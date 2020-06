VIL HA NY KINA-POLITIKK: – Et selvsagt første skritt er å avslutte norsk bistand til verdens nest største økonomi og stå tydelig opp mot deres opptreden overfor Hong Kong, skriver kronikkforfatteren. Foto: Kin Cheung / AP

Silkehanskene må av – Kina må stilles til ansvar

Som følge av viruset Kina selv har ansvaret for, går hele verdensøkonomien ned for telling. Nå står Kina rede til å snappe opp restene av bedrifter og kjøpe seg ytterligere opp i verden. Det er på høy tid at den norske regjeringen og flere land tar silkehanskene av og stiller Kina til ansvar.

SYLVI LISTHAUG, nestleder i Frp

Coronaviruset har minnet oss på at Kina ikke er et demokrati. Fra utsiden stilles det spørsmålstegn ved om Kina med viten og vilje lyver for resten av verden? Får de varslere til å forsvinne? Stengte de reiser fra Wuhan og til resten av Kina, men tillot internasjonale ruter?

Hva vi nå vet er at mange menneskeliv kunne vært spart dersom Kina hadde spilt med åpne kort. Av uforståelige grunner forsøkte Kina å dekke over utbruddet og gav ikke tilstrekkelig informasjon før pandemien var et faktum.

Før viruset i det hele tatt ble oppdaget hadde allerede SARS- viruset og jevnlige utbrudd av fugleinfluensa blitt knyttet til Kinas våtmarkeder. Likevel har Kina valgt å holde dem åpne, som følge av egen tro på naturmedisin og statusen det kommer av å spise ville dyr.

Selv om man ikke sikkert vet om det er her Covid-19 oppstod, er markedene i mange år blitt ansett for å være et arnested for virus som overføres fra dyr til mennesker. Til alt overmål er nå markedet åpnet opp igjen. Bør ikke nå foten settes ned for at Kina kan fortsette med denne praksisen som setter hele verden i fare?

Finnes det noe annet land vi hadde latt holde på slik? Svaret er nei.

Det er enkelt for mange å avfeie legitim kritikk av Kina fordi Donald Trump har konfrontert regimet i Beijing. Men de som gjør det, gjør seg selv og landet vårt en bjørnetjeneste.

Fortsetter den kinesiske økonomiske veksten vil landet om noen få år passere USA som verdens største økonomiske supermakt. Vi er i ferd med å gå inn i en tid hvor Vesten og Norge må håndtere et Kina som stadig kjøper opp mer, manipulerer handelspartnere og opptrer aggressivt mot alle land som ytrer seg kritisk mot regimet.

Australia, som tok initiativ til at WHO skal sette i gang en gransking av hvordan corona-pandemien oppsto, ble umiddelbart møtt med økonomiske sanksjoner. Norge har friskt i minne hvordan Kina herjet med oss etter at Nobels Fredspris ble tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo.

Kina har i årevis kjøpt opp bedrifter og store arealer verden over. Nylig ble vi vitne til at den kinesiske staten ble en av hovedaksjonærene i Norwegian. Kina bruker oppkjøp gjennom statlig styrte selskaper som en måte å få kontroll på. De eier allerede nærmere ti prosent av alle verdier i Europa, og omtrent 30 prosent i USA og Canada.

Kina er ikke en vennligsinnet handelspartner. De deler ikke de liberale demokratienes grunnleggende verdier og har nær sagt ingen felles interesser med oss. Coronakrisen har vist oss at landets internasjonale bistand ikke er basert på globale humanitære behov, men landets langsiktige og strategiske interesser. At Norge og andre vestlige land har overlatt produksjonen av livsviktige medisiner, smittevernutstyr og nødvendige varer til et diktatur langt borte kan man nå konkludere med har vært en uansvarlig og uklok strategi. Frp mener det er nødvendig å tenke nytt. Vi må ha kontroll på dette selv.

Kina er avhengig av å selge sine varer for å opprettholde økonomisk vekst. Vil de ikke lytte får vi bruke markedets makt. Kina er avhengig av å selge sine varer for å opprettholde økonomisk vekst. Det er på tide at verden går sammen om å sette krav til Kina: legg ned våtmarkedene, slutt med propagandavirksomheten og slutt med trusler når noen sier dere imot.

Kina er også aktiv innenfor overvåking ved hjelp av avansert teknologi, inkludert cyber. Mye av denne teknologien er stjålet. Vi må slutte å stryke dem med hårene samtidig som de spionerer og stjeler teknologi i industriell skala. Dette er ikke en høyre- eller venstreside- sak, eller for eller mot Trump. Søsterpartiet til Ap, det britiske Labour, har allerede gått ut med ramsalt kritikk av Kina. Den tyske storavisen Bild har vært i ordkrig med regimet etter de laget en faktura for kostnadene ved coronaviruset. Dette er en kamp vi alle må stille oss bak.

Norge har altfor lenge valgt å ikke ta hensyn til faresignalene ved stadig mer kinesisk dominans. Vi har holdt oss for øynene i et håp om at hvis de kjøper laksen vår vil de til slutt innse at demokrati og frihet er bedre. Vi har lurt oss selv. Nå må vi ikke lenger spørre oss om vi har råd til å stå opp for menneskerettigheter fremfor lakseeksport. Vi må heller spørre oss om vi har råd til å la være.

Vår regjering har en forpliktelse til å ta vare på det norske folk og Norges interesser. Coronaviruset har så langt gjort flere hundretusener av nordmenn arbeidsledige, og vi må forvente at landet vil oppleve en kraftig økonomisk nedgang som vil vare i lang tid fremover.

Vi forventer at norske utenriksmyndigheter gjør alt i deres kraft til å granske Kinas håndtering av coronaviruset grundig. I tillegg har Tysklands helseminister Jens Spahn rett når han påpeker at Verdens helseorganisasjon (WHO) også bør granskes. Vi må komme til bunns i håndteringen av viruset, feilinformasjon og ledelsens tette bindinger til Kina.

Det holder ikke med myke virkemidler som dialog, erklæringer eller diplomati når vi står overfor et stadig mektigere land som i økende grad er villig til å bruke tøffe midler for å forfølge sine egne interesser. Vi må vise vår styrke sammen med våre allierte gjennom å gjøre det klart at vi ikke lenger vil la oss herse.

Et selvsagt første skritt er å avslutte norsk bistand til verdens nest største økonomi og stå tydelig opp mot deres opptreden overfor Hong Kong.

