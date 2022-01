OLJESERIE: – «Lykkeland» (bilde fra NRK-serien som vises i disse dager) er mer enn hell og lykke. Det var klare tanker, klokskap og langsiktighet som førte til det norske oljeeventyr, skriver finansministeren.

Debatt

Mer enn et lykkeland

Jeg er en av de som gleder seg til søndagskveld på sofaen hjemme med nye episoder av serien «Lykkeland» på NRK. Jeg lar meg engasjere av de flotte og sterke tv-grepene de bruker for å vise oss starten på det norske oljeeventyret. Men det gir også mye å tenke på.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, finansminister (Sp)

For tittelen på serien kan få det til å fremstå som at oljeeventyret skjedde gjennom hell og flaks, men det stemmer ikke. Det var folk som fikk det til å skje.

Valgene tatt av de som gikk før oss, om eierskap og kontroll over naturressursene, definerer samfunnet vi er i dag. Deres klare tanker og klokskap har skapt velstand for alle vi som lever i Norge. De visste at det har betydning hvem som eier og kontrollerer havet, jorden, skogen, mineralene og ikke minst – oljen.

Oljeeventyret begynner egentlig før funnene av olje ved inngangen til 70-tallet. Man kan trekke det tilbake til vannkraften i Norge. Mange så de enorme mulighetene som fantes i å bruke kreftene i vannet for å skape industri og verdier. Gjennom konsesjonslovene og hjemfallsretten som ble innført på tidlig 1900-tallet sikret vi at vannkraften forble på norske hender. Vi beholdt kontroll og styring på ressursene.

Når man i 1969 finner det lønnsomme oljefeltet Ekofisk, ser vi igjen den samme fremsynte viljen til å sikre norske ressurser. Kloke beslutningstagere gjorde oljen til mer enn en seiersrunde for utenlandske selskap på norsk sokkel. Det ble og er fortsatt en grunnmur i vår nasjonale økonomi og industri.

Det er et resultat av avgjørelser fra fremsynte byråkrater, politikere og ikke minst dyktige fagfolk. De valgte å se til vannkraften, og at energiressurser skulle være underlagt norsk offentlig kontroll, i stedet for å gi et selskap enerett på våre ressurser i Nordsjøen. Utenlandske selskap på norsk sokkel ble pålagt å samarbeide med norske selskap slik at vi kunne bygge en egen industri. Våre nasjonale ressurser skulle gi rikdom til det norske folk gjennom aktivitet og egne skatteregler for selskapene som fikk utvinne olje.

De tok modige, fremsynte avgjørelser.

les også TV-anmeldelse «Lykkeland» sesong 2: Slagene på oljeberget

Så skal vi ikke glemme arbeidsfolkene som ofret så mye i tidlig fase av oljeindustriens etablering. Både i de dramatiske ulykkene, og i nestenulykkene som ble forhindret takket være raske reaksjoner og dyktighet. Fagbevegelsens innsats for å bedre arbeidsforhold og sikkerhet er en av de viktige grunnene til at industrien er verdensledende i dag.

Så kommer vi til grepene som er gjort nærmere 2000-tallet. En av mine forgjengere, hedmarkingen Sigbjørn Johnsen, satte inn de første pengene i oljefondet da han var finansminister i 1996. Opprettelsen av fondet var et klokt grep med enorm betydning. I statsbudsjettet for 2022 er oljepengebruken på 322 milliarder kroner. Det er et stort tall, så jeg vil nevne noen eksempel på hva det har å si:

Dersom vi skulle erstatte oljepengebruken i budsjettet for 2022 med skatteinntekter måtte hver skattebetaler bidra med ca. 80 000 kroner mer i skatt.

Oljepengebruken tilsvarer budsjettet til hele Norges forsvar, alle våre universiteter og høyskoler, politiet og påtalemyndighet, all utbygging og vedlikehold av vei og jernbane, finansiering av barnetrygden og mye mer.

Det er også oljepengene som gir staten muskler til å håndtere de økonomiske konsekvensene av pandemien i dag.

Utviklingen i Nordsjøen er en stolt del av norsk historie og nåtid. Det er helt definerende for hvordan vårt samfunn ser ut i dag. Det gjelder også statsbudsjettet 2022 og nye statsbudsjetter i årene som kommer.

Det var ingen selvfølge at det skulle ende slik. «Lykkeland» viser tydelig hvor utrolig historien er. Det kan virke absurd når vi ser 70-tallets politikere og byråkrater i fargerike dresser med flotte frisyrer i kamp for nasjonale interesser. Og det mot mektige utenlandske selskaper og pengesterke mennesker.

Tenk hvilken betydning det hadde for mennesker i et lite lokalsamfunn, som Stavanger på 60-tallet. For å ikke snakke om betydningen det har hatt langs hele den norske kysten og nasjonen som helhet. Og det var folk, ikke så annerledes enn vi, som fikk det til å skje. De kjempet en kamp for over 50 år siden som ble avgjørende for vår velstand i dag.

Olje og gass kommer til å være med oss i mange år fremover. Titusentalls av mennesker arbeider i oljeindustrien og hver eneste dag skapes det enorme verdier som kommer alle i Norge til gode. Basert på det vi har i dag skal denne regjeringen bygge nye grønne arbeidsplasser med klokskap og fremsynthet. De mulighetene generasjoner før har gitt oss, må vi gi videre til generasjonene etter oss.

En viktig anerkjennelse for det arbeidet er hvilken genistrek den kloke, langsiktige forvaltningen av norske naturressurser har vært. En genistrek som har gitt nasjonen trygghet og velstand.

«Lykkeland» er mer enn hell og lykke. Det var klare tanker, klokskap og langsiktighet som førte til det norske oljeeventyret. Vi står på skuldrene til generasjonene før oss og nå er det opp til oss å ivareta de samme mulighetene for generasjonene etter oss.