Historisk forlik

«En historisk dag for Europa», slo Frankrikes president, Emmanuel Macron fast etter EU-landenes enighet om en gigantisk koronakrisepakke på 750 milliarder euro – tilsvarende 8000 milliarder norske kroner.

Det historiske er ikke beløpets størrelse, men innretningen. For det første innebærer hjelpepakken reelle overføringer mellom Europas rike og fattige land. Eller fra nord til sør, om man vil. For det andre skal koronamilliardene finansieres med låneopptak som medlemslandene svarer for kollektivt. Også dette er nytt. Det betyr at EU ikke bare er en union i navnet, men også i gavnet. Et solidaritetsprosjekt som en gang for alle bør parkere den hjemlige Nei-flokkens lettvinte karikatur av EU som en rikmannsklubb.

Hjelpepakken var et faktum tirsdag morgen. Da hadde EU-toppene forhandlet siden fredag om hvordan totalpotten skulle fordeles. Belgias tidligere statsminister Charles Michel, som før jul tiltrådte som president for Det europeiske råd – forsamlingen av medlemslandenes stats- og regjeringssjefer – hadde i utgangspunktet lagt opp til at tilskuddsdelen skulle utgjøre 500 milliarder euro, mens 250 milliarder kunne gis som lån med betingelser.

Våre nordiske naboland, kjent som «de sparsommelige» i denne sammenheng, ville i likhet med Nederland og Østerrike at hovedregelen i stedet skulle være betingede lån, og minst mulig tilskudd. Etter intens tautrekking, angivelig også enkelte temperamentsfulle innlegg, møttes forhandlerne omtrent på midten. Mot forlenget rabatt på medlemskontingenten gikk de mer nøkterne landene med på en omfordeling der 360 milliarder euro er lån, resten tilskudd.

Forlik er kompromissmaskinen EUs spesialitet. På godt og vondt. Et forsøk på å etablere en mekanisme som knyttet økonomiske bidrag opp mot krav om demokratisk styresett ble uthulet av Polen og Ungarn. Begge lands regimer har i senere år utviklet illiberale og autoritære trekk, og står ofte for motsatte verdier enn dem EU ønsker å formidle. Unionens krav til enighet i avgjørende saker gjør at Polen og Ungarn ensidig kan legge ned veto, og dermed hindre demokratiske reformer som først og fremst ville kommet deres egne innbyggere til gode.

Det er også verdt å merke seg at EU med denne krisepakken gir til kjenne en ny ambisjon om å skaffe seg egne inntekter ut over medlemslandenes kontingenter og EØS-bidragene. Det skal skje blant annet via avgifter på finanstransaksjoner, skattlegging av globale teknologiselskaper og diverse miljøavgifter.

Det sterkeste signalet fra dette nest lengte toppmøtet i EUs historie, er likevel langsiktigheten i det hele. Selv om enkelte statsledere i unionen allerede har vært ute og avvist at det skal ligge annen symbolikk i krisepakken enn akuttbehovet for å stimulere økonomien i koronaherjede EU-land, er det umulig ikke å se de omforente tiltakene som enda et steg i retning sterkere europeisk integrasjon. Sammenslutningen blir neppe Europas forente stater, heller ikke i overskuelig fremtid. Men et tettere og mer føderalt EU er på trappene. Det må Norge også ta konsekvensene av.

Publisert: 23.07.20 kl. 09:51

