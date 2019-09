FÅR KRITIKK: Ulrikke Falch er programleder for serien NRK-serien «F-ordet», som ble sendt denne høsten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kritiserer NRK-serie: Trist at det er dette elevene lærer om feminisme

I sin iver etter å spille på lag med elevene reproduserer NRK-serien «F-ordet» en stor fordom mot feminister: Vi er sure og vanskelige. Det fremstilles som om elevene ikke ville kalle seg feminister fordi Ulrikke Falch tok for mye plass og ble vanskelig å like. Denne forestillingen er et stort hinder for kvinner.

ROSE TEIGEN-FAGERHEIM, statsviter med mastergrad i Gender Studies

I år har NRK valgt seg videregående skoler for å sette søkelys på store spørsmål i samfunnet. Ulrikke Falch reiste til Mysen videregående for å omvende elevene til feminister, men hva var det egentlig elevene lærte om feminisme?

I NRK-serien «F-ordet» skal nemlig Ulrikke Falch overbevise elevene ved Mysen videregående om at de er feminister. Det viste seg å være et problematisk prosjekt.

Prosjekt feminist møter flere skjær i sjøen, og det blir klart at ikke alle er like glade for at Falch er på skolen. Hennes første strategi er å snakke om å ikke la andre definere henne og det hun står for. Heia Ulrikke! Men så kommer det et vendepunkt, som jeg mener er problematisk.

Hun setter seg ned med elever som ikke liker henne særlig godt, og Falch konkluderer med at hun er problemet. Da går det raskt nedover.

Det største problemet er at hun har vært uenig med bloggeren Kristine Ullebø om feminisme under Debatten på NRK 8. mars i fjor. Er Ulrikke rett og slett litt for sint og vanskelig for at elevene skal tørre å kalle seg feminister?

Hun kaller inn influencer Kristine Ullebø og andre kjendiser, og sammen erklærer de at feminisme ikke handler om å hate menn, og at det går an å være interessert i menn selv om man er feminist. At å bli likt av menn skal stå i sentrum for kvinners frigjøringskamp er en provoserende idé.

Det er likevel ikke den eneste problematiske siden ved dette grepet. Det største problemet med dette vendepunktet er at Falch formidler at hun er en feminist som er for sint, vanskelig og streng, og det er derfor elevene ikke vil være feminister. De vil ikke være som Falch. Kan hun ikke bare smile litt mer? Være litt ufarlig? Seriens budskap blir da at om flere ser feminister det er lettere å like, vil de også få lyst til å kalle seg det store F-ordet.

I sin iver etter å spille på lag med elevene reproduserer serien en stor fordom mot feminister: Vi er sure og vanskelige. Det fremstilles som om elevene ikke ville kalle seg feminister fordi Falch tok for mye plass og ble vanskelig å like. Denne forestillingen er et stort hinder for kvinner.

Feminisme handler nettopp om at kvinner skal ta plass uten at vi blir straffet for det. Derfor er det synd at Falch mener at måten å rekrutterer nye feminister på er å ta et steg tilbake og vise frem feminister som ikke provoserer. Det er trist at det er dette elevene lærer om feminisme.

