– Heldigvis er de norske verdiene så sterke at vi ikke er med på leken når noen går for langt, skriver Zane Khan. Foto: Mohammad Ataey

Debatt

Politisk ukorrekthet for enhver pris

Jeg kan ikke forvente at Tore Sagen vet hvordan det er å høre de ordene på radio, hvordan det gir en klump i magen og får blodet til å koke. Men jeg forventer at han reflekterer over sin egen posisjon og betydningen av ytringene sine, skriver Zane Khan.

ZANE KHAN, komiker, skuespiller og samfunnsdebattant

Politisk korrekthet har blitt han nerden i klassen ingen gidder å henge med. Når fakta slår oss hardt i ansiktet er det mange som argumenterer med følelser eller egne opplevelser. Om man er for politisk korrekt så er man bare delvis ærlig, man sier ikke det man virkelig mener.

Som samfunn har vi begynt å hylle de som «tør å si det som det er» uavhengig om budskapet bunner i sannhet eller ikke. Uansett om det sårer eller ikke. Så lenge det resonnerer eller får oss til å le, er det greit. Politisk ukorrekthet med ytringsfriheten som skjold har blitt et viktig verktøy i popularitetskonkurransen i Norge.

I tirsdagens episode av programmet «Radioresepsjonen» på NRK valgte Tore Sagen å bruke politisk ukorrekthet i sin humor da han skulle dele noen av sine flaueste tanker om klima og rase. «(...) Negre likner mer fysisk på aper enn det vi hvite gjør, noe som skulle tyde på at negre og aper er likere hverandre på andre måter. Mesteparten av kriminaliteten som begås her i Norge, begås av negre. Særlig voldsforbrytelser, ran drap, voldtekt osv. Når negre bryter loven, bør de sendes tilbake til Bongoland, der de kommer fra» leser Sagen engasjert opp, etterfulgt av apelyder.

Som komiker og svart har jeg hørt mye i min tid. Med minoritetsbakgrunn, særlig i underholdningsbransjen eller media, er man ofte nødt til å velge hvilke kamper man skal kaste seg ut i. For det skal ikke mye til før noen nevner rasismekortet eller ”hylekoret”. Hvis man utfordrer for mye kan man brenne broer, det kan være karriereødeleggende, eller i verste fall kan man motta trusler. Den følelsen av maktesløshet er vanskelig å beskrive, for til tross for at disse diskusjonene gjerne oppstår i ytringsfrihetens navn, er spillereglene annerledes når fargen på huden din ikke matcher Sagen sin. Og det er derfor dette er så problematisk.

Da Sagen besluttet å ta ned episoden fordi «så mange blir lei seg» var argumentasjonen at lytterne ikke hadde forstått konteksten, og at de aller fleste som hørte sendingen og hører på «Radioresepsjonen» forsto at dette var spøk.

Sjokkeffekt er et effektfullt virkemiddel som jeg selv tar i bruk som komiker, men det kommer en tid hvor vi alle må ta et standpunkt. Vi må spørre oss selv hva slags samfunn vi ønsker å leve i og hvordan vi skal snakke til hverandre som medmennesker. Det er ikke nytt at Sagen kommer med grumsete ytringer, som da han i 2013 twitret; «Vi får håpe ingen negre vinner i år, så slipper vi å tråkke noen på tærne. #Spellemann».

Jeg tviler på at NRK eller Sagen er ukjent med sosiale medier og effekten av spredning. Det som sjokkerer og provoserer meg er den naive troen på at dette skulle være greit så lenge det var humor, som åpenbart er en populær unnskyldning for Sagen. Det skremmer meg at konklusjonen til Radioresepsjonen var at det ville være morsomt å rope dehumaniserende og hatefulle ytringer inn i en mikrofon vel vitende om hvor stor påvirkningskraft de har. Med Sagens CV er jeg ikke overbevist om at han ikke kunne fått frem poenget sitt på en annen måte, dersom målet hans virkelig var å «få frem at fornekting av menneskeskapte klimaendringer og rasisme er flaut». Notatet han valgte å lese opp med stor innlevelse legitimerer språkbruken, uavhengig av hva intensjonen bak var.

Sagen har ikke vært den eneste svarte gutten i klassen, eller den eneste på jobb med hijab. Han vet ikke hvordan det er å være den eneste i guttegjengen som ikke kommer inn på et utested på grunn av etnisitet, eller hvordan det er å måtte bytte navn for å få jobbtilbud. Jeg kan ikke forvente at Sagen vet hvordan det er å høre de ordene på radio, hvordan det gir en klump i magen og får blodet til å koke. Men jeg forventer at Sagen reflekterer over sin egen posisjon, og betydningen av ytringene sine. Jeg forventer å slippe å høre en programleder i NRK sammenligne meg med apekatter, uansett hva konteksten er.

Heldigvis er de norske verdiene så sterke at vi ikke er med på leken når noen går for langt. Alle kan være politisk ukorrekte, det er ikke vanskelig. Men det krever noe å sette seg inn i andres virkelighet og historie. Det krever noe av oss uavhengig om vi er politikere eller komikere, å tenke gjennom hva vi ønsker å formidle og hvilken effekt det har på samfunnet. Den jobben må vi være villig til å ta hver gang, og vi kan ikke akseptere noe annet.

Publisert: 02.11.19 kl. 13:52 Oppdatert: 02.11.19 kl. 14:17







