Skivebom fra Senterpartiet

I årevis har Senterpartiet spilt på fordommer og hevdet at De Grønnes politikk passer best i byene. En titt i MDGs program ville fortalt Slagsvold Vedum og co at de er de helt på jordet i kritikken av vår distriktspolitikk.

Arild Hermstad, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne

Dette valget er preget av to opprør: Et distriktsopprør med Sp i førersetet, og et generasjonsopprør med klimastreikerne, Lan Marie Berg og MDG i førersetet. Begge opprørene retter seg mot regjeringen, og de henger sammen. Men det ser ut til at Sp mister gangsynet fordi MDG har blitt en stor suksess i Norges største by. De later til å tro at vi skal gjøre landsbygda om til en storby, og tvinge alle til å kjøre t-bane eller sykkel.

Meningsmålingene viser at De Grønne kan bli et viktig distriktsparti etter valget. Det skjer fordi MDGs lokalpolitikere har levert god politikk over flere år - og fordi folk i distriktene vil ha radikal miljøpolitikk - som er tilpasset ulike lokalsamfunn over hele landet.

I Vang i Valdres får MDG 15 prosent på den siste målingen i kommunen. I Bjørnafjorden på Vestlandet ligger vi på cirka 13 prosent. I Midt Telemark og på Lillehammer viser målingene cirka 12 prosent. I kommuner som Vadsø, Jevnaker, Voss og Oppdal ligger MDGs folk godt an. Den siste nasjonale målingen viste 10 prosent i hele landet sett under ett.

Jeg vil peke ut fire grunner til å stemme grønt i distriktene:

Næringspolitikken

Det er folkene, naturen og de rike naturressursene over hele landet – ikke olje og gass – som skal bære det norske velferdssamfunnet i framtida. De siste tiårene har mange av de tradisjonelle distriktsnæringene som fiskeforedling, skogsindustri og en rekke servicenæringer mistet konkurranseevne og havnet i skyggen av oljeindustrien. Nå trenger Norge politikere som tør å planlegge for en fremtid uten olje.

Landbrukspolitikken

Det er de små og mellomstore brukene som sikrer bosettingen og tar vare på kulturlandskapene i hele Norge. Men disse brukene har forsvunnet i rekordfart uavhengig av om Høyre, FrP eller Sp har styrt landbruksdepartementet. Sist Senterpartiet satt i regjering ble antallet heltidsbønder i Norge nær halvert.

Dette fordi Sp lider av prioriteringsvegring i landbrukspolitikken. Både store og små bruk skal subsidieres. Da er det det store som vinner markedsandelene, presser ned matprisene og gjør det nesten umulig å drive landbruk i et land der jorda er spredt. Sp er heller ikke til å stole på når det kommer til å verne matjorda. Det er i Sp-styrte kommuner at matjorden bygges ned raskest. Derfor trenger norske bygder en ny og grønnere landbrukspolitikk.

Samferdselspolitikken

MDG har Norges mest jordnære samferdselspolitikk. Mens regjeringen og SP har blitt rammet av gigantomani og vil bygge fergefri E39 til over 300 milliarder kroner vil MDG prioritere rassikring, vedlikehold og sikkerhet på lokalveiene der folk bor. Vi vil stanse en rekke veiprosjekter inn mot de store byene og bruke pengene på blant annet Nord- Norge-bane og bedre og billigere busstilbud over hele landet.

Naturvern og klimapolitikken

Klimakampen er minst like viktig i byen som den er på bygda. Folk i distriktene rammes først og hardest når ekstremværet rammer, og bønder og fiskere mister livsgrunnlaget sitt når det økologiske grunnlaget blir borte. De bryr seg like mye om barnas fremtid som folk i byen. Regjeringens begredelige klimapolitikk er like ille for Stange og Lofoten som for Oslo. Derfor må klimapolitikken vinnes over alt - med den samme målbevisste og handlekraftige innstillingen som Lan Marie Berg har brukt til å endre Oslopolitikken. Men der redusert biltrafikk er et helt avgjørende miljøtiltak i Oslo - vil nye ladestasjoner og elektrifisering av biltrafikken være viktigst der folk er avhengige av bilen.

Felles for MDGs folkevalgte i by og bygd er at vi tar med oss generasjonsperspektivet og en god dose sunt bondevett inn i politikken. Det er disse kvalitetene Sp ser ut til å ha mistet mange steder i landet de siste årene.

