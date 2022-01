OL I BEIJING: – Både politikere, næringsledere og idrettsfolk bør tenke over hva som er viktigst: gullmedaljer, handelsavtaler og salg av laks eller forsvar for demokrati og menneskerettigheter, skriver forfatterne.

Beijing-OL: − Ryggrader etterlyses!

Reiser utenriksminister Anniken Huitfeldt og andre politikere til vinterolympiaden i Beijing, betyr det i praksis å støtte et diktaturs propagandaforestilling.

IVAR LIBÆK,

ØIVIND STENERSEN

ASLE SVEEN, Nobel-historikere

Ifølge UD kommer utenriksminister Anniken Huitfeldt til å reise til de olympiske vinterlekene i Beijing. Flere stater boikotter lekene diplomatisk på grunn av Kinas grove brudd på menneskerettighetene, særlig overfor tibetanere og uigurer.

Sannsynligvis er jakten på en handelsavtale bakgrunnen for at Norge ikke vil delta i en diplomatisk boikott. I 2010 fikk Liu Xiaobo Nobels fredspris for sitt arbeid for demokrati og menneskerettigheter. Jan Tore Sanner fra Høyre hadde nominert Liu Xiaobo til prisen og erklærte stolt at hans kandidat vant. Fredsprisen til Liu Xiaobo gjorde Kina rasende, og Norge havnet i fryseboksen uten handelsavtale.

I 2014 kom fredsprisvinner Dalai Lama til Norge. Da hadde regjeringen Solberg overtatt året før, og Sanner hadde gått fra opposisjon til ministerpost. Nå ville hverken Erna Solberg, Jan Tore Sanner, utenriksminister Børge Brende eller stortingspresident Olemic Thommessen ta i Daial Lama med ildtang av frykt for å provosere Kina. Brende og Thommesen hadde til overmål vært ledere av Stortingets uformelle Tibet-komité. En kan minnes avdøde Finn Gustavsens ord om at enkelte politikere får så tykk hud at de kan stå uten ryggrad.

Det skulle bli verre. I 2016 skrev Norge under på en avtale om å ikke gjøre noe som kan skade Kinas kjerneverdier. Norge la seg langflat, og Erna Solberg kunne reise til Kina med en stor delegasjon, de fleste folk fra næringslivet. Forholdet skulle normaliseres og Norge få en handelsavtale.

I juli 2017 døde Liu Xiaobo av kreft i fengsel. Norge hadde ikke vært blant landene som krevde at han skulle få behandling utenlands. Det var også vanskelig å få Erna Solberg til å kommentere Liu Xiaobos død. Unnskyldningen var at hun var på ferie. I kontrast hadde Solberg den 17. mai avbrutt feiringen for å fortelle folket at regjeringen hadde klart å få Joshua French hjem fra Kongo.

Reiser Anniken Huitfeldt og andre politikere til vinterolympiaden i Beijing, betyr det i praksis å støtte et diktaturs propagandaforestilling. Norge betyr lite i verdenspolitikken, men er en stormakt i olympisk sammenheng. Reiser de ikke, vil det bli lagt merke til.

Vil vi ha demokrati, må vi forsvare demokratiet; særlig i en tid da demokratiet er under angrep fra alle kanter. Det går en linje fra Donald Trump via diverse statsledere til Kinas Xi Jinping. Alle hevder de at 2+2= 5; for Xi Jinpings vedkommende at Kinas diktatur i virkeligheten er et demokrati.

Både politikere, næringsledere og idrettsfolk bør tenke over hva som er viktigst: gullmedaljer, handelsavtaler og salg av laks eller forsvar for demokrati og menneskerettigheter. Ryggrader etterlyses!