MILLIONMARSJ: Store menneskemengder demonstrerte søndag i Hongkong, for andre helg på rad. Tyranni er aldri uovervinnelig, står det på plakaten. Foto: Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Viktig seier

Hongkongs leder Carrie Lam ber innbyggerne om unnskyldning for myndighetenes håndtering av en omstridt utleveringsavtale med Kina. For få dager siden insisterte hun på at lovendringen skulle gjennomføres, uten hensyn til massedemonstrasjonene.

En sak er den sterke folkelige motstanden mot en lov som kan misbrukes til å utlevere systemkritikere og andre som faller i unåde til Kina. Demonstrantene har, med god grunn, ingen tillit til rettsvesenet i Kina. I tillegg er næringslivsledere i den finansmetropolen kritiske til en lov som gir Kina større kontroll og Hongkong svakere rettssikkerhet. Faren for at striden kan ramme Hongkong økonomisk kan ha fått myndighetene på andre tanker. Det er imidlertid verdt å merke seg at lovutkastet ikke er vraket, bare lagt på is.

Det er grunn til å være på vakt. Derfor fortsatte demonstrasjonene i går, med inntil to millioner mennesker, ifølge arrangørene. Demonstrantene frykter at loven raskt blir banket gjennom når situasjonen har roet seg. Mange krever nå Carrie Lams avgang.

Som vanlig sprer offisielle kinesiske medier konspirasjonsteorier om opposisjonen har inngått en sammensvergelse med vestlige land, samtidig som de blokkerer for nyheter om massedemonstrasjonene. Det skjer ingenting. Og hvis det likevel gjør det, er det Vestens skyld. Det er klassisk autoritær propaganda.

Beijing anser Hongkong som et rent internt anliggende for Kina, som ingen utenforstående skal mene noe om. Særlig EU er blitt skyteskive for Kinas kritikk. EU og USA har tydelig gitt uttrykk for at demonstrantenes rettigheter må respekteres og at de deler mange av deres bekymringer. Vi forventer at også Norge viser klar støtte til alle som med fredelig midler forsvarer sine grunnleggende rettigheter mot et mektig autoritært regime.

Selv om Hongkong ikke er et demokrati har 7,5 millioner byens borgere rettigheter ingen av 1,3 milliarder kinesere på fastlandet har. De har ytringsfrihet, og de bruker den med stort mot. De har tatt til orde for demokratisering. De protesterer når Kina svekker Hongkongs selvstyre og rettssikkerhet.

Demonstrantene i Hongkong har vunnet en historisk og oppsiktsvekkende seier, mot Carrie Lam og Beijing. Det viser at autoritære krefter ikke er immune for press fra egne borgere og det internasjonale samfunn. Det gir håp og motivasjon til alle som kjemper for frihet og demokrati.

Publisert: 17.06.19 kl. 10:43