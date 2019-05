«Berlin bærer kippa», står det på plakaten under demonstrasjonen for synlighet som jøder holdt i den tyske hovedstaden i fjor vår etter en serie antisemittiske episoder. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Leder

Et knefall for hatet

Tyske myndigheters advarsel til landets jøder mot å bruke religiøse hodeplagg, er en katastrofal innrømmelse av at man ikke kan garantere sine borgeres sikkerhet.

Det gikk et kaldt gys gjennom Europa i helgen da Tyskland første offentlig oppnevnte ombud til bekjempelse av antisemittisme, Felix Klein gikk ut og advarte den jødiske befolkningen mot bruk av det religiøse hodeplagget. «Jeg kan ikke anbefale jøder å bruke kippa når som helst eller hvor som helst I Tyskland, dessverre», sa Klein i følge flere tyske aviser. Uttalelsene kom etter en skremmende økning i antallet hatforbrytelser rettet mot jøder det siste året. Offisielle tall viser 16745 registrerte hendelser i 2018. Det er ti prosent mer enn året før.

Dette er ikke den første advarselen i sitt slag. For drøyt tre år siden ba Zvi Ammar, president i den jødiske paraplyorganisasjonen Consistoire israélite de Marseille, sine trosfeller om å vente med å bruke kippa «til det kommer bedre tider», som han formulerte det. I 2013 viste en undersøkelse at nærmere 25 prosent av europeiske jøder var engstelige for å bruke symboler eller oppsøke steder eller arrangementer som identifiserte dem som jøder. Det er imidlertid en ny, viktig grense som er overskredet når myndighetene i et europeisk land – og da særlig Tyskland – går ut med en slik advarsel. Det er en innrømmelse av at man ikke klarer å gi sine borgere tilstrekkelig beskyttelse mot voldelig ekstremisme, og dermed et knefall for hatet.

Den europeiske antisemittismen kommer i vesentlig grad fra tre kilder. Fra ekstreme muslimske jihadister. Fra ytterliggående anti-sionister. Og fra den falangen av høyreradikale som sogner til den mer klassiske nasjonalsosialismen. Den siste gruppen har fått et oppsving de siste årene. Det skyldes blant annet at mange av de konspirative og paranoide ideene som ligger til grunn for det forrige århundrets antisemittisme, om en verdensomspennende sammensvergelse av finanseliten og politikere som ønsker å avskaffe nasjonalstaten og innfør en verdensregjering, har fått vind i seilene som en motreaksjon etter mange år med økende globalisme.

Som den tyske presten Martin Niemöllers skrev i sitt berømte dikt «Likegyldighet», vil en nasjon som tolererer angrep på sine jøder etterhvert tolerere angrep på alle frie borgere. I en verdensdel som fortsatt bærer på skammen over verdenshistoriens største industrielle folkemord er det et overnasjonalt ansvar å bekjempe den overtroiske, irrasjonelle og livsfarlige antisemittismen med alle lovlige midler.

Publisert: 30.05.19 kl. 18:01