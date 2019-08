Det er opprørsfaktoren ved streiken som skaper større oppmerksomhet rundt saken til barna, skriver Annjo K. Greenall. Foto: Hansen, Tom / NTB scanpix

Streik er skulk

Å gi elevene legitimt fravær for å streike er å gjøre dem en bjørnetjeneste.

ANNJO K. GREENALL, professor NTNU

I dag streiker datteren min for klimaet. Jeg støtter valget hennes om å gjøre dette, helhjertet. Samtidig håper jeg skolen hennes registrerer dette som skulk. Hvorfor?

Vi har lest om velmenende politikere som ønsker å støtte opp om barns kamp for klimaet gjennom å legitimere deres fravær fra skolen når det arrangeres slike streiker. Skjønner de ikke at de på den måten punkterer barnas opprør?

Hele poenget med en streik, slik vi vanligvis forstår dette begrepet, er jo at opplegget bryter med noe en autoritet vil at noen skal gjøre. Arbeidsgiveren vil ha den ansatte på jobb. Skoleledelsen og lærerne vil ha elevene på skolen. Å gi elevene legitimt fravær ville redusert det hele til en tannløs demonstrasjon. Opprør selger, og nettopp opprørsfaktoren ved streiken er med på å skape større oppmerksomhet rundt saken til barna, og dermed større effekt.

Legitimerer man fraværet tar man bort denne faktoren, og dermed effekten.

Dessuten lærer elevene noe svært viktig når de velger å utebli fra skolen uten lov på en dag som i dag: At de ikke alltid behøver autoritetenes aksept for å ta ansvar når det trengs.

Og det, det er lærdommen sin, det.

