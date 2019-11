ØKER MEST: Sverigedemokratenes partileder Jimmie Åkesson på et valgkampmøte høsten 2018. Foto: Krister Sørbø

Leder

Størst i Sverige

Sverigedemokratene (SD) måles for første gang som Sveriges største parti. Dette er et skingrende varsel som bør vekke de nest største partiene, sosialdemokratene og de moderate.

Ja, det er bare en meningsmåling. Det er ikke et valgresultat. Likevel er Aftonbladet/Demoskops måling historisk. Ifølge avisen er det første gang siden allmenn stemmerett ble innført for 100 år siden at det sosialdemokratiske partiet ikke lenger er det største partiet. Moderatene har tidligere kjempet med sosialdemokratene om posisjonen som Sveriges største parti, men nå er Sverigedemokratene blitt den største utfordrer.

De andre partiene har i årevis skydd Sverigedemokratene, særlig med henvisning til partiets røtter i tidligere høyreekstreme nasjonalistbevegelser. I dag fremstår SD mer som et populistisk parti på ytre høyre fløy. De kritiserer dagens innvandrings- og integreringspolitikk. De fokuserer på lov og orden. De er skeptiske til EU.

SD forsøker å stjele sosialdemokratiets gamle visjon om “folkhemmet”, ved å gjenskape en nostalgisk forestilling om et Sverige som fantes før det flerkulturelle samfunn ble en realitet. Partileder Jimmie Åkesson har langt på vei lykkes med dette strategien.

Det siste tiåret har oppslutningen om Sverigedemokratene vært sterkt økende. De vokser på å sitte i opposisjon, helt uten ansvar for den politikk som føres. At partiet nå passerer regjeringspartiet sosialdemokratene i oppslutning har en åpenbar forklaring i de mange tilfellene i senere tid av grov gjengkriminalitet, med drap, skyteepisoder og eksplosjoner i svenske storbyer.

Når tryggheten forsvinner mister mange tilliten til dem som sitter med makten. Sverigedemokratene har i lang tid formulert den uro mange føler. De var først ute med å ta opp gjengkriminaliteten som et alvorlig samfunnsproblem. I dag snakker alle om dette. Slik har Åkesson bygget opp troverdighet i store velgergrupper. Han har lykkes fordi både statsminister Stefan Lõfven og moderatleder Ulf Kristersson har mislykkes. De har i for liten grad snakket om det velgerne er mest opptatt av, som den økende utryggheten.

Sverigedemokratenes beskriver hva som er galt i samfunnet. Men de har ikke noe godt svar på hva som bør gjøres. Deres kur kan gjøre vondt verre. Skal Moderatene og Sosialdemokratene komme på offensiven må de overbevise velgerne om at de har langt bedre og mer ansvarlige løsninger på Sveriges utfordringer enn Sverigedemokratenes enkle populisme.

Publisert: 16.11.19 kl. 11:41







