Tviholder på makten

Israel er i den største regjeringskrise siden staten ble opprettet for over 70 år siden. For første gang har ingen statsministerkandidat klart å danne regjering. Og for første gang blir en sittende statsminister tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd.

Situasjonen er fastlåst etter to parlamentsvalg i år. Verken statsminister Benjamin Netanyahu eller opposisjonsleder Benny Gantz har klart å samle støtte fra et flertall i nasjonalforsamlingen Knesset, det vil si minst 61 representanter. Israelske velgere må forberede seg på gå til valgurnene for tredje gang på mindre enn et år. Det bør de bli spart for. Krisen kan løses. Netanyahu sitter med nøkkelen. Men det innebærer at han går av, noe han nekter å gjøre.

Vårens valg endte uavgjort mellom de to store blokkene i israelsk politikk og ingen av dem hadde flertall. Det ble derfor holdt nytt valg i september, uten at det ga et klarere resultat. Israels president Reuven Rivlin ga først Netanyahu muligheten til å danne regjering, men han lyktes ikke. Deretter fikk Gantz oppdraget. Men onsdag kveld måtte også han kaste kortene. Netanyahu og Gantz har diskutert muligheten for en storkoalisjon, men uten resultat. Nå gir de hverandre skylden for sammenbruddet. Politikerne har fått en tenkepause i 21 dager. De 120 representantene i Knesset får for første gang mulighet til å utpeke en statsminister som har støtte fra et flertall.

Netanyahu har vært statsminister lenger enn noen av sine forgjengere. Han forsøker å klamre seg til makten. Det blir mye vanskeligere for ham etter at riksadvokaten torsdag opplyste at det er tatt ut tiltale mot statsministeren. Netanyahu kaller det et kuppforsøk og sier han vil fortsette som statsminister.

At Netanyahu nekter å forlate statsministerembete er blitt det største hinderet for at Israel kan få en handlekraftig regjering i en tid med store innenriks- og utenrikspolitiske utfordringer. Med god grunn har Gantz hele tiden nektet å godta at Netanyahu skal fortsette som statsminister for en samlingsregjering. Gantz blåhvite allianse er det største parti i Knesset og tiltalen mot Netanyahu styrker Gantz ’ krav om å lede en mulig samlingsregjering. Hvis han ikke lykkes finnes det ingen annen utvei enn å utlyse et nytt valg.

