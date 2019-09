HJEMME-BRYLLUP: I «Exit» gifter finanstoppen Henrik seg med Tomine hjemme på terrassen. Det ville de neppe ha gjort i virkeligheten, mener VGs kommentator. Foto: Skjermdump, NRK

Bare én ting som ikke er troverdig i sjokk-serien «Exit»

Sjokkerende mange er sjokkerte over de såkalte sjokk-scenene i TV-snakkisen «Exit».

Så du «Exit» i helgen? Kan det være ekte? Finnes sånne folk i virkeligheten? Hvem er de?

Det er spørsmålene alle jeg har møtt, overhørt, snakket med, chattet med og snappet med de siste dagene har stilt og pratet om.

Du kan neppe ha unngått å få den med deg, NRK-serien om de fire finansakrobatene på Tjuvholmen. Som lever grenseløse og utagerende liv i sus og rus. «Exit» er TV-høstens store snakkis, NRK melder om noen av de høyeste strømmetallene de har sett så raskt noensinne.

Men er det ekte? Spør mange. Mer interessant: Er det troverdig? Det korte svaret på det er ja.

– Det stemmer veldig godt overens med virkeligheten, sa tidligere finansmann Olaf Olsvik til NRK i helgen. Han brukte selv 100 000 i måneden på piller, kokain og damer, før livet raknet.

Virkelighetens Henrik, Jeppe og Adam spanderte nok ekstra dyre dråper champagne og kokain av fineste sort i helgen, da serien endelig kom på TV, og de ble kontaktet for reaksjoner.

«Om det er ekte? De skulle bare visst! Det er mye verre!» ropte nok Jeppe, før han gapskrattet, og beordret en eller annen til å gjøre et eller annet hun egentlig ikke ville.

Øystein Karlsen, som har regissert og skrevet «Exit», har fortalt at rundt 70 prosent av serien bygger på historier fortalt fra kilder og at 30 prosent er oppdiktet. 70/ 30-formelen gjør i alle fall at historien ikke blir vanskelig å tro på. Alt har altså ikke skjedd, men det aller meste har rot i virkeligheten.

Det finnes sikkert de som ikke kjenner seg igjen i serien. Men at det også finnes klin gærne, grådige og egoistiske mennesker blant rikingene i Norges finansmiljø, bør det ikke være noen tvil om.

Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) er fire menn i finansbrasjen som trår langt over moralske grenser i jakt etter spenning. Foto: Ingeborg Klyve

Det finnes bajaser i alle miljøer, og råtne epler i enhver kurv. I denne kurven har de råtne eplene dessuten tilgang på ubegrenset mengder penger.

At grenseløst rusmisbruk og stress kan føre til paranoia og psykisk sykdom er ikke vanskelig å tro på. Ikke at det finnes noen rike menn som hyppig benytter seg at luksus-prostituerte og har pådratt seg kokain-avhengighet heller. At jakten på raske penger kan føre til trøbbel og konflikter med andre, mektige menn. At noen er voldelige, utro og ikke har respekt for hverken au pairen eller kona. At det finnes kvinner som drømmer om et liv i luksus, koste hva det koste vil.

Miljøet som skildres i «Exit» er et oppsiktsvekkende og fascinerende univers få av oss har (og egentlig bør ønske oss) adgang til. Det er kanskje sjokkerende, men det bør ikke være spesielt overraskende.

Det er egentlig bare én scene som ikke er troverdig i denne serien. Det er episoden der Henrik og Tomine gifter seg hjemme på terrassen. Her har nok NRKs budsjetter satt en lei stopper for produksjonens ambisjonsnivå.

For Henrik og Tomines bryllup ville stått i Italia eller på Maldivene, om Henrik fikk bestemme. Og det vet vi som har sett serien: Det får han.

