrykker seg som om staten er gjerrig, og at de politikerne som lover flere goder, er de snille. De synes å glemme at statens penger er våre penger, og at en krone mindre brukt i dag kan være en krone spart til fremtidige generasjoner. Eller til andre formål, som er bedre, og kanskje kommer flere til gode.

Aps nei til arveavgift

Mens tidligere regjeringer lenge har latt barnetrygden stå stille, har dagens regjering justert den opp, opp, opp. Det koster mye penger.

Pensjonistene, den eneste gruppen som gjennom coronaen har kunnet være helt sikker på at inntektene ville komme som vanlig hver måned, har fått økt sin pensjon gjennom de siste årene. Også under pandemien. Her var venstresiden verre enn regjeringen. Stortingsflertallet la på enda mer penger på årets pensjonistoppgjør. Det har aldri skjedd før, at Stortinget har overprøvd den sittende regjeringen på dette området.

Heller ikke opposisjonen er modig når det gjelder å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som balanserer utgifter og inntekter. Norge er et av ytterst få land i vår del av verden som ikke har arveavgift. Den ble avskaffet av dagens regjering. Ap, som burde vite bedre, har sagt nei til å gjeninnføre skatt på arv. Enda det er en av de mest utjevnende og rettferdige skatter som finnes.

Tøffe tak

Det mest alvorlige på rødgrønn side er at de tre partiene i ulik grad ønsker å reversere mange av reformene som Erna Solberg har gjennomført. Som regionsreformen, og domstolsreformen. At en ny regjering skal bruke krefter og energi på dette, er ille. Det lover ikke godt for en god og effektiv offentlig sektor.

Det kan bli tøffe tak for dem som skal styre norsk økonomi i årene fremover. Og alle valgløftene? De kan vi bare glemme. De blir ikke noe av. Med mindre politikerne er så skamløse at de sender hele regningen til barna og barnebarna.