UNDERTRYKKING: – Selv om flyktningene nå er i trygghet, er det fortsatt folk som undertrykkes av det russiske regimet – både i Ukraina og Russland, skriver russiske Aurora. Bildet er fra en antikrigsdemonstrasjon i Russland dagen etter Putin-regimets invasjon i Ukraina.

Debatt

Det er vondt å være russisk statsborger

Krigen som Putin har utløst har snudd mange folks liv opp ned. Det er enda en forferdelig tragedie. Den rammer hardt – også russere.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

AURORA (23), student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Selv har jeg dessverre russisk pass. Mine røtter ligger igjen i det vestlige Ukraina. Hele min mors side er polsk-ukrainsk. Oldemor og hennes familie ble tvangsflyttet fra Rivne i 1939 til en arbeidsleir i Komi i indre Russland.

Sovjeterne stjal alt fra dem – hus, jord, varer og det fredelige livet de hadde levd før sovjeterne kom for å «beskytte» dem. Alt gikk opp i flammer for mine forfedre – akkurat som det gjør nå for millioner av andre ukrainere.

Min familie overlevde, men vi har aldri funnet veien hjem igjen. De fleste pårørende omkom under tvangsarbeid og krevende omstendigheter.

Putins maktbegjær kjenner ingen grenser, og akkurat som Stalin er han villig til å ofre hvem som helst for å beholde makten.

For å klare det har han først ført en populistisk, og senere autoritær, politikk.

I 2013, for eksempel, vedtok statsdumaen loven om «homoseksuell propaganda» som ble signert og rost av presidenten. Siden da har hets mot skeive skutt i været.

Putin har også signert en rekke lover som gjør frivillige organisasjoner og medier som angivelig får støtte fra utlandet, til såkalte «fremmede agenter». Det innskrenker deres rettigheter og fleksibilitet i Russland. Organisasjonen jeg selv er medlem av, det russiske LHBT-nettverket, blitt betraktet som «fremmed agent».

LHBT-nettverket er den eneste frivillige organisasjon i Russland som arbeider for å fremme rettssikkerhet for LHBT-personer. Betraktningen går ut på ekstra kontroll av organisasjonen som ikke har kapasitet nok til å ivareta reguleringen.

Målet med alt dette er å skaffe seg mer oppslutning blant vanlige folk ved å peke ut syndebukker: ukrainere stemples som «nynazister», LHBT-personer som «pedofile» og liberale russere som «vestlige agenter».

Undertrykkelsen blir verre og verre for hvert år som går, og de som protesterer mot urettferdigheter ender opp bak lås og slå.

Dette opplevde jeg selv i januar 2021, da jeg deltok i protesten mot behandlingen av opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Jeg ble arrestert og sendt til politistasjon i Kitay-Gorod, mobiltelefonen min ble konfiskert, og jeg ble tvunget til å låse den opp.

Mange demonstranter anholdes av politiet nå, men situasjonen er enda verre, for det er vedtatt en lov om motstand mot krigen, med en strafferamme på opptil 15 år i fengsel om du uttaler deg imot det som skjer.

Det er blitt umulig å leve et verdifullt liv i Russland for skeive, særlig transpersoner og de med variasjon i kroppslig utvikling.

Om du overlever hverdagslig diskriminering, er det likevel svært vanskelig å finne seg jobb. For en måned siden, for eksempel, mistet en russisk transmann, Aleksandr, jobben sin etter å ha endret sitt juridiske kjønn.

Selv fikk jeg avslag på min jobbsøknad da arbeidsgivere innså at jeg hadde legitimasjon som ikke var i overensstemmelse med mitt utseende. Jeg har nemlig M i det russiske passet til tross for at jeg aldri har levd som mann grunnet variasjon i kroppslig utvikling. Det føltes som om jeg var en slags «uperson».

Det var først da jeg kom til Norge at jeg virkelig følte meg hjemme. Først og fremst så har jeg endret dokumentasjon her, selv om den ikke er godkjent av russiske myndigheter. Her ble jeg dessuten godt ivaretatt av ansatte og studenter ved universitetet jeg studerer ved, av helsepersonell, og selvfølgelig min norske kjæreste og hans familie. De har vært utelukkende imøtekommende og snille mot meg.

Noen beskriver nordmenn som forholdsvis «kalde», min erfaring er tvert imot. Jeg opplever at det er mange gode mennesker som åpner dørene for den som prøver å tilpasse seg det norske samfunnet. Nå kommer ukrainere hit fordi de ikke har noe valg, og mange i Norge har slått ring om flyktningene. Sosiale medier renner over av innlegg fra folk som ønsker å hjelpe dem som står i en nødssituasjon.

Selv om flyktningene nå er i trygghet, er det fortsatt folk som undertrykkes av det russiske regimet – både i Ukraina og Russland. Først og fremst er det sivile i Ukraina som rammes. De som blir igjen, gjør sitt ytterste for å forsvare landet mot diktatorens angrep.

De ofrer i verste fall sine liv for at fremtidige generasjoner kan få leve fritt, forenet med demokratiske idealer som preger EU.

Ukraina har stemt for å slutte seg til den demokratiske levemåten, og det falt ikke i smak hos Putins korrupte oligarki.

Hver gang jeg kaster blikk på det russiske passet, minner det meg om min families fortid, og om all den diskrimineringen og grusomhetene jeg ble utsatt for før jeg kom til Norge.

Likevel bærer jeg ikke nag til hver enkelt russer. Jeg har tro på at vi må stå sammen om vi vil ha fred i verden.

– –

Kronikkforfatteren ønsket at etternavnet hennes ikke ble oppgitt. VG kjenner hennes fulle navn.