Bølgetoppen ikke nådd

LOVER SEIER: President Donald Trump med Mount Rushmore i bakgrunnen. Han lover en enorm seier, men smittetallene sier noe annet. Foto: SAUL LOEB / AFP

Etter at coronapandemien skyllet over verden har eksperter varslet om det kan komme en ny bølge. Det kan inntreffe, men så langt har verden mer enn nok med å håndtere den første coronabølgen. Den fortsetter å vokse i store og folkerike land.

I helgen opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) om den hittil største daglige økning i smitte siden virusutbruddet startet. På ett døgn ble over 212 000 mennesker registrert som smittet av Covid-19. Nærmere halvparten av de nye tilfellene er i de to mest folkerike land på den vestlige halvkule, USA og Brasil.

For USAs del kom de nedslående smittetallene på den amerikanske nasjonaldagen, 4. juli. 2,8 millioner amerikanere er så langt blitt registrert smittet og nær 130 000 er døde.

President Donald Trump sa i helgen at hans administrasjon har gjort store fremskritt og at USA er på vei mot en enorm seier. Virkeligheten er imidlertid at USA er rammet av en alarmerende økning i nye tilfeller, særlig i sørstatene. To av USAs mest folkerike delstater, Texas og Florida, registrerer nye smittetopper.

Mange delstater åpnet for tidlig og må på nytt stenge deler av samfunnet av smittevernhensyn. Lokale myndigheter tok ansvar ved å avlyse 80 prosent av planlagte arrangementer med fyrverkeri på nasjonaldagen.

Men Det hvite hus inviterte tusener for å høre Trump tale ved to store arrangementer. I stedet for å samle nasjonen i en krisetid, brukte presidenten dagen til å gå til frontalangrep mot politiske motstandere og skjønnmale sin egen innsats mot Covid-19.

Brasils president Jair Bolsonaro, som er en nær alliert av Trump, har kjempet for å oppheve strenge smitteverntiltak i regionene og gjenåpne økonomien. Han har nå lagt ned veto mot obligatorisk bruk av munnbind blant annet i kirker, på skoler og i fabrikker. Det er påbudt på gaten og på offentlige transportmidler. Covid-19 rammer Brasils fattige særlig hardt og det er dessuten en urovekkende vekst i smittetallene blant landets urfolk. Dette er særdeles utsatte grupper som bor tett og som nesten ikke har tilgang til helsetjenester.

I Norge er smittetallene lave, men globalt fortsetter pandemien å vokse. Den dystre utviklingen i land som Brasil og USA viser oss at kampen mot viruset langt fra er vunnet. Når smitteverntiltak ignoreres, eller oppheves for tidlig, blusset smitten opp. Så lenge viruset fortsetter å spre seg er ingen land immune for nye smittebølger.

Publisert: 06.07.20 kl. 14:46

