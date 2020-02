FØRSTE VIKTIGE OPPDRAG: Klimaminister Sveinung Rotevatn og energiminister Tina Bru fikk Klimakur 2030 av Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Foto: Ole Berg-Rusten

Leder

En knallhard slankekur

Myndighetene har godt på overtid kommet med et forslag til hvordan vi kan nå klimamålene våre.

Nå nettopp

De siste tre årene har norske klimagassutslipp gått litt ned. Men fortsatt er det langt igjen til mål. Fredag kom rapporten «Klimakur 2030», hvor fagmyndighetene har støvsuget alle tenkelige og utenkelige kroker etter mulige utslippskutt som kan tette gapet.

Det er i transport de finner flest tonn å kutte. Her må ikke bare personbilene over på strøm, men også busser, varetransport, tungtransport og anleggsmaskiner. I havbruk og sjøfart må også storstilt elektrifisering til. I landbruket er det kutt å hente på å få hele folket avvendt Norsk Rødt Fe og over på mer plantebasert kost.

Rapporten gir et ryddig faktagrunnlag i en polarisert debatt. Det er nyttig å kunne slå opp og se på anslag på kostnad for aktuelle kutt i ulike sektorer.

- Noen som leser rapporten vil nok omtale den som en hestekur, sa Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro. Hun la til at det kreves mye politisk vilje for å få til disse utslippene.

Det har hun helt rett i. Og nå skal politikerne i gang med finne kompromisser. Til høsten må de si hva slags tiltak de går for i en melding til Stortinget.

Det kommer ikke til å bli lett.

At folk flest slutter å spise så mye kjøtt, er beskrevet som et av de billigste tiltakene i rapporten. Men også Klimakur erkjenner at å få folk til å skifte kosthold er mer enn et par holdningskampanjer unna. Tiltak i landbruket vil i tillegg føre til dyrere mat og medføre at ti prosent av landbruksarealet legges brakk og at 5000 årsverk forsvinner.

Samtidig har vi ikke lenger mye valg. Jens Stoltenberg innrømmet i sin selvbiografi at når de rødgrønne ikke nådde klimamålene, satte de bare en ny dato langt frem i tid.

Det er ikke mulig lenger. Norge har inngått en avtale med EU som gjør at vi får et bindende utslippsbudsjett. Hvert år fremover vet vi hvor mye vi skal kutte. Og vi straffes av Brussel om vi ikke når budsjettet om 40 prosent kutt innen 2030.

Da trengs det en plan. Og en mulig trøst for kjøttelskere er at vi ikke må gjøre absolutt alt i denne planen. Da får vi høyere kutt enn vi har lovet.

Så spørs det hva som smerter mest da, blomkålsuppe til middag eller farvel til dieselsbilen. Vi har forpliktet oss til kraftige kutt. Desto lenger vi venter, jo tøffere blir slankekuren.

Publisert: 01.02.20 kl. 06:01

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser