Vy har sporet av!

Hva slags rådgivere er det Vy holder seg med?

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

En kvikkas i Finnmark laget en parodi-konto på Twitter samme dag som NSB skiftet navn til Vy. Med en variant av logoen og Vy-gruppens kontonavn har Jonas Ali Ghanizadeh levert skarpskodd og morsom satire på hele Vy-prosjektet, inkludert den gjenkjennelige svadaen om omdømmebygging, totalopplevelser og det hele.

Man kan virkelig lure på hva slags rådgivere dette statlige selskapet holder seg med, for nå har de pusset sine advokater på finnmarkingen. I tillegg nyter Vygruppen nå de slemme konsekvensene av at de slettet den gamle twitterkontoen sin, nsb.no, som hadde 30.000 følgere. Hvorfor det, liksom? Kunne de ikke bare skiftet navn på kontoen? Eller er Vys kunder noe annet enn tidligere NSBs kunder?

Selvsagt er de ikke det, men i sin iver etter å framstå som splitter nye har de fett betalte statsansatte kommunikatørene altså kastet 30.000 kunder ut med badevannet, som vi alle vet skal koste 280 millioner kroner. Parodikontoen har nå ti ganger så mange følgere som Vys offisielle konto.

Vys juridiske direktør har sendt høytidelig mail til satirikeren og sagt at han må slutte å bruke deres logo, fordi kundene kanskje ikke oppfatter forskjellen på de to kontoene. Én ting er at denne logoen aller mest minner om et kraftig solslyng, men vi snakker her om en høyt betalt statsansatt som ikke aner hva som skjer når du beveger deg ut i den digitale virkeligheten. Et visuelt symbol er selvsagt up for grabs umiddelbart, og satire omfattes av ytringsfriheten. Da nyheten om advokatvirksomheten lekket ut, skiftet haugevis av tvitrere straks avatar til Vys logo eller en manipulert variant.

Dagfinn Nordbø.

Kaoset er altså komplett, og eneste årsak er Vy-gruppens inkompetanse. Hvis de vil forfølge bruk av logoen, vil de snart måtte saksøke hundrevis av mennesker. Jeg vil tro at de overbetalte middelaldrende gubbene i Vy ville gjort det betydelig bedre på sosiale medier om de så bare spurte sine egne barn om råd: «Hei Marius, noen tuller med logoen vår, syns du vi skal saksøke dem?»

Vy-gruppen får nå smake prisen på et kommunikasjonsmessig kaos de selv har vært med på å skape. Etter at jernbanesektoren er splittet opp i tusen bitar, vet ikke folk lenger hvem som gjør hva. Dette er resultatet av en villet, men feilslått privatiserings-strategi. Splitt alt opp i mange små biter, unngå navn med «stat» i seg, for de blir de lettere å selge når den tid kommer. Jeg siterer fra den juridiske direktørens mail til Jonas Ali Ghanizadeh: «Etter jernbanereformen er det Jernbanedirektoratet som bestemmer hvor og når det skal gå tog i Norge, og selskapene Norske Tog AS og Entur AS som eier togmateriellet og salgs- og betalingssystemene. Utbygging og drift av jernbanenettet er det Bane NOR SF som har ansvaret for.»

Vi venter nå bare på at et eget selskap skal stå for utskifting av doruller i jernbanevognene, Toalettrull NOR.

Jeg er vanligvis ikke tilhenger av at statlige aktører skal tulle på sosiale medier, men i denne saken har de jo selv blitt utsatt for tull, og da burde de svare med samme mynt. De kunne for eksempel utlyst en konkurranse på Twitter om hvem som kunne gjøre best narr av dem, og latt premien være gratis tog i fem år. Lufta hadde gått ut av ballongen i løpet av en ukes tid. I hvert fall burde Vy-gruppen skaffe seg noen kompetente kommunikasjonsfolk som vet hva det vil si å bygge omdømme på forskjellige digitale arenaer.

Som dette bærer avsted, kan jeg se for meg president Darwin P. Erlandsen rotere i graven og trygle om tildele Vy-gruppen et æresmedlemskap i Dusteforbundet.

