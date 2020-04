SVARER: Selma Flo-Munch og Solveig Hagen Strand. Foto: Privat

«25 under 25»: NEI til porno, JA til bedre seksualundervisning!

I VG 8. April svarer Unge Venstre på Birgitte Vistes kritikk av pornobransjen. De hevder at en god seksualundervisning vil ufarliggjøre porno. Dette er feil. Porno står som en klar trussel mot opplæring i grensesetting og likestilling.

SELMA FLO-MUNCH OG SOLVEIG HAGEN STRAND, sentralstyremedlemmer i Rød Ungdom

Bildet Unge Venstre tegner opp av den ufarlige pornoen er et glansbilde av en utopi, for ifølge en studie av de 304 mest populære pornofilmene inneholdt 88 prosent fysisk vold og 49 prosent verbal vold.

I tillegg viser forskning en direkte kobling mellom bruk av porno og voldelig atferd. Vi vet at denne volden går direkte ut over kvinner, som allerede opplever mer vold under pandemien enn før.

Pornhub har gitt alle brukere gratis tilgang til premiuminnhold, og hevder at det er for å forsøke å motivere folk til å holde seg inne under pandemien. Pornobruken har gått kraftig opp den siste tiden som et resultat av dette, og det kan få sine konsekvenser.

Slik Viste skriver; «Hjemmekontor har sine fordeler. Pornobruk har derimot ingen fordeler». Ikke bare kan pornobruk gi avhengighet og impotens, men det fører også til objektivisering av kvinner, kroppspress og usunne forventninger til sex - for ikke å snakke om at pornoindustrien lener seg på menneskehandel, voldtekt og pedofili. Rød Ungdom sier klart nei til coronarabatt på kvinnekropp!

«Både kvinner og menn som aktivt ser på porno sa at de har et bedre sexliv og et sunnere forhold til sex og det motsatte kjønn», skriver Unge Venstre i sin kronikk, der de maler et bilde som er langt fra sannheten.

Forskning viser at porno kan ødelegge forhold og relasjoner, og redusere seksuell nytelse. Sex er ikke lenger bra nok, og man må ty til pornoen for å dekke sine behov.

I tillegg til å forsvare en pill råtten industri, oppfordrer Unge Venstre aktivt til å gå inn på Pornhub i coronatiden og mener at vi alle vil få en positiv opplevelse med det. De velger dermed å se helt bort ifra menneskene som blir grovt utnyttet av denne industrien. Pornobransjen er ubestridelig knytta til menneskehandel, og misbruker sårbare grupper for å tjene milliardene sine. Med en industri som sitter på så mye økonomisk makt, er det ikke rart at virkeligheten rundt pornoindustrien aldri ser dagens lys.

For å bedre seksualundervisningen er vi derimot nødt til å svekke pornoindustrien. Det vil ikke hjelpe å fortelle unge mennesker at porno ikke er virkelig når de fleste allerede har hatt sitt første møte med porno lenge før seksualundervisningen i det hele tatt begynner.

Med god nok seksualundervisning følger det med forståelse for hvorfor pornoindustrien er ødeleggende.

Så nei Unge Venstre – Vi skal ikke hjelpe pornobransjen gjennom coronakrisa, en god seksualundervisning ville ha lært oss det!

Publisert: 15.04.20 kl. 15:09

