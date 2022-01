SJAKKSNAKK: – Det virker jo som at det har gått ganske bra med Toska etter han ble løslatt, tross alt. Kanskje det kan være til inspirasjon for andre som befinner seg i en lignende situasjon han har vært i, skriver Johannes Blåsternes.

Toska har sonet straffen sin

I valget mellom Toska og en eller annen TikTok-kjendis som aldri har sett et sjakkbrett er valget veldig enkelt for meg i alle fall.

JOHANNES BLÅSTERNES, skuespiller og sjakkentusiast

Jeg pleier vanligvis å mene veldig lite i sosiale medier i frykt for å bli avkledd av de som mener ting hele tiden. Men, siden jeg er veldig interessert i sjakk og den mye omtalte David Toska-saken er aktuell, tar jeg sjansen likevel.

Av en eller annen grunn, er historien om David Toska og Abid Raja som spilte sammen på skolelag det jeg husker best fra Atle Grønns bok «Sjakken eller livet». To personer som valgte svært ulik retning i livet, men delte samme glede for det vakre brettspillet. Skolesjakken på Korsvoll i barndommen betydde mye for meg, og jeg husker godt da jeg selv dro rundt i landet med andre barn og spilte sjakk.

Vi var sammen av en veldig enkel grunn. Vi likte sjakk.

I går skrudde jeg på sendingen slik jeg pleier når det er TV-sendt sjakk og så en veldig nervøs mann. Forståelig nok, sjakk har jo blitt en folkeidrett nå, og med den pågående debatten, for et press om å levere på et faglig høyt nivå. Jeg følte med ham. Jeg var nervøs på hans vegne hver gang han fikk ordet, jeg håpet han skulle klare seg bra, og det synes jeg han gjorde.

Det er mange kompetente folk som kunne vært invitert inn i studio. Kanalene prioriterer veldig ulikt.

NRK alltid har med seg en folkelig sjakk amatør som gjest og viser frem Instagrambilder av sjakk-pepperkaker som Tirill på fem år har bakt. Oppramsing av x antall twittermeldinger fra en eller annen som bare MÅ utsette eksamen eller MÅ la svinesteken bli kald fordi sjakk er så spennende. Kombinert med Torstein Baes kunnskap og entusiasme har dette blitt en god oppskrift.

TV 2 holder seg mer til sjakken og alle variantene, selv om de også lodder ut noen kopper med bilder av ekspertene sine i ny og ne.

I valget mellom Toska og en eller annen TikTok-kjendis som aldri har sett et sjakkbrett er valget veldig enkelt for meg i alle fall. Dette var et forfriskende alternativ, midt imellom. Toska bærer på en interessant historie, og har peiling på sjakk.

Jeg tror ikke at folk som ikke bryr seg om sjakk i utgangspunktet, benker seg ned foran TV-en for å høre om Toska syns at å spille løperen til g4 er en bedre plan enn å sette et tårn på d1.

Det virker jo som at det har gått ganske bra med Toska etter han ble løslatt, tross alt. Han har jobb, familie og gjør ting han opplever som meningsfullt. Kanskje det kan være til inspirasjon for andre som befinner seg i en lignende situasjon han har vært i.

Han har sonet sin straff, og bør være tilbake på like fot som alle andre i samfunnet.

Det er hva jeg tenker om sjakk og David Toska akkurat nå.